Kötülere karşı insanî set

Amerika Birleşik Devletleri’ne başkan seçilen Donald Trump’ın icraatları sadece Amerika’yı değil, dünyanın başka ülkelerini de yakından ilgilendiriyor ve ilk icraatlar haklı olarak tepki de topluyor.

Trump’ın en çok tepki gören icraatı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına geçici süreli vize yasağı uygulaması oldu. Binlerce değil, milyonlarca kişi Trump’ın bu kararına karşı düzenlenen yürüyüşlere katılıyor.

Avrupa Birliği’ni temsil eden Avrupa Parlamentosu da Trump’a ciddî tepki gösterenler arasında. Avrupa Birliği’nde yaşayan yaklaşık 450 milyon nüfusu temsil eden ve temel topluluk politikalarının hazırlanması için kararlar veren AP, Trump’ı neredeyse ‘istenmeyen siyasetçi’ ilân etmiş.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Hiç kimse doğum yeri, dini veya etnik kökeni dolayısıyla haklarından mahrum bırakılamaz. Bu hem AB, hem de ABD anayasalarında yazıyor. Biz buyuz, kimliğimiz bu. Avrupa tarihimiz, bize duvarların yıkılıp köprülerin inşa edildiği zaman kutlama yapmamızı öğretti” demiş.

AP Sosyalist Grup Başkanı Gianni Pitella da Trump’ın ilk başta bir “şaka gibi göründüğünü” ancak sonradan “kâbusa döndüğünü” ifade ederek, “Sorun çözülene kadar Trump’ın Avrupa’ya dâvet edilmemesi iyi olur. Ben de işbirliğinden yanayım. Ancak Trump çizgisini değiştirene kadar, Avrupa’nın kapısı yüzüne kapatılmadı” ifadesini kullanmış. AP Liberaller Grubu lideri Guy Verhofstadt ise, AB ülkelerinin Trump’a karşı beraberce mücadele etmesi gerektiğini savunmuş. (AA, 1 Şubat 2016)

ABD Başkanı Trump’ın seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirdiği, dolayısıyla mert davrandığını düşünenler var. Öyle bile olsa yaptıkları yanlış ise itiraz edilmesi gerekmez mi? Amerika’da yaşayanlar kitleler halinde itiraz ediyor ve yanlış politikalara itiraz ediyor. Aynı itirazlar İslâm dünyasından da gelmeli.

AB’yi temsil eden Avrupa Parlamentosundaki bu itirazlar çok önemlidir. Düşünün ki kendisini dünyanın jandarması, en büyük gücü olarak gören ABD Başkanına karşı “Trump çizgisini değiştirene kadar, Avrupa’nın kapısı yüzüne kapatılmadı” teklifi gündeme getirilebiliyor. Aynı zamanda kişilerin etnik kökeni ve inançları dolayısıyla haklarından mahrum bırakılamayacağının hatırlatılması da dikkat çekici. Ve bu tavrın, hem AB hem de ABD anayasalarında yer aldığının hatırlatılması da her halde dikkat çekicidir.

Dünyadaki bütün tepkiler bir noktada birleşiyor: Trump’ın temsil ettiği kötülere ve kötülüklere karşı insanlık hep birlikte itiraz ediyor. Bir anlamda Meksika sınırına set/duvar kurmak isteyen ABD Başkanı Trump’ın yanlış icraatlarına karşı “ortak itiraz, ortak insanî set” kuruluyor. Bu insanî seddin her geçen gün daha da büyüyeceğini ve destek bulacağını da söyleyebiliriz.

Avrupalı yöneticilerin duvarlar kurulmasına itiraz edip ‘köprüler kuralım’ anlamındaki çağrıları bütün dünyadan destek görüyor ve görecek. Duvar kurmak, insanlar arasında ayrımcılık yapmak, insanları fikren bölmek yaratılış kanunlarına uygun değil. Kabile kabile yaratılan insanların birbirlerini tanıması, tanışması ve yardımlaşması tavsiye edilmiştir. Duvarlar kurarak bunu yapmak mümkün değil.

Kötülere karşı kurulan insanî setlerin bütün dünyayı sarıp sarmalaması için duâ edelim...

