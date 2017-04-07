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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Öğretmenlerinize yatırım yapın

Faruk ÇAKIR
07 Nisan 2017, Cuma
Şükür ki her geçen gün eğitime daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade edenler çoğalıyor.

Eğitim denildiğinde akla ilk olarak okul ve öğrenciler gelmiş olsa da, daha öncelikli ve önemli olanın ehil öğretmenler yetiştirmek olduğu görülüyor.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, “Eğitim: Kalkınmanın Motoru” konulu oturumda yapılan konuşmalarda okullarda verilen eğitimin kalkınmada önemli olduğu hatırlatılmış.

Zirvede konuşan Finlandiya Eski Eğitim Bakanlarından Par Stenback, ülkelerinde eğitim sistemine büyük önem verdiklerini belirtip şöyle demiş: “Dedik ki ‘Öyle bir okul kuralım ki çocuklar öğretmenlerden daha fazla konuşsun.’ Ulusal kimliğimizi, biz aslında herkes için iyi bir fırsat oluşturarak inşa etmeye çalıştık. Finlandiya’daki öğretmenlerimizin eğitim verebilmeleri için 5 yıllık master dereceleri olması gerekiyor. Bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle eğitimde bir standart ve kaliteli eğitim tesis etmek istiyorsanız bunları gözardı etmemelisiniz.”

Eski Estonya Eğitim Bakanı Jaak Aaviksoo da ülkelerinde gerçekten geniş katılımlı eğitimle alâkalı ciddî bir deneyimleri ve tarihleri olduğunu ifade edip şöyle konuşmuş: “Para iyi eğitimi illaki beraberinde getirmez. İyi kanunlar, iyi eğitimi kolaylaştırabilir, ama illaki beraberinde getirmez. Altyapısal yatırımlar eğitimi illaki iyi yapmaz. Eğitimi iyi yapan şeyler öğretmenlerdir. Öğretmenlerinize yatırım yapın. Onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyin ve onlar sizin çocuklarınıza eğitim verirken güvenin. İyi öğretmenler iyi eğitim verecektir.”      

Türkiye’nin sıralamada çok gerilerde kaldığı PISA sonuçlarını da değerlendiren eski Estonya Eğitim Bakanı Aaviksoo, bu hususta da şöyle konuşmuş: “Türkiye gibi diğer ülkelerin de geride kalmasının sebebi şu; gerçekten eşitliği göz önünde bulunduruyoruz ve fırsat eşitliği bizim için çok önemli. Bunu lâf olsun diye söylemiyorum. Bütün eğitim anayasamızda yerini bulmuş, vücut bulmuş durum bu. Bütün okulların eşit olması ve kimsenin eğitimde göz ardı edilmemesi dile getirilmekte. İster kırsal bir okul olsun, ister şehirde bir şehir okulu olsun, ister okul küçük olsun, ister dezavantajlı düşük gelirli bölgelerde olsun, ister yüksek gelirli bölgelerde olsun. Okullar arasındaki farklılıklar çok azdır, diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman. Böyle bir durumda ortalamayı yükseltmek daha zayıf olanları destekleyerek mümkün olacaktır.” (AA, 25 Mart 2017)  

Bu tesbitler ve ortaya konulan bu tablodan sonra ülkemizdeki eğitimin durumu değerlendirirken ne diyebiliriz ki? Basit şekilde ifade etmek gerekirse, istenmesi halinde eğitimin problemleri kısa sürede halledilebilir. İlk şart bunu istemek. Ancak ‘olmayacak şeyi istemek’ şeklinde değil. Bu işi başarmış olan ülkeler de diyor? “Öyle bir okul kuralım ki çocuklar öğretmenlerden daha fazla konuşsun.” diyen bir eğitim anlayışı ülkemize ne kadar uzak değil mi? “Sus, dur, konuşma, otur yerine!” çizgisinde hareket eden bir sistem nerede, “Çocuklar öğretmenlerden daha fazla konuşsun” diyen anlayış nerede?

İsteyen boş övünmelere devam etsin, dünyanın gerçekleri böyle!

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