"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Hz. Mevlânâ’nın yolu

Faruk ÇAKIR
16 Aralık 2018, Pazar
Yanlış tanıtılmaya çalışılan âlimlerden biri de Hz. Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’dir. 13. yüzyılda yaşayan Hz. Mevlânâ, Müslüman bir şair, fâkih, âlim ve mutasavvıftır.

‘Mesnevî’si ortada olduğu halde onu sadece bir ‘folklor figürü’ gibi gören ve görmek isteyenler de vardır. 

Eylül 1207’de Afganistan’da doğan Hz. Mevlânâ, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da vefat etmiştir. Bilindiği gibi türbesi Konya’dadır ve bu türbe, müze; Türkiye’de en çok ziyaret edilen yerler arasındadır. Günümüzde âlimlere iftira atanlar olduğu gibi geçmişte de Hz. Mevlânâ’ya iftira atanlar olmuştur. İftiraları tekrarlamaya gerek yok. Şu bir gerçek ki, başta milletimiz olmak üzere bütün İslâm dünyası Hz. Mevlânâ’yı bir ‘Kur’ân talebesi’ olarak görmüş ve öyle de tanımıştır.

Hz. Mevlânâ, günümüzde de hakkıyla tanıtılabilmiş değil. Hz. Mevlânâ ya da Mevlevî denildiğinde ekseriyetle ‘sema’ yapanlar akla geliyor. Bu şekilde turistlere de yanlış anlatılmış oluyor. Yıllardan beri devam eden bu yanlışa dur diyen bir yetkilinin çıkmaması da ayrı bir dert.

Oysa Hz. Mevlânâ denildiğinde herkesin aklına “Mesnevî”si gelmeli. Kültüre ve sanata milyarları harcayanlar Hz. Mevlânâ’yı en iyi şekilde tanıtacak kaç esere, kaç çalışmaya imza atabildi? Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’sini gençlere anlatacak kaç eser telif edildi?

Mevlânâ’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında “Hazreti Mevlânâ ve Eserlerinin Doğru Anlaşılmasının Önemi” konulu konferansta konuşan Doç. Dr. Betül Gürer, hadiseye bu pencereden bakmış ve şöyle demiş: “O, insanların sevinçlerini, hüzünlerini ve sıkıntılarını görme fırsatı bulmuştur. Mevlânâ’nın eserlerinde hitap edilen bir insan figürü vardır. Bu insan evrensel nitelikte bir insandır. Sadece insan unsurunu ele alır. Mevlânâ’nın mesajı, sadece günümüz insanına değildir. Bütün çağlarda farklı zamanlarda dinlere mensup insanlara dahi ulaşabilecek üslûbu ve tarzı vardır. Mesnevî’nin ön sözünde; ‘Bu kitap hakikate ulaşmada ve sırların aşılmasında İslâm’ın temellerinin temelidir, İslâm’ın aslının aslıdır. Allah’ın koyduğu kuralların tamamıdır. Allah’ın en açık yolu ve en büyük delilidir’ ifadeleri yer alır. Mesnevî’nin girişinde de anlaşılacağı gibi Mevlânâ’nın yolu Kur’ân’ın ve Hazreti Peygamber’in (asm) yoludur. Kendisi de zaten ‘Ben yaşadığım sürece Kur’ân’ın kölesiyim, Muhammed Mustafa’nın (asm) yolunun tozuyum. Kim benden bunun dışında bir şey naklederse ben o sözden de o sözü söyleyenden de şikâyetçiyim’ der. Dolayısıyla Hazreti Mevlânâ, Kur’ân’ın dışında bir şey söylememiş ve yapmamıştır.” (AA, 9 Aralık 2018)

Tabiî ki Hz. Mevlânâ ve eseri “Mesnevî”den bahis açılınca, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni ve onun eseri “Mesnevî-i Nuriye”yi hatırlamamak olmaz. Hele, Bediüzzaman’ın talebelerinden Ahmet Gümüş’ün Bediüzzaman’dan naklettiği şu hatıra varken: “Hz. Mevlânâ, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlânâ zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı, şimdi Risale-i Nur tarzındadır.”

Evet, Hz. Mevlânâ ‘Mesnevî’yi yazmış, Hz. Bediüzzaman da “Mesnevî-i Nuriye”yi telif etmiş. Bize düşen hem Hz. Mevlânâ’yı hem de Hz. Bediüzzaman’ı hakkıyla tanımak ve tanıtmak olmalı. Hz. Mevlânâ’nın yolu da, Hz. Bediüzzaman’ın yolu da iman ve Kur’ân yoludur. İftira, itham ve karalamaları netice vermeyeceğini herkes görmeli vesselâm.

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karikatürler

    Milli güvenlik demokrasi ve adaletle korunur

    745.Vuslat

    CHP'li vekiller Ulaştırma Bakanı'nı istifaya davet etti

    Avustralya'nın Kudüs kararınına tepkiler sürüyor: Filistin ve Arap Birliği reddetti

    AB’den Türkiye’ye Suriye operasyonu uyarısı

    Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek verilecek

    Çavuşoğlu: Türkiye Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayacak

    'İstiğfarın anlamını öğrettiğimde çok derin bir şekilde ağlıyorlardı'

    Muharrem İnce: Yanlışlıklar var ama sesimi çıkarmıyorum

    Kalın: Sınırlarımızı korumak için her türlü tedbiri alırız

    Savaş çocuklarına sahip çıkalım

    Âdil seçim uyarısı

    Eğitimi ideoloji bu hale getirdi

    Otoyol ve köprü ihalelerinde 8 milyar TL'lik zarar edildi

    Fransa'da 'sarı yelekliler' yeniden sokakta

    Emniyet güçleri tefecilere fırsat vermiyor

    Mecliste tren kazası gerginliği

    Afrin şehidi ebediyete uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İflâs eden modeller
    Genel

    Milli güvenlik demokrasi ve adaletle korunur
    Genel

    Karikatürler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    MarSaray
    Kübra ÜNÜVAR

    Sen neredeysen en güzel hizmet yeri orasıdır
    Abdullah ŞAHİN

    Kur’ân gülü çocuklarımız
    Genel

    O espirilerin orada olmaması lazımdı...
    Rifat OKYAY

    Helâl, haram öğretilmeli
    Zeynep Toprak

    Afyon’da uhuvvet dolu buluşma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.