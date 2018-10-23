"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Kopya ile nereye?

Faruk ÇAKIR
23 Ekim 2018, Salı
Kopya deyince akla sadece öğrencilerin daha yüksek not almak için yaptıkları ‘yanlış iş’ akla gelmemeli. Maalesef hayatın pek çok sahasında kopya çekiliyor. San’atta, siyasette ve hatta ticarette de kopya çekenler var. Yapılan camilerin çoğunluğu da kopya değil mi?

Üsküdar Belediyesi tarafından ‘Nevmekân Sahil’de düzenlenen “İpek Yolu Ebru ve Hat Sergisi”nin açılışında konuşan ebru san’atçısı Hikmet Barutçugil kopyacılıkla bir yere varılamayacağını söylemiş. Sergide Barutçugil’in eserleri yanında Çinli Hattat Haji Noor Deen Mi Guang Jiang’ın eserleri de yer almış.

Sergiyle ilgili açıklamada bulunan ebru sanatçısı Barutçugil, Çinli hattat Jiang’ı çok uzun yıllardır tanıdığını belirterek, “Muhtelif İslâm sanatları festivali, kongreler ve konferanslarda hep karşılaşırdık. Onun çok değişik bir yazı üslûbu var. Çin usûlü yazıyı Arap harfleriyle icra ediyor” ifadesini kullanmış.    

Çin hattının farklı bir özelliği olduğuna dikkat çeken Barutçugil, şöyle konuşmuş: “Çok uzun bir eğitim süreci var. Bu süreçte, ustanın yakalaması gereken bir ritm olduğundan bahsediliyor. Bu da İslâm sanatlarının temel ilkelerine çok uyuyor.  Kendinden geçercesine, vecd halinde ve çok hızlı yazılan bir şey. Uzun süre bakıyor. Kâğıtta ne yazılacağını görüyor. Bizim bir ebru duâmız var. Onun ilk cümlesi ‘Ezeldeki hükmüne  uygun olarak’ diye başlıyor. Yani o kâğıdın ezeldeki hükmünde ne varsa onu bir anda görüyor ve hızlıca bitiriyor. (...) Çin hattı bin 500 senedir popüler ve hiçbir şekilde değişmedi. Çin modernleşirken hep kendini taklit etti. Bu bizde olmadı. Biz, kültürümüzde, sanatımızda, modernleşmeyi Batı’yı kopya etmek olarak anladık. Ama öyle olmamalıydı.” (AA, 21 Ekim 2018)

Çinli Hattat Haji Noor Deen Mi Guang Jiang ise Türkiye’ye ilk defa 2008’de Hasan Çelebi’den Arapça hat sanatını öğrenmek üzere geldiğini dile getirip şunları ilâve etmiş: “Bu 10 senede İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA kuruluşunun yardımını da çok gördüm. Bu vesileyle hocalarıma, dostlarıma ve herkese şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bu sergimizin adı olan ‘İpek Yolu’, Çin’de başlayıp İstanbul’da biten bin 500 yıllık bir yolculuk, serüven olarak biliniyor. Vaktiyle bu sadece ticaret yoluydu ancak zamanla çeşitli yansımalar sonucu kültür, sanat faaliyetlerine de şahit oldu.”

Ebru ve hat, ecdadımızın en ileri seviyelere götürdüğü sanat dalları. Ne var ki bu sanat dallarıyla ilgilenmek bile bir dönem iyi karşılanmamış. Bazı meşhur hattatların geçim sıkıntısı çektiği, bazılarını da kıymetinin vefatlarından sonra bilindiği bir gerçek. Her sahada olduğu gibi sanat sahasında da kopyacılıkla bir yere varmak mümkün değil. 

Tabiî ki sıkıntı sadece sanat ya da eğitim sahasında değil. Makine çarkları gibi her bir meslek, bir başka meslekle irtibatlı. Sanatımız, sanatçımız ne kadar başarılı ile eğitimimiz de o nisbette başarılı olur. Ya da  tersi.

Yapmamız gereken şey, kopyacılıkla bir yere varamayacağımızı görmek ve kabul etmektir. Bu gerçek kabul edildikten sonra yeni Mimar Sinan’lar ya da yeni İbn-i Sina’ların yetişmemesi mümkün değil. Netice itibarıyla Türkiye bir fabrikadır ve bu fabrikanın herhangi bir çarkında meydana gelen arıza, diğer çarkları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Fabrika çarkları aynı maksat için işlemeye devam ederse ortaya çok iyi neticeler ve kopya olmayan eserler çıkar. Bunu hiç unutmayalım.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatma hortlamasın

    Kudüs Valisi serbest bırakıldı

    3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esaretten kurtuluş-1
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.