"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Risale-i Nur’dan istifade edelim

Faruk ÇAKIR
27 Kasım 2018, Salı
Ehemmiyet sıralamasında ihtilâf olsa da ülkemizin çok sayıda derdi olduğu noktasında ittifak vardır.

Dertlerden biri de cezaevlerinin içinde bulunduğu durumdur. Cezaevlerinde kalanların sayısını azaltma hedefi olması gerekirken, tam aksine ve maalesef bu sayı her geçen gün artıyor.

İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “2. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi”nde de bu mesele gündeme gelmiş. 

Kongrenin açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, manevî danışmanlık ve rehberlik anlamında yeni bir kavramdan bahsettiklerini belirterek, “Bunların en fazla kullanılacağı alan cezaevleri. Türkiye çapında yaklaşık 300’den fazla cezaevimizde 250 bini aşkın tutuklu mahkûmlarımız var. Maalesef her ay yaklaşık 2-3 bin de artıyor. Dolayısıyla cezaevi şartlarında belki bu tür manevî danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetlere en fazla ihtiyaç duyulan sosyal kesim bunlar olsa gerek” demiş. (AA, 22 Kasım 2018)

“Adalet Bakanlığı olarak çalışmalarımız devam ediyor, ama yeterli olduğunu söylemek mümkün değil” diyen  Seferinoğlu, şunu da ilave etmiş: “Cezaevinde hafızlık yapan mahkûmlarımız, ilkokul mezunu olup üniversiteyi bitirenler var. Gün içerisinde kendi hayatlarımıza bakarsak, çok sayıda etkinliğimiz var, ama cezaevindeki insanlarımızın yapacak çok fazla şeyleri yok. Elbette suçlu cezasını çekecektir. O işin bir yönü, ama diğer yönü de bunların eğitilmesi, tekrar topluma kazandırılması. Suç işlememekle ilgili infazla yetinmeyerek, bu tür desteklerin verilmesinin önemi çok fazla.”      

Aynı  toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da “Modern dünyanın belki de en büyük handikapı ruhu ve bedeni birbirinden ayrı düşünmesi, maneviyatı bir kenara bırakarak insanı tanımaya, anlamaya ve yönlendirmeye çalışmasıdır. Oysa insanın kalıcı ve aslî bir parçasından uzaklaşması ve buna zorlamanın imkânsızlığı ortadadır” değerlendirmesinde bulunmuş. 

“Manevî danışmanlık” hizmeti verilmesi kanunen Diyanet’e verilmiş, ama bu hususta sivil toplum kuruluşlarına da büyük iş düşüyor. Çalışmaların yeterli olmadığını zaten kendileri ifade ediyor. 

Bilhassa hapishanelerde verilecek ‘manevî danışmanlık’ hizmetlerinde mutlaka Risale-i Nur’dan istifade etmek gerekir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hem bu tavsiyeyi yapmış hem de şöylece müjde vermiştir: “İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslâhhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.” (Şuâlar, s. 185)

Adalet Bakan Yardımcısının açıklamasına göre Türkiye’de 300’den fazla cezaevi var ve buralarda 250 bini aşkın tutuklu ya da hükümlü var. Ve bu sayı azalmak yerine her ay yaklaşık 2-3 bin kişi artıyor. Türkiye bu tablo karşısında rahat edebilir mi? Orta büyüklükte bir şehrin insanları hapishanede ve bu sayıya her ay küçük bir ilçe nüfusu daha ilâve oluyor.

Hiç vakit kaybetmeden bu sayıyı azaltmanın yolunu bulmalıyız. Bir yandan bunu yaparken öte yandan da bir şekilde cezaevlerine düşenlere ‘manevî danışmanlık’ sunmalıyız. Bunu da en iyi şekilde Risale-i Nur eserleriyle yapmak mümkün.

Samimî olarak cezaevi ve orada kalanların sayısının azalmasını istiyorsak bir gün dahi beklemeden adaleti tesis etmek durumundayız. Adalet gecikmeden ve gerçek anlamda tecelli etmiş olsa hapishane sayısı ve tutuklu, hükümlüler bu kadar çoğalır mıydı?

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mersin CNR Kitap Fuarı Devam Ediyor

    El-Ezher’de ilk Mevlid-i Nebi paneli

    İklim değişikliği nasıl anlatılır?

    Çözülmezse çözen gelir

    Piyango sömürüsü artık bitsin

    Saray karşılasın

    Suudi veliahtın Mısır ziyareti tepki çekti

    Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

    Ukrayna: Rusya'ya yönelik yaptırımlar artırılmalı

    İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

    Antalya'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Soğanı ağlatmayın' paylaşımı

    NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna' uyarısı

    Rusya, Ukrayna'ya nota verdi

    Türkiye'den Arakan'a cansuyu

    Kriz orayı da vurdu

    Yemen'deki böbrek hastalarının dramı...

    Pilotların son andaki kritik kararı facianın önüne geçti

    "Dirsek teması yapılabilir"

    NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “gözlem noktaları” kumpası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.