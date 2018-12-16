Hz. Mevlânâ’nın yolu

Yanlış tanıtılmaya çalışılan âlimlerden biri de Hz. Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’dir. 13. yüzyılda yaşayan Hz. Mevlânâ, Müslüman bir şair, fâkih, âlim ve mutasavvıftır.

‘Mesnevî’si ortada olduğu halde onu sadece bir ‘folklor figürü’ gibi gören ve görmek isteyenler de vardır.

Eylül 1207’de Afganistan’da doğan Hz. Mevlânâ, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da vefat etmiştir. Bilindiği gibi türbesi Konya’dadır ve bu türbe, müze; Türkiye’de en çok ziyaret edilen yerler arasındadır. Günümüzde âlimlere iftira atanlar olduğu gibi geçmişte de Hz. Mevlânâ’ya iftira atanlar olmuştur. İftiraları tekrarlamaya gerek yok. Şu bir gerçek ki, başta milletimiz olmak üzere bütün İslâm dünyası Hz. Mevlânâ’yı bir ‘Kur’ân talebesi’ olarak görmüş ve öyle de tanımıştır.

Hz. Mevlânâ, günümüzde de hakkıyla tanıtılabilmiş değil. Hz. Mevlânâ ya da Mevlevî denildiğinde ekseriyetle ‘sema’ yapanlar akla geliyor. Bu şekilde turistlere de yanlış anlatılmış oluyor. Yıllardan beri devam eden bu yanlışa dur diyen bir yetkilinin çıkmaması da ayrı bir dert.

Oysa Hz. Mevlânâ denildiğinde herkesin aklına “Mesnevî”si gelmeli. Kültüre ve sanata milyarları harcayanlar Hz. Mevlânâ’yı en iyi şekilde tanıtacak kaç esere, kaç çalışmaya imza atabildi? Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’sini gençlere anlatacak kaç eser telif edildi?

Mevlânâ’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında “Hazreti Mevlânâ ve Eserlerinin Doğru Anlaşılmasının Önemi” konulu konferansta konuşan Doç. Dr. Betül Gürer, hadiseye bu pencereden bakmış ve şöyle demiş: “O, insanların sevinçlerini, hüzünlerini ve sıkıntılarını görme fırsatı bulmuştur. Mevlânâ’nın eserlerinde hitap edilen bir insan figürü vardır. Bu insan evrensel nitelikte bir insandır. Sadece insan unsurunu ele alır. Mevlânâ’nın mesajı, sadece günümüz insanına değildir. Bütün çağlarda farklı zamanlarda dinlere mensup insanlara dahi ulaşabilecek üslûbu ve tarzı vardır. Mesnevî’nin ön sözünde; ‘Bu kitap hakikate ulaşmada ve sırların aşılmasında İslâm’ın temellerinin temelidir, İslâm’ın aslının aslıdır. Allah’ın koyduğu kuralların tamamıdır. Allah’ın en açık yolu ve en büyük delilidir’ ifadeleri yer alır. Mesnevî’nin girişinde de anlaşılacağı gibi Mevlânâ’nın yolu Kur’ân’ın ve Hazreti Peygamber’in (asm) yoludur. Kendisi de zaten ‘Ben yaşadığım sürece Kur’ân’ın kölesiyim, Muhammed Mustafa’nın (asm) yolunun tozuyum. Kim benden bunun dışında bir şey naklederse ben o sözden de o sözü söyleyenden de şikâyetçiyim’ der. Dolayısıyla Hazreti Mevlânâ, Kur’ân’ın dışında bir şey söylememiş ve yapmamıştır.” (AA, 9 Aralık 2018)

Tabiî ki Hz. Mevlânâ ve eseri “Mesnevî”den bahis açılınca, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni ve onun eseri “Mesnevî-i Nuriye”yi hatırlamamak olmaz. Hele, Bediüzzaman’ın talebelerinden Ahmet Gümüş’ün Bediüzzaman’dan naklettiği şu hatıra varken: “Hz. Mevlânâ, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlânâ zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı, şimdi Risale-i Nur tarzındadır.”

Evet, Hz. Mevlânâ ‘Mesnevî’yi yazmış, Hz. Bediüzzaman da “Mesnevî-i Nuriye”yi telif etmiş. Bize düşen hem Hz. Mevlânâ’yı hem de Hz. Bediüzzaman’ı hakkıyla tanımak ve tanıtmak olmalı. Hz. Mevlânâ’nın yolu da, Hz. Bediüzzaman’ın yolu da iman ve Kur’ân yoludur. İftira, itham ve karalamaları netice vermeyeceğini herkes görmeli vesselâm.