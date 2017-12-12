"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Her şey değer kaybederken...

Faruk ÇAKIR
12 Aralık 2017, Salı
Türkiye’nin başında bulunan büyük dertlerden biri de enflasyondur.

Enflasyonu ‘ekonomik terör’e de benzetebiliriz. Nasıl ki silâhlı terör millette ve memlekette huzur bırakmıyor; aynı şekilde ekonomik terör olan enflasyon da ticarî hayattaki huzuru kaçırıyor, ticarî ahlâkın bozulmasına yol açıyor.

Uzun yıllar yüzde yüz nisbetinde enflasyon yaşanan bir ülkede yüzde 15’lere yaklaşan nisbetin tehlikeli olmadığı akla gelebilir, ama bu mesele hafife alınamaz ve alınmamalı. Enflasyon sadece paranın değerini düşürmekle kalmış olsa tahribatı sınırlı olurdu. Maalesef bu hastalık başta ahlâk olmak üzere başka sahalarda da değerlerin düşmesine yol açıyor. Temel değerlerini kaybeden bir cemiyetin ayakta durması mümkün olur mu?

Büyük çoğunluğun aklına gelmeyen, ama enflasyonun sebep olduğu bir gerçek şudur: 2005 yılındaki 200 TL’miz bugün fiilen 70 TL olmuş durumdadır. 200 TL’nin ortalama 10 yılda 70 TL’ye inmiş olması çok  büyük bir kayıp ve aynı zamanda ekonomik başarısızlık değil mi? Yani 2005 yılında 70 TL’ye aldığımız bir mal veya hizmeti bugün ancak 200 TL ödeyerek alabiliyoruz.

Konu ile ilgili yapılan bir yorumda şöyle denilmiş: “Peki nasıl oluyor da 90’lı yıllardaki 3 haneli enflasyon oranları yokken, paramız böyle hızlı değer kaybedebiliyor? Çünkü günlük dilde kullandığımız enflasyon, yalnızca son 12 ayı içermekte. Paradan 0’ların atıldığı 2005 yılından itibaren birikimli ölçtüğümüzde; fiyatlar genel seviyesinin 2,86 katına çıktığını görüyoruz. Başka bir ifadeyle paramızın büyük ölçüde değer kaybetmesi için hiper-enflasyona (3 haneli) gerek yok; kronik enflasyon da (sürekli % 5 üstü) çok tehlikeli. Son 13 yılın ortalama enflasyonu da % 8,5. Asıl soru işareti burada oluşuyor: Enflasyonun bize zararı ne? (...) Devlet bütçesinin aslan payı KDV ve ÖTV gibi gelir seviyesinden bağımsız, herkesin eşit ödediği dolaylı vergilerden oluşuyor. Dolayısıyla üst gelir kesimi imtiyazlı halde. Bu kesim bir de tasarruflarıyla rant ya da faiz geliri elde edip; kendisini enflasyondan koruyabiliyor.” (M. Murat Kubilay, rhetorica.blog, 4 Aralık 2017)

Ekim ayında yüzde 11,90 olan yıllık enflasyon, Kasım ayında 12,98’i görerek 2004’ün Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ye ürünler bazında bakıldığında ise bazı ürünlerde ilginç fiyat artışları olduğu görülmüş:

Pirinçte yıllık fiyat artışı yüzde 23,35’e ulaşmış. Et fiyatlarında aylık bazda dana eti yüzde 2,56 ve koyun eti yüzde 3,38 ucuzlamış görülüyor. Buna rağmen et fiyatları geçen yıla göre dana etinde yüzde 4,87 ve koyun etinde yüzde 16,45 daha yukarıda. Süt fiyatı yıllık bazda yüzde 19,92 artış göstermiş. Beyaz peynir aylık bazda yüzde 5,24 ve yıllık bazda da yüzde 19,85 artış göstermiş. Kaşar peynir ise yıllık yüzde 20,20 artış yaşadı. Tereyağı ise son bir yılda yüzde 45,02 zamlanmış oldu. Benzin ve mazottaki yıllık artış ise 15,74 ve yüzde 20,13 olarak gerçekleşmiş. (Karar g., 5 Aralık 2017)

Paranın değer kaybetmesi ile mal ve hizmetlerin pahalılaşması elbette büyük bir derttir. Ama daha büyük olan dert, ticarî ahlâk ve manevî hayattaki aşınmadır. Önce bu hastalıkları tedavi edebilirsek inanın enflasyon da düşer, mal ve hizmetlerin fiyatları da ucuzlar. Önceliği ahlâkın tamir ve hayat bulmasına verelim...

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    287. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek çözüm 1967 sınırlarında iki devlet

    Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

    New York'ta şiddetli patlama

    Reina katliamcısı susma hakkını kullandı

    Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar

    Küresel silah satışları tırmanışa geçti

    Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

    Trump'a: Sen çalarsın sen oynarsın

    Bu yaya geçidini gören duruyor

    İstanbul dibe vurdu

    İhraç edilen imamın gizemli ölümü

    Doğu Anadolu buz kesti: -26

    'OHAL'den mutluyuz' diyecek kimse olamaz

    Egzoza sıkı denetim geliyor

    Ilıcak ve Altan kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet

    Akşener İYİ Parti'nin oyunu açıkladı

    İsrail'e uyarı: Bedelini ödeyecek!

    Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

    Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit

    Ekmek israfı 1.5 milyar dolara mal oldu

    En Çok Okunanlar

    Orhan GÜLER

    “KHK’zedelere bir bardak soğuk su ikram edecekler!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diplomaside ‘Eyy! Ey!’lerin hükmü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kudüs krizi ve acı gerçekler
    Süleyman KÖSMENE

    Sabır her musîbete kâfi gelir mi?
    Abdil YILDIRIM

    Bir derdim var!
    Faruk ÇAKIR

    Her şey değer kaybederken...
    Ahmet BATTAL

    Bilimsel içtihat, içtihat değil mi?
    Genel

    Tek çözüm 1967 sınırlarında iki devlet
    Mustafa Sait ÖNAL

    Ekonomi büyüyor mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kudüs’ün fetih ruhuna uymadıkça!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.