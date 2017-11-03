Önce hukuk ve adalet

Bazı şeyler var ki kıymeti ancak kaybedildikten sonra anlaşılır. Hak, hukuk ve adalet kavramları da bunlar arasındadır.

Hukuk ve adalet sisteminin ciddî yaralar aldığını Türkiye’yi idare edenler de ifade ediyor. Bu yaraların, bu bozulmanın sebebi ne olursa olsun, ortada büyük bir sıkıntı olduğu inkâr edilemez.

İş adamları da çoğu konuşmalarında artık bu duruma dikkat çekiyor ve hak, hukuk ve adalet hatırlatması yapıyor. Keşke bu hatırlatmalar ve değerlendirmeler en başından itibaren hep yapılabilse ve adalet sistemi yara almamış olsaydı.

Ülkemizde bölgeler arasında ciddî gelişmişlik farkı olduğu her halde tartışılmaz. Bir defasında bir ekonomi profesörü, “Şişli’de yaşayan 5 bin dolar, Şırnak’ta yaşayan ise 500 dolar gelire sahip” mealinde konuşarak yaşanan çelişkiye dikkat çekmişti.

İşte bu derde çare olması düşüncesiyle TÜSİAD ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle hayata geçirilen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP) detaylarının konuşulduğu bir toplantı İstanbul’da gerçekleştirilmiş.

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkiye’nin çeşitli bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması için az gelişmiş bölgelere yönelik çeşitli teşvik programlarının yıllardır uygulandığını hatırlatmış.

Bu teşvik ve altyapı yatırımlarını yapıcı bulduklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etmiş: “Özellikle enerji, sağlık ve eğitim alanlarında yapılan ve yapılacak yatırımlar bu bölgelerimiz için çok önemli. Doğu ve güneydoğu bölgelerimizin daha çok yatırım çekebilmesi için önce can ve mal güvenliği gerekiyor, bölgenin şiddet ve terörden arındırılması gerekiyor. Elbette bölge ekonomisinde önemli yer tutan komşularla ilişkilerin de belirleyici rolü çok kritik. Bunlar olmadan hiçbir teşvik tek başına yeterli olmayacaktır.” (AA, 31 Ekim 2017)

Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP) önemine de dikkat çeken Bilecik’in asıl can alıcı tesbitleri ise şöyle: “Rekabet gücü yüksek, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacaktır.”

Hiç kimse “Ekonominin demokrasi ile ya da hukukla ne ilgisi var?” diye düşünmesin. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler ve eğitim sistemi iyi bir ekonomi için de gerekli şarttır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerine daha çok yatırım çekmek için can ve mal güvenliğinin sağlanması gerektiği hatırlatılıyor. Can ve mal güvenliği de iyi işleyen bir hukuk ve adalet sistemiyle sağlanabilir.

İş dünyasının temsilcilerinin hak, hukuk ve adalet hatırlatması çok isabetlidir. Bu hatırlatmaların mümkün olduğunca yapılmasında fayda vardır. Türkiye’nin hem maddî hem de manevî sıkıntıları aşması biraz da buna bağlıdır.

Ne demişti Tunus’daki Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi: “Bugün bize demokrasinin haram olduğunu savunanlar, aynı zamanda diktatörlüğün helâl olduğunu da savunmakta olduklarının farkındalar mı? Gerçek haram olan, zulüm ve diktatörlüktür.’’ (Yeni Asya, 22 Ekim 2017)

İlla hak, illa hukuk, illa demokrasi...