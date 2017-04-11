"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Herkes için iyilik

Faruk ÇAKIR
11 Nisan 2017, Salı
Birbirleriyle yüz yıl süren savaşlar yapan Avrupa ülkeleri çarenin savaş olmadığını anlayınca uzun müzakereler sonunda “Avrupa Birliği”ni kurmayı başarmıştı. Aradan yıllar geçti ve birlik genişledi, üye sayısı çoğaldı.

Dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle İngiltere AB’den ayrılma kararı alınca “Birlik çöküyor mu?” sorusu gündeme geldi. Türkiye, uzun yıllardan beri AB’ye üye olmak için gayret sarfettiği için bu soru Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Gerekten AB çöküyor mu, yoksa bir şekilde yoluna devam edebilecek mi?

Hemen şunu ifade edelim ki aslolan barıştır ve barış çabaları dünyanın neresinde olursa olsun deseteklenmelidir. Avrupa Birliği bunu başardı. ‘Birlik’ kurmuş olması yönüyle İslâm ülkelerine de örnek olmalı. Son gelişmelerin tesiriyle AB dağılır mı? Böyle bir ihtimal vardır, ama velev ki dağılsın; şu ana kadar ortaya konulan başarı örnek alınabilir ve alınmalıdır. Ayrıca, dağılsa bile çarenin ‘dağılma’ değil ‘birlik’ olduğu yeniden görülür ve insanlık yeniden ismi ve resmi farklı olsa bile ‘birlik’ler kurmaya çalışır ve kurar. Çünkü insanlık ve insaniyet her geçen gün inşâallah daha iyiye doğru gitmek istiyor ve gidecek. Bediüzzaman’ın asrın başında Şark’taki aşiretlerle konuşmasında ifade ettiği “Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedennî dünyası olsun? Öyle mi? İşte, ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki insanlarla konuşacağım” tesbitinden bunu anlayabiliriz. (Münazarat, s. 87)

AB’nin hatâları yok mu? Muhtemelen milyon hatası vardır ama önemli olan ‘iyi’liklerini örnek almaktır. Mütedeyyin insanların ve yöneticilerin düştüğü büyük hatâ buradadır. AB’nin ‘kötü’lüklerini görüp, iyiliklerini örnek almamak. 

Bu noktada isabetli davrananlar yöneticiler de var. Nitekim, Tunus Nahda Hareketi’nin lideri Râşid El Gannuşi Şubat ayındaki Türkiye ziyaretinde şöyle demiş: “İslâmiyet istişâre yapmamızı emrediyor. AB’de 26 ülke var bunlar, birbirini boğazlıyorlardı, birbirlerini öldürüyorlardı. Ama tek çatı altında toplandılar, birleştiler. Ortak parlamentoları, kurumları, ortak para birimleri var. Biz niye bunu yapamadık?” (sabah.com.tr, 10 Şubat 2017)

Bu soruyu Türkiye’yi idare edenler de sormalı ve ikna edici cevaplar aramalı. Bunu yapmayıp Avrupa’nın sadece ‘fena’larını ve fenalıklarını milletin nazarına verip iyilikleri perdelemek, güzel örnekleri almamak milletimize fayda vermiyor ki.

Elbette AB’nin geleceği Avrupa ülkelerinde de tartışma konusu. Bugüne kadar birliğin faydasını gören Avrupalılar, dağılma ihtimaline karşı idarecilerini ikaz için meydanlara çıkmış ve yürüyüşler yapmış. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı), bu maksatla Avrupa’nın 60 şehrinde AB’nin dağılmaması için destek mitingi düzenlemiş.

Avrupa Birliği’ne destek verenler taşıdıkları dövizlerde “Avrupa hepimizin geleceği”, “Avrupa birleşmeli, dağılmamalı”, “Artık Avrupa’da savaş istemiyoruz” mesajlarına yer vermiş. Eylemciler ayrıca, Avrupa’da yükselen radikal ve ırkçı partilerin tehlikesine de dikkati çekmiş. (DHA, 10 Nisan 2017)

Ülkemizin, İslâm âleminin ve bütün insanlığın iyiliklere ihtiyacı var. Birlikleri bunun için kuralım.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    42. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Herkes için demokrasi, özgürlük ve adalet

    Yeni ByLock soruları

    Başakşehir Cimbom'a fark attı

    Halkbank Genel Müdür yardımcısı ve Zarrab'ın davalarına birleştirilme talebi

    Erdoğan: Hayır diyen teröristtir demedim

    Beyaz Saray: Suriye'ye yönelik yeni saldırılar olabilir

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin

    Biletli kitaplar

    Yerli ve milli demekle bu sistem yerli milli olmaz

    MHP'de isyan: Hareketimiz ülkücü çizgisinden ayrıldı

    Şırnaklılara 13 ay sonra sevindiren haber

    Ergenekon hakim ve savcılarına soruşturma

    Erdoğan'a 'beşinci parmak' önerdi

    'Türk akademisyenlere açık çek yok'

    HDP'li Fırat, Rabia işareti yaptı

    Sanayi üretimi şubatta yüzde 1 arttı

    Yurt dışında sandıklar kapandı

    Kendini yaktı, 'Nasıl yanacağımı merak ettim' dedi

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Delilsiz tutuklama olur mu?
    Genel

    Yeni ByLock soruları
    Genel

    O iftiraya da suç duyurusu
    Mağdur Kürsüsü

    Bir gelinin çeyiz sandığı
    Zeynep ÇAKIR

    Kâbe’de romantizm!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gerçek ve sahte bayramlar
    Genel

    Herkes için demokrasi, özgürlük ve adalet
    Orhan GÜLER

    “Sağduyu galip gelmeli [ve] Meclis’in devre dışı kalması önlenmeli!”
    Faruk ÇAKIR

    Herkes için iyilik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.