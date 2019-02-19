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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Kitap okuyan bol olsun

Faruk ÇAKIR
19 Şubat 2019, Salı
Ekonomik, siyasî ya da sosyal her türlü sıkıntıyı aşmanın etkili ve kalıcı yolu, esasında eğitimden ve kitap okumaktan geçer.

Tabiî ki kitap okumak ‘zor’ olduğu için kolay yol olan televizyon ya da ‘sanal âlem’i takip etmek çok da cazip görünüyor.

İstanbul’da iyi bir adım atılarak; 7 gün ve 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan 4 yeni kütüphane hizmete açılmış. Bunlar, Kartal Muallim Cevdet, Ümraniye Süheyl Ünver, Başakşehir Rasim Özdenören ve Fatih Ahmet Kabaklı kütüphaneleri olarak sıralanıyor. Kütüphanelerin kültür hayatımıza katkı sağlaması en büyük temennimizdir.

Türkiye’nin kitabı ve okumayı ihmal ettiğini söylemek her halde haksızlık olmaz. Uzun yıllar ‘yasak kitap’lar olmuş ve değişik kitaplar ‘suç unsuru’ olarak millete sunulmuştur. Dolayısıyla kitap okumaktan ziyade, okumamanın propagandası yapılmış. “Okuma gözün bozulur, fazla derin düşünme kafayı yersin” gibi sözler hem ata sözü, hem de ‘dost sözü’ olarak kayıtlara girmiş. Bunun yerine, faydalı kitapların okunmasını teşvik etmek gerekmez miydi?

Geleceğini düşünen ülkeler eğitime ve tabiî ki kitaba yatırım yapar ve yapmalı. Ülkemizde ise kitabı ve okumayı herkes çok sevdiğini söyler, ama sıra bunu yapmaya geldiğinde kitap okumak için vakit bulamayız. Olsa olsa ‘boş zaman’larda kitap okuruz ki işler çok olduğu için boş zaman da bulamayız.

Kitap okuma ve iyi eğitim noktasında samimî olanlar, bu işi çocuk yaşta başlatmak durumundadır. Belki sınırlı uygulama yapılarak bazı okullarda ‘kitap okuma dersi’ vardır, ama bunun sınırlı değil yaygın olmasında fayda vardır. Kitap okumaya teşvik edilecekse okul öncesinden ya da ilk okuldan, ilk sınıftan işe başlamak gerekir. Millî Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki dönemde ders sayısının azaltılacağını ilân ediyor. İyi de olur. Fakat bu sırada mutlaka ‘kitap okuma dersi’nin müfredatta yer alması düşünülmelidir. 

Her meselede olduğu gibi bu noktada elbette aileler devreye girmeli, ama hiç değilse okul da daha aktif olabilir.

Kitap okumak teşvik edilecekse fiyatlarının uygun olması da düşünülmelidir. Bazı ülkelerde devletin devreye girdiği ve teşvik olsun diye yayınlanan her kitaptan belli sayıda alarak kütüphanelere dağıttığını duyuyoruz. Benzer bir uygulama Türkiye’de de yapılamaz mı? Evet, zengin bir ülke değiliz belki, ama pek çok israf kalemini gördükten sonra kitap yayıncılığını teşvik için böyle bir fona para ayrılabileceğini de  tahmin ediyoruz. Bu meselenin ehemmiyetini idrak eden idareciler arzu ederlerse bir yolunu bulup kitap dostu okullar, kitap dostu öğrenciler ve kitap dostu zenginleri bulabilir.

Bu yolda atılacak bir adım olarak, kitap okuyanlara pozitif katkı yapılması düşünülmeli. Kitap okuyanları, işlerine ve mesleklerine göre teşvik eden bir sistemimiz olmalı. Öğrenci ise not ya da tatil ile teşvik olamaz mı? Meselâ, ‘yılda şu kadar kitap okuyan ve bunu özetleyen, anlatan öğrenciler yurt içi ya da yurt dışı seyahat hediyesi kazanacak’ denilse kötü mü olur? Nasıl ki yabancı dil öğrenmeyi teşvik için memurlara ‘dil  tazminatı’ ödeniyor, kitap okuyanlara da uygun bir teşvik yolu bulunabilir.

Hepsinden önemlisi kitapları ‘suç aleti’ olarak gören anlayıştan kurtulmak lâzım. İnsanları yanlış yollara sürükleyen kitaplar da olabilir, ama onlarla mücadele yolu da yine iyi kitapları okumaktan geçer. 

Türkiye kitaba dost olur ve iyi kitapları okursa her krizin üstesinden gelebilir. Allah’ın izniyle.

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