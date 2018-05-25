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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İşte bu!

Faruk ÇAKIR
25 Mayıs 2018, Cuma 00:47
Dünya’daki bütün gelişmeler, İslâm’ın emir ve yasaklarını fiil ve hareketlerimizle yaşamanın; ‘sözlü anlatım’dan daha tesirli olduğunu gösteriyor.

İsveç Kilise Birliği Sol Bölge Başkanı Stefan Lindquist’ın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazının tahminlerden çok daha fazla ilgi görmesi ve desteklenmesi buna güzel bir örnek oldu.

İsveç Kilise Birliği’nden Stefan Lindquist “Müslümanlar ne kadar tehlikeli?’’ başlıklı ‘kışkırtıcı’ bir yazı yazmış ve şöyle demiş:

‘’Bir Müslüman, bana taze yumurta getirdi. Bir diğeri hatırımı sordu. Bir başkasıysa arabam tamirde olduğu için istediğim yere aracıyla bırakmayı teklif etti. Parası olmayan arkadaşının evine sürekli yemek götüren bir Müslüman tanıyorum. Müslümanlar, gerçekten de ne kadar tehlikeli ve itici insanlar.’’ Bu güzel örnekleri sırayan Lindquist, devamında da Müslümanlar ile İsveçliler’i karşılaştırmış: ‘’Bir İsveçli’nin para almadan birine yumurta vereceğine kesinlikle inanmıyorum. Hangi İsveçli parası olmayan arkadaşının evine haftalarca yemek götürür? Müslümanlar, sahiden de çok tehlikeli.’’ Lindquist, yazısını şöyle tamamlamış: ‘’Bilemiyorum, ama artık biz İsveçliler, gözlerimizi açıp gerçekleri görmeliyiz. Çok nazik ve cömert Müslüman dostlarımın olduğunu fark ettim. Çoğunun bir İsveçli’de göremediğim kadar güzel kalpleri var. Hiçbirinden nefret hissetmedim. Bence insanlara nasıl davrandığımız çok önemli. İnsanları kabul eder ve hayatınıza dahil ederseniz karşılığında sevgi görürsünüz. Oysa biz, günde birkaç dakika hoparlörlerden ezan okunmasını bile bu insanlara çok görüyoruz.’’ (AA, 24 Mayıs 2018)

Stefan Lindquist’ın facebook hesabına bakıldığında (facebook.com/stefan. lindquist.1?ref=br_rs) bu mesajın 17 Mayıs 2018 tarihinde paylaşıldığını görüyoruz. Haberin Türkiye’de duyulması gecikmeli olmuş, ama her halde bunun sebebi gündem yoğunluğu olsa gerek. Bu hadise hepimize ders verir ve vermeli.

Dikkat edilirse İsveç Kilise Birliği mensubu Stefan Lindquist, “Müslümanlar bana çok güzel şeyler söyledi. Beni ikna etti. Çok güzel konuştular. Tarihten bahsettiler” demiyor.

Aksine, onunla irtibat kuranlar sözleriyle değil bunun yerine çok daha tesirli olan icraat ve fiilleriyle İslâm’ı anlatmışlar. “İslâm doğruluğu emreder, İslâm yardımlaşmayı öğretir” demek yerine ona doğru olduklarını göstermiş ve karşılık beklemeden yardım etmiş, hediye vermişler. İşte mesele burada düğümleniyor: Her zaman ve her yerde İslâm’a doğru ayine olmak durumundayız. Dünyadaki bütün Müslümanlar bunu yapabilse binlerce sözden, yüzlerce konuşmadan, onlarca slogandan çok daha iyi ve faydalı olmaz mı? Yeri gelmişken Kur’ân tefsiri olan risale- i nur eserlerinin müellifi Bediüzzaman Said nursî Hazretleri’nin “eğer biz ahlâk-ı İslâmiye’nin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehâlet edecekler” (Hutbe-i Şâmiye, s. 28) tesbitini hatırlamak gerekir. İslâm’ı yaşamanın önemini bundan daha iyi nasıl anlatabiliriz ki? Fıtrat dini olan İslâm’ı önce yaşayalım, sonra yaşayalım, tekrar yaşayalım. En iyi tebliğ, en iyi anlatma, en tesirli öğretmek ancak böyle olur. Bunu bize bir defa daha hatırlattığı için Steefan Lindquist’e de teşekkür edelim.

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