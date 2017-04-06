İdlib’deki çığlık

Vaktinde tedbir almayanların sonradan dizlerini dövdüğü çok olmuştur.

Komşumuz Suriye’de yaşananları da başka türlü izah etmek mümkün mü? Hür dünya gerekli tedbirleri gerektiği zaman almış olsaydı Suriye’de, İdlib’de yaşanan katliâmlar engellenemez miydi?

İdlib, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Halep’e 60 km uzaklıkta bulunan bir şehir. Hatay’a toprak komşuluğu olan bu il, Hatay ve Kilis gibi illerimize de benzetilir.

Maalesef komşumuz Suriye’nin bu güzelim ilinde çok feci bir hadise, bir katliâm yaşandı. Yetkililerin açıklamalarına göre İdlib’de düzenlenen kimyevî silâhlı saldırıda ‘sarin gazı’ kullanıldı ve 100’e yakın kişi öldü. Her zaman olduğu gibi ölü sayısı hakkında farklı rakamlar açıklansa da ortada ciddî bir zulüm, ciddî bir hak ihlâli var. Dünyanın kabul ettiği değerler ve kurallara göre savaşlarda dahi kimyevî silâh kullanmak ilâve bir suçtur.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, İdlib’in ‘Han Şeyhun’ beldesinde Suriye ordusu veya Rus hava kuvvetlerince düzenlenen hava saldırısında en az 58 kişi ölmüş. ABD’li yetkililer de, rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda kimyevî silâh (sarin gazı) kullanıldığını ifade etmişler. Başka zamanlarda olduğu gibi rejim yetkilileri saldırının ‘kimyevî gaz üretilen bir tesisi hedef aldığını’ ileri sürmüş ve Rusya da böygeye herhangi bir hava saldırısı düzenlemediğini iddia etmiş.

Tabiî ki ‘savaş’larda ilk ölenin ‘doğru bilgi’ olduğunu unutamayız. Şu ya da bu, kimyevî silâh ya da değil; ortada bir geçrek var: İdlib ya da Suriye ölüm döşeğinde. Her gün onlarca ya da yüzlerce insan ölüyor. Çocuk ya da yaşlı, fark eder mi? Taraflar saldırıyı kendilerinin yapmadığını ileri sürüyor. Peki kimse saldırmadıysa bu insanlar niçin öldü, niçin ölüyor?

İşin en başında Suriye’nin bu noktalara gelebileceği tahmin ediliyordu ya da tahmin edilmeliydi. “Savaş değil, barış olsun” ya da “Diplomatik bütün yollar denensin” diyenlere itiraz edenler acaba şimdi ne düşünür? Bunca insan ölürken kimin kazandığı hiç düşünülüyor mu? “Barış asıldır” diyenleri susturanlar yaptıkları yanlışların nelere sebep olduğunu hatırlayacaklar mı?

Tartışmaları erteleyip İdlib ya da Suriye’deki savaşı bir an önce, mümkünse bugün, bu hatayı, bu ay sona erdirmenin yolları aranmalıdır. Savaşın devam ettiği her gün Suriye’deki masumların ölüm sayısının artması demek.

Dünyanın ve insanlığın uyanması için daha kaç masumun, çocuğun, gencin ölmesi beklenecek? Kim ki bu zulme, bu cinayetlere, bu savaşa kirli menfaatleri uğruna sessiz kalır; mutlâka ağır bir bedel öder. Mazlûmların ahının yerde kaldığı görülmemiştir. Suriye’deki ahlar çoktan arşa yükseldi. Dünyayı idare edenler Suriye’de yaşanan zulme seyirci kalmaya devam ederlerse insanlık imtihanını kaybetmiş olurlar. Gerek Birleşmiş Milletler ve gerekse İslâm İşbirliği Teşkilâtı artık sessiz kalmasınlar ve Suriye’nin normale dönmesi için gerekli adımları atsınlar.

“BM’den ve İİT’den umut yok” diyenler, varsa başka umut yollarını göstersinler. Hemen diplomasî, hemen gayret, hemen çözüm bulunsun; daha fazla mazlûm zulme maruz kalmasın inşallah.