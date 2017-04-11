Herkes için iyilik

Birbirleriyle yüz yıl süren savaşlar yapan Avrupa ülkeleri çarenin savaş olmadığını anlayınca uzun müzakereler sonunda “Avrupa Birliği”ni kurmayı başarmıştı. Aradan yıllar geçti ve birlik genişledi, üye sayısı çoğaldı.

Dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle İngiltere AB’den ayrılma kararı alınca “Birlik çöküyor mu?” sorusu gündeme geldi. Türkiye, uzun yıllardan beri AB’ye üye olmak için gayret sarfettiği için bu soru Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Gerekten AB çöküyor mu, yoksa bir şekilde yoluna devam edebilecek mi?

Hemen şunu ifade edelim ki aslolan barıştır ve barış çabaları dünyanın neresinde olursa olsun deseteklenmelidir. Avrupa Birliği bunu başardı. ‘Birlik’ kurmuş olması yönüyle İslâm ülkelerine de örnek olmalı. Son gelişmelerin tesiriyle AB dağılır mı? Böyle bir ihtimal vardır, ama velev ki dağılsın; şu ana kadar ortaya konulan başarı örnek alınabilir ve alınmalıdır. Ayrıca, dağılsa bile çarenin ‘dağılma’ değil ‘birlik’ olduğu yeniden görülür ve insanlık yeniden ismi ve resmi farklı olsa bile ‘birlik’ler kurmaya çalışır ve kurar. Çünkü insanlık ve insaniyet her geçen gün inşâallah daha iyiye doğru gitmek istiyor ve gidecek. Bediüzzaman’ın asrın başında Şark’taki aşiretlerle konuşmasında ifade ettiği “Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedennî dünyası olsun? Öyle mi? İşte, ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki insanlarla konuşacağım” tesbitinden bunu anlayabiliriz. (Münazarat, s. 87)

AB’nin hatâları yok mu? Muhtemelen milyon hatası vardır ama önemli olan ‘iyi’liklerini örnek almaktır. Mütedeyyin insanların ve yöneticilerin düştüğü büyük hatâ buradadır. AB’nin ‘kötü’lüklerini görüp, iyiliklerini örnek almamak.

Bu noktada isabetli davrananlar yöneticiler de var. Nitekim, Tunus Nahda Hareketi’nin lideri Râşid El Gannuşi Şubat ayındaki Türkiye ziyaretinde şöyle demiş: “İslâmiyet istişâre yapmamızı emrediyor. AB’de 26 ülke var bunlar, birbirini boğazlıyorlardı, birbirlerini öldürüyorlardı. Ama tek çatı altında toplandılar, birleştiler. Ortak parlamentoları, kurumları, ortak para birimleri var. Biz niye bunu yapamadık?” (sabah.com.tr, 10 Şubat 2017)

Bu soruyu Türkiye’yi idare edenler de sormalı ve ikna edici cevaplar aramalı. Bunu yapmayıp Avrupa’nın sadece ‘fena’larını ve fenalıklarını milletin nazarına verip iyilikleri perdelemek, güzel örnekleri almamak milletimize fayda vermiyor ki.

Elbette AB’nin geleceği Avrupa ülkelerinde de tartışma konusu. Bugüne kadar birliğin faydasını gören Avrupalılar, dağılma ihtimaline karşı idarecilerini ikaz için meydanlara çıkmış ve yürüyüşler yapmış. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı), bu maksatla Avrupa’nın 60 şehrinde AB’nin dağılmaması için destek mitingi düzenlemiş.

Avrupa Birliği’ne destek verenler taşıdıkları dövizlerde “Avrupa hepimizin geleceği”, “Avrupa birleşmeli, dağılmamalı”, “Artık Avrupa’da savaş istemiyoruz” mesajlarına yer vermiş. Eylemciler ayrıca, Avrupa’da yükselen radikal ve ırkçı partilerin tehlikesine de dikkati çekmiş. (DHA, 10 Nisan 2017)

Ülkemizin, İslâm âleminin ve bütün insanlığın iyiliklere ihtiyacı var. Birlikleri bunun için kuralım.