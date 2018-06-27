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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Reformdan korkma, geç kalmaktan kork!

Faruk ÇAKIR
27 Haziran 2018, Çarşamba 00:03
Bir seçim dönemi daha geride kaldı. “Sel gider, kum kalır” misali çözüm bekleyen temel meseleler Türkiye’nin önünde duruyor.

Sandıklardan çıkan neticelerden her siyasî parti, her sivil toplum kuruluşu ve her vatandaşın alacağı dersler vardır. Ortaya çıkan tablodan ders alanlar kâr eder. Ders almayanlar ya da neticeleri yanlış yorumlayanlar ise zarar eder. Mesele bu kadar basit.

İş dünyasının temsilcileri de 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından, Türkiye’nin gündeminin ‘reformlar’ olmasını istemişler. Tabiî ki Türkiye’nin problemlerinin sadece ekonomik sahada olduğunu söylemek doğru olmaz. Ekonomi de önemlidir, ama asıl önemli olanın hak, hukuk ve adalet sahalarında yapılması gereken reformlar olduğunu kabul etmek gerekir. İş dünyasının temsilcileri ekonomik sahada reform istemekte haklıdırlar. Benzer talepleri eğitimciler, sosyal bilimciler ve belki de ilahiyatçılar dile getirmek durumunda.

İş dünyasını temsil eden kuruluşlar ve temsilcilerinin dile getirdiği tesbitleri aktarmakta fayda var. Kısaca özetlemek gerekirse şöyle demişler: 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD): Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye’ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavımız devam ediyor. Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var: Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi, (...) liyakat temelli atama sistemi (...) köklü bir eğitim reformu, (...) Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin hızlanması.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli. 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem: Yatırım ortamını iyileştirecek ekonomik ve yasal makro reformların hızla hayata geçirilmesi yeni dönemde de önem taşımakta. 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar: KAGİDER bundan sonra (...) hızlı bir normalleşme sürecine girilmesini beklemekte. (...) Türkiye’nin olağanüstü hal rejimini hızla geride bırakması ve gerekli reformları yaparak adalet sistemini güçlendirmesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalıdır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Artık tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim. 

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUT-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Yapısal reformlara öncelik verilmesini bekleyeceğiz.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Hükümetten beklentilerimiz; bürokrasinin azalması.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır: Bu dönemde yapısal reformlar hızlandırılmalı ve ekonomi ana gündem maddesi olmalıdır. (Hürriyet, 26 Haziran 2018)

Aslında sıralanan bu talepler seçimden önce de dile getiriliyordu. Bu taleplerin bazıları para ile, bazıları ise parasız da yapılabilir. Türkiye’yi idare edenlerin bu mesajları dikkate alması herkesin menfaatine uygundur. Milletimiz; daha iyi, daha güzel, daha zengin, daha adil bir idareyi hak ediyor.

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