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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Makamla, mevki, para

Faruk ÇAKIR
20 Kasım 2018, Salı
Bilhassa mütedeyyin insanların ‘para’ ile olan imtihanı büyük ölçüde kaybettiği umumi bir tesbit olarak ifade edilmektedir.

Eski yıllara nisbetle millet olarak daha zengin olduk, ama ekseriyetle daha adil, daha şeffaf,  daha hayırsever olamadık maalesef.

35 yıldır emniyet teşkilatında çalışan polis başmüffettişi Ahmet Sula da, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği  (TÜRSAB) Genel Merkezi’nde düzenlenen bir toplantıda bunu destekler mahiyette tesbitlerde bulunmuş.

Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunduğunu ve hepsinin kendisine birikim olarak geri döndüğünü  dile getiren Sula, şöyle konuşmuş: “İnsanlar, birbirlerine makamla, mevkiyle, parayla tahakküm kurmaya

çalışıyor, oradan besleniyor. Bir gün sabaha karşı insanın kendini tanımasının ne kadar kıymetli olduğunu  fark ettim. Yunus Emre diyor ya ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen bu nice  okumaktır.’ Dünyanın en tehlikeli teröristi kim? Kibir, hırs, nefis... İnanın şunu öğrendim, o büyük savaş  dedikleri var ya her birimizin kendisiyle yapması gereken savaş. Çünkü eğer biz onu eğitmezsek dünyanın  en tehlikeli teröristi orada yaşıyor. Hırs, ‘Omzuna bas, geçmelisin, niye o geldi, sen niye yoksun?’ diyor. Ona savaş veriyorum, o savaşımı da sizlerle paylaşıyorum.” (AA, 15 Kasım 2018)

Sula, gençlerde farkındalık oluşturmanın önemine de dikkat çekerek şunları da ilave etmiş: “Gençlerimizin öz güvenleri yüksek olsun, yabancıya öykünmesin. Aslında yabancının öyküneceği şey bizde, bu medeniyette  var. Gençler kendisine güvensin. (...) İnsan(a), değer ver, eşrefi mahluk değil mi? Diğer bütün canlılardan  üstün. (Hz. Mevlana’nın eseri) Mesnevi ‘dinle’ diye başlıyor. Dinle, ne anlatıyor? Hisset, gözünün bebeğine  bak. Bunların üçünden adama not veriyor musun? Unvanları boş ver adamlıkla ilgili olması gerekenleri  almış, eğer bunlar yoksa makamına saygı duy, sonra o yoluna, sen yoluna. (...) Kendini tanı. Bilgi değil,  sahadan gelen tecrübeyle anlatıldığı zaman kıymeti oluyor.”    

Kibir, hırs ve nefis ‘en büyük terörist’ olarak tarif edilmesi hakikate de uygundur. Tebuk seferinden dönen  Peygamberimiz, sefere iştirak eden sahabelere “Küçük cihaddan büyük cihada döndük” dememiş miydi?  Düşmanla, küffarla yapılan fiili savaşın ‘küçük cihad,’ nefisle yapılan mücadelenin ise ‘büyük cihad’ olarak  tarif edilmesi çok büyük bir ders ve ibret değil mi?

Eğitim sistemini değiştirmek ve düzeltmek isteyenler hadiseye bu noktadan bakmalıdırlar. Asıl mücadelenin,  büyük cihadın, en zor ‘savaş’ın nefisle, enaniyetle, şeytanla olduğun bilen ve kabul eden insanlar; mevki,  makam ve para kavgasına tutuşur mu?

Mevki, makam ve para imtihanı çok çetin bir imtihandır. Bu zor imtihanlarla karşı karşıya kalmamak, kalınca  da imtihanı kazanmak için sağlam bir nefis terbiyesine ihtiyaç vardır. Maalesef mütedeyyin insanlar büyük  ölçüde bu noktada iyi bir imtihan veremedi. Ortaya çıkan tablo ciddi tenkitlere de sebep oldu. Bu imaj  bozulmasının sebep olduğu tahribatı tamir etmek de kolay değil.

Millete ve memlekete hizmet etmek gayesiyle yola çıkanlar bu meseleyi birinci gündem maddesi yapmak  durumundadır. Bu noktalardaki kayıp telafi edilemezse önümüzdeki yıllarda daha büyük faturalar ödemek  mecburiyetinde kalabiliriz.

En şerefli mahluk olan insana ‘insan’ gibi muamele etmeyen herkes uzun dönemde kaybetmeye mahkumdur. Kaybeden değil, kazananlardan olmak için bolca dua edelim...

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