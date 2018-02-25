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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Kötü alışkanlıklarla mücadele

Faruk ÇAKIR
25 Şubat 2018, Pazar
Kötü alışkanlıkların her geçen gün daha fazla kişiyi esir aldığını uzmanlar hatırlatıyor.

O halde sonraki günlerde dizimizi dövmemek için bugünden gerekli tedbirleri almak durumundayız.

Ocakları söndüren bu kötü alışkanlıklar en çok çocuklarımızı tehdit ediyor. Sokak, okul, çevre ve ‘sanal âlem’deki tehlikeler en başta onları hedef alıyor. Geçmiş yıllarda bu fenalıklara ulaşmak için epey gayret sarf etmek gerekiyordu. Günümüzde ise en büyük tehlikeler, en büyük tuzaklar, en büyük bataklıklar sadece ‘bir tık’ ötemizde bekliyor.

Adana’da İçişleri Bakanlığı’nın desteği ve Valilik himayesinde “Uyuşturucu Madde ile Mücadelede, Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimi Toplantısı” düzenlenmiş ve bu büyük tehlikeye dikkat çekilmiş. Yeri gelmişken şu kısa hatırlatmayı yapmak gerekiyor: Bu kötülükleri, bu fenalıkları isimlendirirken de dikkatli olmak icap eder. Bu konularla meşgul olan bir uzman, ‘uyuşturucu’ tabirini, isimlendirmesini uygun görmemiş ve bunlara ‘öldürücü’ denilmesini teklif etmişti. “Uyuşturucu” tabiri yerine “öldürücü” şeklindeki isimlendirme her halde çok daha isabetli olur. Her ne ise...

Adana’daki toplantıda konuşan TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar şöyle demiş: “Bağımlılık bence bir madde veya nesnesinin kişiyi esir etmesidir. Bağımlılık dediğimiz zaman eskiden sadece aklımıza uyuşturucu gelirdi, ama şimdi çok farklı bağımlılık türleri var. Tütün de  alkol de bağımlılıktır bunun dışında teknoloji, internet bağımlılığı, kumar, alış veriş bağımlılığı var. Bu bağlanma ihtiyacını ihtiraslarını karşılayamadığı noktaya taşınırsa karşımıza bağımlılık olarak çıkıyor. Bunların içerisinde de toplumu en tedirgin eden uyuşturucu bağımlılığı.” (AA, 19 Şubat 2018)

Ünüvar’ın verdiği bir bilgi daha var ki sevinmek mi lâzım üzülmek mi belli değil: “Türkiye 2006’dan beri Avrupa Birliği ülkelerinin toplamından daha fazla uyuşturucu yakalıyor. Hatta son 4 yıldır toplamının iki katından daha fazla uyuşturucu yakalıyor.”

Türkiye’nin “öldürücü maddeler”in geçiş güzergâhında olması sürekli uyanık olmak gerektiğini gösteriyor. Bu zararlı maddelerden kilolarca ya da tonlarca yakalanması emniyet kuvvetlerinin başarısı olarak görülebilir, ama aynı zamanda tehlikenin çok yakınımızda olduğunu da hatırlatır.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da uyuşturucunun (‘öldürücü’ maddelerin) dolaylı veya direkt olarak birçok suçu içinde barındırdığını da hatırlatmış ve “Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, ülkemizde uyuşturucu kullanım oranının düşük olduğu görülmektedir. Ancak, etkili önlemler alınmadığında yayılma ihtimalinin artacağı da aşikârdır” demiş.

Bu fena alışkanlıkların ‘kötü’ olduğu noktasında hiçbir şüphe yok. Hangi görüşe mensup olursa olsun bütün insanlar bu alışkanlıklara karşı tedbir alınmasını ister. Hatta ve hatta, belki de bu ‘öldürücü’lerden para kazananlar bile kendilerinin ve çocuklarının bu alışkanlıklara sahip olmasını istemez. Bütün bir millet buna karşı teyakkuzda olduğuna göre bu ‘öldürücü’lerle mücadele etmek imkânsız değildir.

Devlet ve millet el ele verir ve medya da destek olursa inşallah insanlığı tehdit eden bu ‘öldürücü alışkanlıklar’a karşı başarılı bir mücadele verilebilir. Bismillah deyip bu yolda yürüyelim inşallah.

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