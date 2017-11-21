"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Kamudaki şeffaflık ne zaman?

Faruk ÇAKIR
21 Kasım 2017, Salı
Hak, hukuk ve adaletin tecelli edebilmesi için devlet yönetiminde açıklık, şeffaflık ve hesap verebilir olmak çok önemlidir. Günümüzde devletin, idarecilerin, kamunun tam şeffaf ve hesap verebilir olduğunu söylemek kolay değil. Şeffaflık olmayınca peşisıra başka problemler de çıkıp gelir.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da kamunun hizmet kalitesini arttıracaklarını ve en önemlisi de kamudaki şeffaflığa ve denetime katkıda bulunacaklarını söyleyerek bu ihtiyacı yeniden gündeme taşımış. Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) vatandaşın hukukunu arayan bir kurum olduklarını söyleyen Malkoç, geçen yılki 5 bin 516 şikâyet sayısının bugün itibarıyla [26 Ekim 2017] 12 bin 443’e ulaştığını, yıl sonuna kadar rakamın 15 bini aşacağını tahmin ettiklerini söylemiş. (AA, 26 Ekim 2017)

Kurumun birinci görevinin idareyi denetlemek olduğunu hatırlatan Kamu Başdenetçisi Malkoç, şöyle devam etmiş: “Dört yıllık kurumuz, beşinci yılımıza giriyoruz. İyi yol alıyoruz, umut ediyorum ki onuncu yılda Türkiye’de çok daha fonksiyonel olacak. (...) Bizim en büyük gücümüz kamuoyudur. Evet, Anayasa bize güç vermiş, ama kamuoyu, basınla sivil toplum örgütleriyle ilişkimiz arttıkça, bütünleştikçe hukukun işlerliğini daha da hızlandıracağız, iyi yönetimi daha iyi yerleştireceğiz. Kamunun hizmet kalitesini arttıracağız ve en önemlisi de kamudaki şeffaflığa ve denetime katkıda bulunacağız.” 

Kamudaki şeffaflığa ve denetime her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz her halde bellidir. Bu noktada ne kadar söz söylense, ne kadar şikâyet edilse yeridir. Çünkü şeffaflıktan bahsetmek hakikaten çok zor. Meselâ, devlet ihaleleriyle ilgili düzenlemelerin son 15 yılda 50’den fazla değiştirilmesi şeffaflık noktasında ciddî bir kriz yaşandığını akla getirmez mi? (İndirim yapılmış bilgiyi paylaştık. Yoksa, 2002’de çıkarılan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12 yılda, 162 kez değiştirildiğini belirten bir haber bile var. www.hürriyet.com.tr, 17 Aralık 2014) Bu değişikliklerin şeffaflık niyetiyle yapıldığını söyleyebilir miyiz? Tabiî ki şeffaflık denildiğinde aklımıza sadece ihaleler ya da benzeri hareketler gelmemeli. Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler de şeffaflık içinde olması icap etmez mi? Bir günde, bir açıklama ile değişen sistemin şeffaflıkla izahı mümkün müdür?

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hukuk ve demokrasi vurgusu da yaparak şunları da ilâve etmiş: “Bizim gücümüz hukuktan geliyor. Verdiğimiz karar hukuken güçlüyse ve bunu kamuoyu benimsiyorsa onu idareci zaten uygulayacaktır. Demokrasinin en güzel tarafı hak arama yollarının açık olması yani derdinizi anlatacak mekanizmaların ve mercilerin olmasıdır. (...) İktidarla muhalefetin uzlaşmaması gerekiyor zaten. Burada önemli olan şey iktidarla muhalefet arasındaki diyaloğun makul ve meşrû sınırlar içerisinde hakarete varmadan sürdürülmesidir. Fikir zenginliği ve farklılığı önemli bir şeydir.”

“Demokrasinin en güzel tarafı hak arama yollarının açık olması yani derdinizi anlatacak mekanizmaların ve mercilerin olmasıdır” tesbitinden yola çıkarsak bu yolların tam anlamıyla açık olduğunu söyleyebilir miyiz? Binlerce kişi derdini idarecilere, bürokratlara, siyasetçilere anlatamamaktan dolayı yakınmıyor mu? Geçen günlerde Erzurum’da, derdini cumhurbaşkanına anlatmak için ağaca çıkanlar olduğunu görmedik mi? Bu tablo dert anlatma mekanizmalarının sağlıklı işlemediğini göstermez mi?

Açıklık ve şeffaflık pek çok derdin çaresidir, bilelim...

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    266. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Senden büyük Allah var' diyemiyorlar

    Öğretmeni dinleyen kim!

    Kahraman, tekrar Meclis Başkanı seçildi

    Dünyada 151 milyon çocuk işçi var

    Dolar son 10 ayın rekorunu kırdı

    Faizlerle ilgili KHK geliyor

    Amanos Dağları'nda sıcak çatışma!

    PKK/PYD, TSK gözlem noktasına havan topuyla saldırdı

    Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

    AKP'den Bahçeli'ye kötü haber

    37 yıl sonra koltuğunu bıraktı

    Doğalgazda yeni kaynak çalışmaları sürüyor

    İETT ücretsiz ulaşıma 'imkansız' dedi

    Netanyahu 6. kez sorguya alındı

    Uğur'u 13 kurşunla öldürenler, 13 yıldır serbest

    FETÖ’cü demek ‘hakaret’ sayıldı

    İsviçreli lider: İslam bizim ülkemize ait

    Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı

    En büyük sömürü aracı faizdir

    Mugabe, partisindeki görevinden alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Senden büyük Allah var' diyemiyorlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aşı tutmayınca...
    Genel

    Öğretmeni dinleyen kim!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir ileri, iki geri adımlar
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanı kriter mi değiştirdi?
    Süleyman KÖSMENE

    Kral da olsan bir hesap soran olur!
    Atilla YILMAZ

    Adını gavsların yanına yazdıran kadın: Hakime Hesna Hanım!
    Emin Fırat

    İyi olmak kolay, zor olan âdil olmaktır
    Orhan GÜLER

    “O dehşetli zâtı ilk teşhis eden Bediüzzaman Hazretleridir!”
    Faruk ÇAKIR

    Kamudaki şeffaflık ne zaman?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.