Risale-i Nur’dan istifade edelim

Ehemmiyet sıralamasında ihtilâf olsa da ülkemizin çok sayıda derdi olduğu noktasında ittifak vardır.

Dertlerden biri de cezaevlerinin içinde bulunduğu durumdur. Cezaevlerinde kalanların sayısını azaltma hedefi olması gerekirken, tam aksine ve maalesef bu sayı her geçen gün artıyor.

İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “2. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi”nde de bu mesele gündeme gelmiş.

Kongrenin açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, manevî danışmanlık ve rehberlik anlamında yeni bir kavramdan bahsettiklerini belirterek, “Bunların en fazla kullanılacağı alan cezaevleri. Türkiye çapında yaklaşık 300’den fazla cezaevimizde 250 bini aşkın tutuklu mahkûmlarımız var. Maalesef her ay yaklaşık 2-3 bin de artıyor. Dolayısıyla cezaevi şartlarında belki bu tür manevî danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetlere en fazla ihtiyaç duyulan sosyal kesim bunlar olsa gerek” demiş. (AA, 22 Kasım 2018)

“Adalet Bakanlığı olarak çalışmalarımız devam ediyor, ama yeterli olduğunu söylemek mümkün değil” diyen Seferinoğlu, şunu da ilave etmiş: “Cezaevinde hafızlık yapan mahkûmlarımız, ilkokul mezunu olup üniversiteyi bitirenler var. Gün içerisinde kendi hayatlarımıza bakarsak, çok sayıda etkinliğimiz var, ama cezaevindeki insanlarımızın yapacak çok fazla şeyleri yok. Elbette suçlu cezasını çekecektir. O işin bir yönü, ama diğer yönü de bunların eğitilmesi, tekrar topluma kazandırılması. Suç işlememekle ilgili infazla yetinmeyerek, bu tür desteklerin verilmesinin önemi çok fazla.”

Aynı toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da “Modern dünyanın belki de en büyük handikapı ruhu ve bedeni birbirinden ayrı düşünmesi, maneviyatı bir kenara bırakarak insanı tanımaya, anlamaya ve yönlendirmeye çalışmasıdır. Oysa insanın kalıcı ve aslî bir parçasından uzaklaşması ve buna zorlamanın imkânsızlığı ortadadır” değerlendirmesinde bulunmuş.

“Manevî danışmanlık” hizmeti verilmesi kanunen Diyanet’e verilmiş, ama bu hususta sivil toplum kuruluşlarına da büyük iş düşüyor. Çalışmaların yeterli olmadığını zaten kendileri ifade ediyor.

Bilhassa hapishanelerde verilecek ‘manevî danışmanlık’ hizmetlerinde mutlaka Risale-i Nur’dan istifade etmek gerekir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hem bu tavsiyeyi yapmış hem de şöylece müjde vermiştir: “İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslâhhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.” (Şuâlar, s. 185)

Adalet Bakan Yardımcısının açıklamasına göre Türkiye’de 300’den fazla cezaevi var ve buralarda 250 bini aşkın tutuklu ya da hükümlü var. Ve bu sayı azalmak yerine her ay yaklaşık 2-3 bin kişi artıyor. Türkiye bu tablo karşısında rahat edebilir mi? Orta büyüklükte bir şehrin insanları hapishanede ve bu sayıya her ay küçük bir ilçe nüfusu daha ilâve oluyor.

Hiç vakit kaybetmeden bu sayıyı azaltmanın yolunu bulmalıyız. Bir yandan bunu yaparken öte yandan da bir şekilde cezaevlerine düşenlere ‘manevî danışmanlık’ sunmalıyız. Bunu da en iyi şekilde Risale-i Nur eserleriyle yapmak mümkün.

Samimî olarak cezaevi ve orada kalanların sayısının azalmasını istiyorsak bir gün dahi beklemeden adaleti tesis etmek durumundayız. Adalet gecikmeden ve gerçek anlamda tecelli etmiş olsa hapishane sayısı ve tutuklu, hükümlüler bu kadar çoğalır mıydı?