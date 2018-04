Millete doğruları söylemek olur mu?

Amerikalı mizahçı, roman yazarı ve öğretmen Mark Twain’e (1835-1910) atfedilen ibretli bir söz var: “Gerçek, ayakkabılarını giymeden yalan, dünyayı üç kez dolaşır.”

Kim söylemiş olursa olsun ‘doğru’nun ‘yalan’ ile mücadelesindeki zorluğu ortaya koyan bu tesbit günümüzde yaşanan hadiselere de ışık tutar mahiyettedir. Yalanın, siyaset eliyle yayıldığını da akılda tutmak lâzım.

Geçenlerde bir idareci Türkiye’nin muhtemel sıkıntılarını kısmen hatırlatarak özetle ‘şimdiden tedbir almak lâzım’ demiş. Bu kadarlık bir ‘doğru’ bilgi üzerine bu sözü söyleyen idareci, daha yetkili bir idareci tarafından isim verilmeden kınanmış.

Bir öğrenci, sadece ‘iyi’ notlarına bakıp varsa ‘zayıf’larını dikkate almasa yıl sonunda başarılı olabilir mi? Böyle bir tavır kişinin kendisini kandırması anlamına gelmez mi? Öğrencilikte zayıf not da olabilir, pekiyi not da. Sadece ‘pekiyi’lerle övünüp, ‘geçersiz’ notları görmemek ya da bu notların varlığından bahseden ‘veli’yi kınamak doğru olur mu? Ülkemizin de hem ‘iyi’, hem ‘pekiyi’ notları olabileceği gibi ‘zayıf’ ya da ‘başarısız’ notları da vardır ve böyle olması da tabiîdir. Bu tesbit başka ülkeler için de geçerlidir. Dünyanın en zengin, en huzurlu ülkelerinin de ‘zayıf’ notları ya da yönleri olabilir. Akıllı idareciler her iki notun da farkına varıp ‘zayıf’ları ‘pekiyi’ yapmaya çalışanlardır. Yoksa ‘Zayıf notlarımız var, bunları düzeltelim’ diyenleri kınamak siyaseten doğru görünse de gerçekte doğru değildir. Yarını ve sonraki yılları düşünenler gerçeklerle yüzleşmekten korkmamalı.

Bylock üzerindeki çalışmalarıyla hatırlanan Av. Ali Aktaş (‏@aliaktas7) sosyal medya (twit) hesabında paylaştığı ‘dertler’ arasında ‘yalan’a da yer verip çareyi şöyle sıralamış: “1. OHAL kalkmalıdır. 2. Dindarlar devlete tapmaktan vazgeçmelidir. 3. Nefret adaletin önüne geçmemelidir. 4. Kurumlar siyasetin oyuncağı edilmemelidir. 5. Ehliyet ve liyakata dayalı bir yeniden yapılanma gerçekleştirilmelidir. 6. İktidar halka yalan söylemeyi bırakmalıdır.” (30 Mart 2018)

Sadece iktidar mensupları değil, bütün siyasetçiler, idareciler ve fert olarak hepimiz ‘doğru’nun hedefine ulaşacağını kabul etmek durumundayız. Ecdadımız boşuna mı “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” demiş? Yalan her ne kadar dünyayı dolaşacak olsa da en nihayet ‘doğru’ karşısında mağlûp olur.

Milletin gerçekleri, doğruları, hakikati öğrenmek hakkıdır. Kim yanlış bilgi veriyorsa hem dünyada hem de ahirette bunun hesabını verir. Maalesef en büyük yanlış bilgi, çocuklarımız okula ilk adımı attığında başlıyor. Hem sözle hem de fiilen “Bir Türk dünyaya bedeldir” tavrı sergilenmesi çocuklarımızın dünyasında nasıl tahribatlar yapıyor, farkında mıyız? Bu anlayışla büyüyen bir genç, ilerleyen yaşlarında Türkiye ve dünya gerçekleriyle karşılaştığında ne düşünür?

Çocuklarımıza eğitim yılları boyunca doğru olmayan sloganlar yerine Türkiye ve dünya gerçeklerine uygun bilgiler vermek gerekir. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu ve çalışanın kazandığı, tembelin ve boş sloganlarla övünenlerin kaybettiğini görmek lâzım. Sloganlarla, hamasetle, içi boş övünmelerle dünyanın en zengin, en huzurlu, en başarılı ülkesi olmak mümkün olsaydı şimdiye kadar o hedefe ulaşmış olmamız icap ederdi. Çünkü hamaset, övünme ve slogan konusunda ciddî bir rakibimiz yok gibi... En iyisi, millete acı da olsa gerçekleri ve doğruları söylemek lâzım. Vesselâm.