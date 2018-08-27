Öğretmen odalarını anlamak

Beklenmeyen bir isim Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başlayınca “Acaba eğitim sisteminde köklü değişiklikler olur mu?” soruları sorulmaya başlandı.

Sabah aksak ekonomiyi, döviz fiyatlarını konuşuyoruz, ama asıl konuşmamız icap eden şey eğitim olmalı. Ancak konuşa konuşa, tartışa tartışa eğitimi içine düştüğü feci durumdan kurtarabiliriz.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmalarında dikkat çektiği en önemli nokta öğretmenler oluyor. Herkes kabul eder ki ancak iyi yetiştirilmiş öğretmenlerle sıkıntıları aşabiliriz. Bu sebeple binalara yaptığımız yatırımlardan çok daha fazlasını öğretmenler için yapmalıyız. Şu ana kadar bunu yapabildiğimiz de söylenemez.

Bakan olmayı kendisinin de beklemediğini ifade eden Ziya Selçuk, “Evet bunu ben de beklemiyordum. Ben böyle bir şey olduğunda ‘Allah cezamı verdi’ derim. Bu bir şahsî mesele olsa zulüm gibi. Ama memlekete, sokaktaki kuzuların gözüne baktığınızda bir şey yapmak lâzım hissiyatı çok güçlü” demiş.

“Nereden başlamayı düşünüyorsunuz?” sorusunun cevabı şu olmuş: “Benim için başlangıç noktası bitiş noktası. Bu binayı yaparken birisi cam, birisi merdiven, birisi duvar, birisi kapı yapmış. Bu kapı-merdiven vesaire sizin bahsettiğiniz sınav, temel eğitim, ölçme değerlendirmeye denk geliyor. Bunların hepsi ayrı bir parça. (...) Asıl şey o binanın mimarisi yani ilk başlangıç noktası. (İstediklerinizi nasıl yapacaksınız?) MEB içinde ciddî bir kapasite yönetimi var. Yani hiçbir yeni katma değer olmasa da hiçbir yeni finansal katkı olmasa da gelişme imkânı var. (...) Ekim’in ilk haftası makro bir plan ilân edeceğiz. (...) Hep söylüyorum MEB Bakanları kendi dönemine ilişkin çok fazla şey yapmamalı, geleceğe ilişkin yapmalı ve bizim 3 yıllık dediğimiz şey bir fidanın toprak altında kalan kısmı. Asıl 10 yıllık bir perspektiften bahsediyoruz. (...) Madem böyle bir fırsat var biz beceremiyebiliriz de o zaman çekip gideriz.” (Aktaran: Sadık Gültekin, Vatan g., 12 Ağustos 2018)

Selçuk, “Öğrencilerin istedikleri okula giremediği” şeklindeki soruya da şu cevabı vermiş: “Asıl hedefimiz doğallaşma, fakat bunun birinci aşaması normalleşme. (...) Şöyle bir sıkıntı var, herhangi bir karar alındığında ülkenin tamamı için alınıyor. Meselâ meslek lisesi ders çizelgesi yapılıyor bütün Türkiye’de aynı. Ya da çocukların tamamına aynı matematiği vermek çok doğru değil. (...) Bu tartışmanın çocuklar üzerinden yapılması beni rahatsız ediyor. İmam hatipliler ve diğerleri gibi. Onların hepsi benim çocuklarım.”

Öğretmene dikkat çeken tesbitler ise şöyle: “Müfredat tek başına hiçbir şeydir, usta öğretmen müfredata ihtiyaç duymaz. Usta müfredatı o an uydurabilir. Müfredat acemiye lâzımdır. Müfredat beni çok ilgilendirmiyor. Benim ana aktörüm öğretmen.”

“Eğitim tablosunda suçlu kim?” benzeri bir sorunun cevabı da önemli: “Ben size (suçlu) kaldırım taşları diyebilirim. Taşlar Türkiye’de düzgün olsa bunlar olmaz, çünkü kaldırımları düzgün yapabilen bir toplum zaten bu hataları yapmaz. Toplum, bütün alt sistem ve bileşenleri ile senkronize gider. Bu AKP-CHP meselesi değil. Çok bileşenli bir küresel ve ulusal yapının gelişi. Ama şu yapılabilir, eğer öğretmen yetiştirme kaynağından toparlanırsa bu yapılabilir. (...) Diğer taraftan Türkiye’nin okulları arasındaki eşitsizlik OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda. İngiltere’de yüzde 10 bizde yüzde 60’ların üzerinde. Bunu daraltmazsanız sınav baskısı azalmaz. (...) Zihniyette bir değişiklik gerekiyor. Meselâ lisede 16 ders var. Çukur kazarak su bulamazsınız, kuyu kazmanız lâzım bu yüzden ders sayısının az olması lâzım. (...) Bizim problemimiz öğretmeni ihmal etmek. Kemale ermiş bir öğretmen iltifat beklemez. Eğitimi çocuklar için değil öğretmenin olgunlaşması olarak görmek lâzım. Öğretmene yatırım yapmamız lâzım. Yüzüne bakmamız, yüzüne gülmemiz, hatır sormamız lâzım. Öğretmen odalarını anlamamız lâzım. Öğretmen odasını anlamazsak eğitim sistemini anlayamayız. (...) Bizim okulu rehabilite etmemiz lâzım müdahaleleri engellememiz lâzım. Okul kendi özerkliği içinde çalışmalı.”

“Ben daha önce de Kemalizm, eğitimin temeli olmamalı dedim. Vatan gazetesinde manşet oldu” diyen MEB Ziya Selçuk’un öğretmen gerçeğine dikkat çekmesi çok isabetli. Bakalım bu hedefe ulaşmak mümkün olacak mı?