"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Korku, hürriyeti kovar

Faruk ÇAKIR
17 Kasım 2018, Cumartesi 00:08
Korku ve baskının hükmettiği yerlerde hürriyetin olması mümkün değildir.

Hürriyet gündüz ve güneş ise, korku gece ve karanlıktır. Dolayısıyla bu ikisinin bir arada olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Demokrasi ile idare edilmeyen, tek partinin, tek kişinin, tek fikrin geçerli olduğu yerlerde hak, hukuk ve adaletten bahsetmek de mümkün değil. Bu o kadar kesin bir ‘bilgi’dir ki, doğruluğunu görmek için eski ‘demir perde ülkeleri’ne ya da günümüzde keyfi idarenin hükmettiği benzer ülkelere bakmak yeterlidir.

Oxford Üniversitesi’nin 5 kıt’adan 37 ülkede yaptığı araştırma, internette siyasî görüşünü açıklamaktan en çok Türklerin ya da Türkiye’de yaşayanların korktuğunu göstermiş. Araştırmaya göre bunun sebebi ise “yetkililerle sorun yaşama ihtimali” olarak açıklanmış. Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 65’i siyasî paylaşımdan çekindiğini söylemiş.

Haberlere göre Türkiye’den 2 bin 19 kişinin katıldığı araştırma Ocak ve Şubat aylarında internet üzerinden ‘YouGov’ tarafından gerçekleştirilmiş. Raporda öne çıkan unsurlardan biri de internette siyasî paylaşımdan Türklerin yüksek oranda endişe ettiğinin ortaya çıkması olmuş. “İnternette siyasî görüşlerimi açık bir şekilde ifade etme konusunda dikkatli düşünme eğilimindeyim, çünkü bu durum yetkililerle sorun yaşamama sebep olabilir” ifadesine Türkiye’den katılımcıların yüzde 65’i “evet” demiş. Türkiye bu alanda 37 ülke içinde zirvede yer almış. Türkiye’yi Singapur (yüzde 63), Malezya (yüzde 57), Brezilya (yüzde 56) ve Güney Kore (yüzde 52) takip etmiş. En düşük oranlar ise yüzde 21 ile Norveç, Şili ve Çek Cumhuriyeti’nde ölçülmüş. Bu soruda endişe edenlerin oranı Fransa’da yüzde 45, Almanya’da yüzde 41, İngiltere’de yüzde 27 ve ABD’de yüzde 23 çıkmış. (https://tr.euronews.com, 7 Kasım 2018)

İdareciler bu araştırmanın gerçeği yansıtmadığını iddia edebilirler. Ancak bir araştırmadan böyle bir netice çıkmış ise Türkiye’yi idare edenlerin iyi düşünmesi, çareler arasında fayda vardır.

Nisbetler farklı olsa da ortada bir gerçek var: Türkiye’de son yıllarda daha fazla insan “Başıma bir şey gelir mi?” korkusu yaşıyor. Bunun sebebi hak arama yollarının tıkanması ve korkunun yayılmak istenmesidir. Yanlış olan bir durum da, siyasî iktidara ‘muhalif’ olmanın artık ‘düşman’lık gibi anlaşılmasıdır. 11 Eylül 2001 ‘İkiz Kule’ saldırısı sonrasında dönemin ABD Başkanı Bush’un “Ya bizdensin ya da düşman tarafından” şeklinde anlaşılabilecek tavrı, günümüzde siyaset dünyasında maalesef taraftar bulmuş durumda. İktidarın ya da idarecilerin yaptığı her işin ‘doğru’ kabul edilmesi ve itiraz edilmemesi isteniyor. “Şu yanlıştır” denilmesi idarecileri nedense rahatsız ediyor.

İtiraz edeni en ağır dille kınayan anlayış ‘korku’nun bütün memlekete yayılmasına sebep oluyor. Şunu da biliyoruz ki insanların korkması ve korkutulması başka şeylerin korkması gibi değildir. Afedersiniz, ‘hayvan’ korkar, ama bu korku belki bir saat, belki bir gün sonra geçip gider. İnsan ise bir defa korktu mu onu kolay unutamaz. Her adımda, her hadisede o korku kendisini hatırlatır. Korkunun hükmettiği yerde de hak, hukuk ve adalet barınamaz.

İdareciler insanları korkutarak kendilerine tabi etmeyi belki başarmış olurlar, ama bu onlara kalıcı başarı getirmez. Yanlış yapanlara hukuk içinde ‘dur’ demek öncelikle ‘cesaret’ sahibi olanların işidir. 

Aile başta olmak üzere eğitim sistemimizin cesur insanlar yetiştirmesine çok muhtacız. Türkiye ancak cesaretle ayağa kalkar ve hür ülkeler arasına katılabilir.

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Manisa Valisinden kışlada gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama

    Yargı, baskı aracı olmamalı

    3'ü ağır 40 Filistinli yaralandı

    Hakların iade edilmemesi adalet duygusunu zehirliyor

    TÜYAP heyecanı devam ediyor

    İngiltere'de istifa eden bakanların yerine yeni isimler atandı

    Yeşilköy'deki terör saldırısı davasında mahkeme kararını açıkladı

    Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

    ABD, BM'nin Golan işgalini kınayan kararına ilk kez karşı çıktı

    "Amerika'nın Suudi Arabistan ile suç ortaklığı artık bitmeli"

    İYİ Parti-CHP ittifak görüşmesine dair Koray Aydın'dan açıklamalar

    BM: Yemen'de 18 milyon kişi açlık tehdidi ile karşı karşıya

    Kahvaltı, diyabet riskini düşürüyor

    Sahte diplomalı 45 öğretmen görevden alındı

    UNICEF: Derin endişe duyuyoruz

    Prof. Dr. Emre Alkin: Faizi devlet harcamaları yükseltiyor

    Almanya: Kaşıkçı cinayetinde hala birçok soru cevapsız

    Hak-İş: Asgari ücret zorlukları aşabilecek oranda olmalı

    Poşette esnafa pozitif ayrımcılık yapılmalı

    İnşaatta zor günler: “Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hakların iade edilmemesi adalet duygusunu zehirliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Gerekçe bulamadık, millî güvenlik verelim”
    Genel

    Yargı, baskı aracı olmamalı
    Yasemin YAŞAR

    “Günahımı görenler tövbemi görmedi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyada iffet, ahirette Cennet
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ, Rabbimiz ile bir mükâlemedir
    Faruk ÇAKIR

    Korku, hürriyeti kovar
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet ne? Demokrasi nerede? Ve diğerleri - 3
    Genel

    Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.