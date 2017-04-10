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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ön yargılarla mücadele

Faruk ÇAKIR
10 Nisan 2017, Pazartesi
Alman teorik fizikçi ve ilim insanı Albert Einstein’a (ölümü: 1955) atfedilen güzel bir söz vardır. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne lâyık görülen Einstein, “İnsanların ön yargılarını parçalamak, bir atomu parçalamaktan daha zordur” demiştir.

Günümüzde İslâm dünyasının ve Müslümanların karşı karşıya olduğu problemlerden biri de budur. Dünya genelinde İslâm’ı doğru tanımayan insanlar Müslümanlara önyargılarla, yanlış bilgilerle bakıyor ve öyle de değerlendirmeler yapıyorlar. Belli bir maksada hizmet için yayın yapan uluslar arası medya vasıtalarının da desteğiyle Müslümanlar denince akla ‘eli silâhlı insan’ların gelmesi büyük cinayet değil mi?

Müslümanların yanlış tanınması ve tanıtılması insaflı ‘yabancı’ların da dikkatini çekiyor. İsveçli maratoncu Kristina Palten de bu yanlış anlamaya itiraz etmiş ve “İslâm’a karşı korku ve ön yargılarla mücadele ediyorum” demiş. 

Avrupa’da ve dolayısıyla dünyada İslâm’a karşı duyulan korku ve ön yargıların yersiz olduğunu ispatlamak için Türkiye’den Türkmenistan’a koşan İsveçli maratoncu Kristina Palten, “Müslümanlardan, dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim” tesbitini de yapmış.

Avrupa’da İslâm’a karşı duyulan korku ve ön yargıların yersiz olduğunu ispatlamak için 2 yıl önce Türkiye’den Türkmenistan’a koşan ve bin 840 kilometre kat eden İsveçli maratoncu Palten, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın internet sitesinde kendisi hakkında yayımlanan görüntünün yoğun ilgi görmesiyle tekrar gündeme gelmiş. 

45 yaşındaki Palten, yaptığı açıklamada şöyle demiş: “İslâm’a karşı korku ve ön yargılarla mücadele ediyorum. Dünyada 1,5 milyar Müslüman nüfus var. Bu 1,5 milyar Müslüman terörist olamaz. Ana akım medyanın İslâm ülkeleri hakkında olumsuz değerlendirmelerinden etkilenmemek elde değil. (...) İslâm ülkelerinde şunu fark ettim: ‘Biz hepimiz insanız.’ Müslümanlar çok nazik ve cömert insanlar. Müslümanların içerisindeki bazı fanatik ve aşırılara bakılarak bütün Müslümanlar yaftalanamaz. Hıristiyanların içinde de fanatik ve aşırıcılar var. Müslümanların içinde de. Her iki grupta inançlı insanlar da var, normal yaşayan insanlar da. Ayrım yapmaya gerek yok, hepimiz insanız. (...) Eğer çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak istiyorsak özellikle Müslümanlara karşı var olan korkularımızı bir tarafa bırakarak ön yargıları yıkmamız gerekir.” (AA, 7 Nisan 2017)

İslâm’a karşı oluşturulan ön yargılarla mücadelenin önemini kavrayan ve bunu dile getiren İsveçli maratoncu ne kadar haklı. Tabiî ki bu tesbiti ve mücadeleyi ondan çok daha önce yapması icap edenler vardır. Maratoncu Palten’in “iyi”lerle “kötü”leri birbirinden ayırarak değerlendirme yapması da çok dikkat çekici. Her toplulukta, her kalabalıkta, her millette “kötü”ler ve “iyi”ler olabilir ve vardır. Bir “kötü” sebebiyle eşinin, dostunun, arkadaşının, dindaşının velhasıl başkalarının suçlanamayacağı tesbiti hep akılda tutulsa netice böyle mi olurdu?

İsveçli maratoncu Kristina Palten’in tesbitleri bir defa daha gösterdi ki insanlık İslâm’ın doğru tanıtılmasına her zamankinden daha fazla muhtaç. O halde ‘Bismillah’ diyelim ve bunu yapmaya çalışalım...

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