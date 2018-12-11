Muhterem cemaat, safları sık tutalım

Sebepler tahtında bakıldığında sosyal hayatımızın çok daha iyi olması icap eder, ama durum farklı. Türkiye’yi idare edenler dahi sosyal hayattaki problemlere bakarak “Ne oldu da işler düzelmedi?” diye düşünüyor.

Geçmiş yıllarda mütedeyyin insanları sıkıntıya sokan pek çok kanunsuz yasak vardı, ama sosyal hayat daha insicamlı, insanlar daha tedbirli idiler. Meselâ, bizim gençliğimizde çoğu okulda mescid yoktu, ama ‘mescit açılsın’ diye okul müdürlerine dilekçe verenler vardı. Şimdi ise mescid var, namaz kılanlar daha isteksiz...

Aynı şekilde devlet idarecilerinin açıkladıkları rakamlara bakılırsa gençlik daha büyük tehlikelerle karşı karşıya. Sigara bir yana, ilkokul öğrencilerinin dahi daha feci alışkanlıklar kazandıkları iddia ediliyor. Bu sebeple maddî zenginliğin tek başına dertlere çare olmadığı bir defa daha görülmüş oldu.

Sosyal hayattaki yaraların ne kadar derinlerde olduğunu ve bu yaraların tedavisinde çok geç kalındığını acaba ne zaman anlayacağız? İmam hatipler camilerde namaz kılan cemaate hitaben “Safları sık tutalım. Aramızda boşluk kalmasın. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun” diye tekrarlarlar. Geçen gün Fatih’deki bir selatin camisinde Cuma namazı kılarken, artık safların da sık tutulmadığı dikkati çekiyordu. Allah’a şükürler olsun ki Cuma ezanı okunduktan sonra dolmuştu ve içeri girmemekte zorlandık. Neyse, aralardan geçip kenarlara doğru ilerleyince cemaatin safları sık tutmadığı anlaşıldı. İmam, hutbeden “İslâm âlemi birbirine el uzatsın. Müslüman Müslümana yardım eder. Yemen başta olmak üzere açlık ve savaşla imtihan olan kardeşlerimize yardım edelim” mealinde çağrılar yaptı. Bu esnada yan kapılardan camiye girip namaz kılabilecek yer arayanlar da vardı. Hem önümüzde hem de arka taraftaki saflarda ‘kararlı boşluklar’ vardı. Buna rağmen yer arayan cemaate, “(İşaretle) buyur, buraya otur” diyen, yanına çağıran kimse çıkmadı. İmam hutbe okuduğu için seslenmek mümkün olmadı. Nihayetinde bir yer buldu, ama yanına oturduğu kimseler sanki “Başka yer mi yok? Niçin bizi rahatsız ettin” dercesine yandan baktılar.

Hutbede “Müslüman Müslümana yardım eder. Suriye’ye, Libya’ya, Afganistan’a, Yemen’e yardım edelim” diyen imam hatibi dinleyen cemaatin yer arayan Müslüman kardeşini yanına çağırıp yer açma zahmetine katlanmaması dertlerin derinlerde olduğuna işaret etmez mi?

Söz camiden ve imamlardan açılmışken, aynı camide şahit olduğumuz ‘ses düzensizliği’ne de dikkat çekmek icap ediyor. Bilhassa tarihî camilerin her konuda mümkün olan en iyi şartlara sahip olması icap etmez mi? Çok güzel Kur’ân okuyan bir imam ya da müezzin varsa bile ses düzeni yeterli değilse arzu edilen hizmet verilmiş olur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müfettişleri camileri bir de ses/sizlik noktasında teftiş etseler çok iyi olmaz mı? Uğultu gibi gelen bir ses, insanların kalbine hitap edebilir mi?

Bu noktadaki serzenişi Cuma namazını beraber kıldığımız bir ağabeyimize ifade edince, “Bu hususta biz de dertliyiz. Ben bizzat bu sebeple Fatih Müftülüğü’ne gittim ve durumu izah ettim. Maalesef bir değişiklik olmadı. Keşke ilgilenen birileri çıksa” diye derde dert kattı.

Muhtemelen, “Dünyanın bunca derdi var. Sizin derdiniz bu mu?” diyenler çıkabilir. Evet, basit bir mesele gibi görünüyor, ama “Safları sık tutmayan” Müslümanlar “İttihad-ı İslâm”ı temin edebilirler mi? Camide yer arayan bir kardeşine, yer açıp “Buyurun” diyemeyen bir sosyal hayat, Yemen’e, Suriye’ye, Filistin’e el uzatabilir mi?

Safları sık tutmayı başarabilirsek inşallah İttihad-ı İslâmı da başarırız ve başaracağız...