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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Reform yapar gibi yapmak

Faruk ÇAKIR
02 Eylül 2018, Pazar
Geçmişteki kötü uygulamaları aratmayacak şekilde yeni reformların yapılması gerektiği belki bin defa söylendi.

Ancak bu yöndeki çağrılar Türkiye’yi idare edenler tarafından ekseriyetle kulak ardı edildi. Hatta bu tavır, “[Kopenhag Kriterleri olmasa da olur] Bize Ankara Kriterleri yeter” sözüyle cisimleşti. ‘Olmasa da olur’  denilen kriterler Avrupa Birliği’ne üyelik için en önce uygulanması gereken şartlardı.

Her fırsatta ve imkânda Avrupa’nın yekpare olmadığı, “Birinci (iyi) Avrupa” ile “İkinci (kötü) Avrupa var. Kötülere kızıp köprüleri atmayalım, iyilerle birlik kuralım” denildi, ama dinleyen olmadı. Aradan aylar ve yıllar geçti ve şimdi Avrupa ile yeniden birlik kurmanın yolları aranıyor.

Elbette bu tercih takdir edilir, ama şimdiye kadar yapılan yanlışlar sorgulanmaz mı? Herkesin bildiği gibi Türkiye yeniden AB üyeliği yolunda reformlara hız verme kararı aldı ve bunun için 3 yıl sonra “Reform Eylem Grubu” (29 Ağustos 2018’de) toplandı. Düşünün ki AB yolculuğu için çalışmalar yapması gereken bir ekip, bir grup 3 yıl boyunca toplanmamış. Burada iyi niyet aranabilir mi?

“Reform Eylem Grubu” toplantısına katılan bir bakan şöyle demiş: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Hükümetimizin ortaya koyduğu eylem planı revize edilecek. Türkiye’deki uygulama alanlarına, insan haklarının daha da genişletilmesine yönelik ev ödevini, yol haritasını, eylem planını güncellemeyi hedef haline getirdik.”

4. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı’nın ardından yayımlanan ortak bildirgede ise “Türkiye, AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda önümüzdeki süreçte çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir” değerlendirmesi yapılıp şöyle devam edilmiş: “Ülkemiz, siyasî reformlar alanında her geçen gün çıtayı daha yukarıya çeken ve geleceğin inşasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasını esas alan bir duruş  sergileme kararlılığını sürdürmektedir. Reformlarımız gerçekleştirilirken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile AB’nin norm ve müktesebatının da dikkate alınmasına devam edilecektir.” (AA, 29 Ağustos 2018)

Tekrarlamakta fayda var: AB yolunda adım atılmaya karar verilmesi isabetlidir, ancak geçmişte yapılan yanlışların da tartışılması gerekir. Türkiye’yi idare edenler öyle bir dil kullandı ki millet ekseriyeti Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemez hale geldi. Şimdi ise “Reformlarımız gerçekleştirilirken (...) AB’nin norm ve müktesebatının da dikkate alınmasına devam edilecektir” denilmiş. Bir ileri bir geri tavrının Türkiye’ye verdiği maddî ve manevî zararı hesap edebilecek bir sistem var mı?

Uzmanlardan da bu hususta dikkat çekici tesbitler var. DW Türkçe’ye konuşan ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Hüseyin Bağcı, “Türkiye zorunlu olarak AB rotasına yeniden girmeye çalışıyor. (...) Yalnız; bu arzunun sadece Türkiye tarafından hissedildiğini ortaya koymak gerekiyor. AB tarafında ise böyle bir arzuya dair sinyal yok” demiş. (29 Ağustos 2018) 

Türkiye’nin AB Daimî Temsilciliği görevini de yapmış olan emekli büyükelçi Selim Kuneralp ise “Ankara, ilişkileri temize çektiği konusunda samimiyetini açıkça ortaya koymalı ve idam haberlerinin konuşulduğu bir ortamdan daha şeffaf bir siyasî ortama geçmeli” tesbitinde bulunmuş. (DW Türkçe)

Türkiye’nin uzun dönemde ve kalıcı menfaati daha fazla hak, daha fazla hukuk ve daha fazla adaleti sağlayabilmektedir. AB üyeliği bunun için istenmeli. Bunu ancak, reform yapar gibi yaparak değil, gerçekten reform yaparak başarabiliriz.

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