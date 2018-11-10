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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İrlandalı şarkıcının anlamlı tercihi

Faruk ÇAKIR
10 Kasım 2018, Cumartesi 00:12
Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O’Connor’un Müslüman olduğunu açıklaması büyük ilgi çekti.

Elbette bir meşhur veya bir şarkıcı ilk defa Müslüman oluyor. Bundan önce de değişik tarihlerde dünyaca ünlü şarkıcılar ya da başka mesleklere mensup kişiler İslâmı tercih etti. Bu haberlerin tamamı İslâm dünyasında sevinçle karşılanırken, Hıristiyan dünyasında da yeni ihtidaların yolunu açıyor.

Ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O’Connor Müslüman olduğunu açıklarken şöyle demiş: “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının tabiî olarak varacağı bir sonuç. Bütün kutsal yazıtlar bizi İslâm’a götürüyor. İslâm bütün diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor.” (AA, 25 Ekim 2018)

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle “Şüheda Davitt” adını kullanacağını da ilân etmiş. İslâma teslim olan şarkıcı, yeni ismiyle Şüheda Davitt, twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaşırken de “Mutlu” notunu ilâve etmeyi tercih etmiş.

Tabiî ki meşhur olsun ya da olmasın bir insanın İslâm’a teslim olması bütün Müslümanları sevindirir. Bu vesile ile Sinead O’Connor’u tebrik etmek lâzım. İnşallah bu adımıyla ebedî saadete kavuşmuş olur.

Başka dinlere mensup meşhur simaların İslâm’a teslim olmaları dünyadaki ‘İslamofobi/İslâmdan korku’ hastalığına karşı en büyük ilâçlardan biridir. Bazen binlerce kişinin çalışıp yapamayacağı bir müsbet tanıtmayı; böyle bir haber, böyle bir tercih yapabilir. Geçmişte Yusuf İslam’ın Müslüman olması sonrasında yaşandığı gibi bu tercihler dünya kamuoyunda İslâm’ın doğru tanınmasına da inşallah bir vesiledir.

Mesele dönüp dolaşıp Müslümanların İslâm’ı doğru yaşamasına, fiilleriyle herkese örnek olması noktasına düğümleniyor. Dünyadaki bütün Müslümanlar İslâm’ın emir ve yasaklarını tam olarak uygulasa, hakka riayet edip adaleti temsil etse çok daha fazla insan İslâm’a teslim olmaz mı? İslâm dünyası ya da İslâm’ı tanıtmak için yola çıkanlar asıl meselenin bu olduğunu bilse, ‘bir milyon lira’ yerine ‘bin yetişmiş insan’ dese çok daha iyi neticeler alınmaz mı?

Müslüman olan kadın şarkıcı Sinead O’Connor’un bilmana ‘Müslüman olmak, İslâm’ı tercih etmek her akıllı insanın varacağı sonuç’tur demesi ve buna ‘Bütün kutsal metinler bizi İslâm’a götürür’ demesi başka nasıl izah edilebilir?

İslâm âlemi, yerinde oturup, çalışmadan, anlatmadan, güzelce örnek olmadan başka dinlere mensup olanların İslâm’ı tercih etmesini bekleyecek değil. Böyle bir durum sadece tembellikle izah edilebilir. Bütün insanların ‘fıtrat dini’ olan İslâm’ı tercih etmesi için fertlerden başlayan bir tanıtıma, güzel örneklere ihtiyaç vardır. Kalplerin fethinin kolay olmadığını ve bunun en iyi yolunun da ‘iyi örnek olmak’ olduğunu kesinlikle unutamayız.

Sinead O’Connor’un Müslüman olma serüvenini tam ayrıntılı olarak şimdilik bilmesek de, onun; ‘iyi örnek’lerden, ‘tam Müslüman’lardan ve ‘sözünden ziyade fiiliyle İslâm’ı yaşayan’lardan etkilendiğini tahmin edebiliriz.

El birliği ve iş birliği yaparak fiilleriyle İslâm’ı tanıtan, insanlara ve dünyaya örnek olan insanları yetiştirmeye gayret göstermemiz gerekir. Bunu yapmayıp, meşhurların İslâm’ı tercih etme haberlerini beklemek pek isabetli değil.

Fıtratının sesini dinleyip İslâm’a dahil olanların her geçen gün daha da artması duâsıyla.

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