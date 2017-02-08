İslâm korkusundan İslâm sevgisine

Dünyadaki gelişmeler insanları İslâm’dan korkutmak için tuzak kuranların pişman olacağını gösteriyor. Amerika ve Kanada’daki gelişmeler başka nasıl yorumlanabilir?

Uluslar arası ifsat şebekeleri çeşitli bahaneler üreterek insanları İslâm’dan uzak tutmaya çalıştıkça tam aksi gelişmeler yaşanıyor. En dikkat çekici gelişmelerden biri 11 Eylül 2001’deki “İkiz Kule Saldırısı” sonrası yaşanmıştı. Dönemin ABD Başkanı George Bush “Ya bizdensiniz ya da düşmandan” diyerek Müslümanları düşman ilân etmişti. Bunu yaparken hedefi, Amerika’daki insanların İslâm’a teslim olmasını yani Müslüman olmalarını engellemekti. Şükürler olsun ki tam aksi gelişmeler yaşandı ve Amerika’daki insanlar İslâm’ı daha fazla merak etti. Merak ettikçe araştırdı ve Müslüman olanların sayısı daha da arttı.

Amerika’da yeni başkan “Donald Trump süreci” başlayınca yeniden İslâm korkusu yayılmaya çalışıldı. Trump ilk adım olarak 7 İslâm ülkesi pasaportu taşıyanlara ABD’ye giriş yasağı koydu. Tartışmalar alevlendi ve mahkeme kararlarıyla bu yasak askıya alındı. Bundan sonra yeniden yasak konulsa bile netice değişmez: İslâm korkusu yaymak için yola çıkanlar pişman oldu ve olacak. Çünkü Trump ve ona destek olanlara en büyük tepkiyi en başta Müslüman olmayanlar gösteriyor. Amerika şehirlerinde yüz binlerce insanın katıldığı yürüyüşler bunun deli değil mi?

Çok dikkat çekici bir gelişme de Kanada’da yaşandı. Belki de Trump’ın adımıyla alevlenen İslâm korkusu yayma gayreti neticesinde Kanada’nın Quebec City şehrindeki bir camiye saldırı düzenlendi ve insanlar öldü. Bu çirkin saldırı sonrası Kanadalılar camiye ve camilere sahip çıktıklarını göstermek için çiçeklerini kaparak camilere koştu. Pazar sabahı namazına [5 Şubat 2017] çok sayıda Müslümanın katıldığı görülürken, öğleye doğru cami etrafında toplanan Kanadalılar ise, ele ele tutuşarak kurdukları insan zinciri ile caminin etrafını çevirmişler. Bu arada benzer destek gösterileri, ülke genelindeki bazı camilerde de yaşanmış. Camilere gelen Kanadalılardan bazıları çiçek demetlerini camilerin etrafına bırakırken, bazıları da cami bağış kutularına yardımda bulunmuşlar. (AA, 5 Şubat 2017)

Kanadalılar sadece camilere sahip çıkmakla kalmamış, binlerce kişi ‘İslamofobi’yi de protesto etmiş. Kanada’da Toronto, Montreal, Edmonton, Ottawa ve Vancouver başta olmak üzere birçok şehirde toplananlar, ülkede yükselen İslamofobiyi ve Quebec’teki saldırıyı protesto edip sebep olanları kınamış.

Protesto yürüyüşlerine katılanların ellerindeki pankartlarda, “Kanada ırkçı, mülteci, anti-siyah, göçmenlerin ve mültecilerin İslamofobik dışlanmasını sona erdirmeli”, “Müslümanlar ile birlikte ayağa kalkın’’, ‘’İslamofobi yasaklansın’’ ifadeleri yer almış. Montreal şehir merkezinde yürüyen binlerce kişi, “İnancının ne olduğu önemli değil, hepimiz Quebecliyiz’’, “Evet, evet, barışa evet’’ ve “Hayır, hayır, hayır, nefrete hayır’’ sloganları atmış. Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau da cami imamını telefonla arayarak saldırıları kınadığını bizzat bildirmiş. Cami İmam Ziya Han, yaptığı açıklamada, “Bu samimî bir konuşmaydı’’ demeyi ihmal etmemiş.

Amerika ve Kanada örneğinde yaşananlar İslâm korusu yerine İslâm sevgisinin sel gibi arttığını ve artacağını müjdelemiyor mu? Haza min fazlı Rabbi!/ Bütün iyilikler Allah’dandır.

