"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Önce hukuk ve adalet

Faruk ÇAKIR
03 Kasım 2017, Cuma
Bazı şeyler var ki kıymeti ancak kaybedildikten sonra anlaşılır. Hak, hukuk ve adalet kavramları da bunlar arasındadır.

Hukuk ve adalet sisteminin ciddî yaralar aldığını Türkiye’yi idare edenler de ifade ediyor. Bu yaraların, bu bozulmanın sebebi ne olursa olsun, ortada büyük bir sıkıntı olduğu inkâr edilemez.

İş adamları da çoğu konuşmalarında artık bu duruma dikkat çekiyor ve hak, hukuk ve adalet hatırlatması yapıyor. Keşke bu hatırlatmalar ve değerlendirmeler en başından itibaren hep yapılabilse ve adalet sistemi yara almamış olsaydı.      

Ülkemizde bölgeler arasında ciddî gelişmişlik farkı olduğu her halde tartışılmaz. Bir defasında bir ekonomi profesörü, “Şişli’de yaşayan 5 bin dolar, Şırnak’ta yaşayan ise 500 dolar gelire sahip” mealinde konuşarak yaşanan çelişkiye dikkat çekmişti. 

İşte bu derde çare olması düşüncesiyle TÜSİAD ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle hayata geçirilen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP) detaylarının konuşulduğu bir toplantı İstanbul’da gerçekleştirilmiş. 

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkiye’nin çeşitli bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması için az gelişmiş bölgelere yönelik çeşitli teşvik programlarının yıllardır uygulandığını hatırlatmış.

Bu teşvik ve altyapı yatırımlarını yapıcı bulduklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etmiş: “Özellikle enerji, sağlık ve eğitim alanlarında yapılan ve yapılacak yatırımlar bu bölgelerimiz için çok önemli. Doğu ve güneydoğu bölgelerimizin daha çok yatırım çekebilmesi için önce can ve mal güvenliği gerekiyor, bölgenin şiddet ve terörden arındırılması gerekiyor. Elbette bölge ekonomisinde önemli yer tutan komşularla ilişkilerin de belirleyici rolü çok kritik. Bunlar olmadan hiçbir teşvik tek başına yeterli olmayacaktır.” (AA, 31 Ekim 2017)

Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP) önemine de dikkat çeken Bilecik’in asıl can alıcı tesbitleri ise şöyle: “Rekabet gücü yüksek, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacaktır.”

Hiç kimse “Ekonominin demokrasi ile ya da hukukla ne ilgisi var?” diye düşünmesin. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler ve eğitim sistemi iyi bir ekonomi için de gerekli şarttır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerine daha çok yatırım çekmek için can ve mal güvenliğinin sağlanması gerektiği hatırlatılıyor. Can ve mal güvenliği de iyi işleyen bir hukuk ve adalet sistemiyle sağlanabilir.

İş dünyasının temsilcilerinin hak, hukuk ve adalet hatırlatması çok isabetlidir. Bu hatırlatmaların mümkün olduğunca yapılmasında fayda vardır. Türkiye’nin hem maddî hem de manevî sıkıntıları aşması biraz da buna bağlıdır. 

Ne demişti Tunus’daki Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi: “Bugün bize demokrasinin haram olduğunu savunanlar, aynı zamanda diktatörlüğün helâl olduğunu da savunmakta olduklarının farkındalar mı? Gerçek haram olan, zulüm ve diktatörlüktür.’’ (Yeni Asya, 22 Ekim 2017)

İlla hak, illa hukuk, illa demokrasi...

Okunma Sayısı: 1994
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.