Sağlam aile, sağlam fert

Okullarda çokça yapılan ‘münâzara’ların bir konusu da “Toplum mu kişiyi etkiler/yetiştirir yoksa kişi mi toplumu etkiler/yetiştirir?” şeklinde olur.

Aynı şekilde “Çocuğun iyi yetişmesinde aile mi önemli yoksa çevre mi?” gibi sorular da çok tartışılır. Biraz ‘Yumurta mı tavuk mu?” tartışmasını hatırlatsa da bu konular her zaman için karşımızda durur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, ailenin bütünlüğünün korunması ve aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması amacıyla Samsun’da, “Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile Evlilik Öncesi Eğitim Programı” kapsamında bir toplantı yapılmış. Bu toplantı, okullardaki ‘münâzara’ları hatırlattı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Bir şehrin mimarisi, altyapısı, ulaşımı, parkları istenilen düzeyde olsa da bireyler bu şehirde yaşarken mutlu değilse bunların hiçbiri anlam ifade etmez. Sağlam bir aile, sorunların çözümünde en önemli adım olacaktır. Bu eğitimlerin ciddiyetle yürütülmesi konusunda üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu sorunu hafife alırsak yarın yönetilemez bir toplumla karşı karşıya kalabiliriz. Toplum, içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Mutlu toplum, mutlu bir aile ile başlar” demiş.

Şehirlerin mimarisi, ulaşımı veya parkları yeterli olsa bile orada yaşayanlar huzurlu olmayınca bu bir anlam ifade etmiyorsa bir de o şehirlerin mimarisi ve parklarının da yeterli olmadığını düşünün... İstanbul meselâ. Hem ulaşım ve parkları yeterli değil hem de yaşayanlar maalesef huzursuz. O halde yüksek kuleler dikmenin çare olmadığını hem İstanbul’u hem de Türkiye’yi idare edenler anlamak durumunda.

Aynı toplantıda konuşma yapan Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Şen de ailenin toplumu oluşturan en önemli kurum olduğuna dikkati çekip şöyle demiş: “Araba kullanmak için nasıl insanların ehliyete ihtiyacı varsa evlilik gibi önemli bir kurum oluşmasında da gençlere önceden eğitim verilmeli.” (AA, 2 Kasım 2018)

Evet, geldik yine ‘ehliyet liyakat’ meselesine. Her işte olduğu gibi evlilikte de ehliyet ve liyakate dikkat etmek gerekiyor. Konuşmacının dikkat çektiği gibi araba kullanmak için ehliyet gerekiyorsa, evlilik ve aile konusunda da mutlaka ehliyet gerekir.

Bir öğretmen ağabeyimiz şöyle bir hatıra aktarmıştı: Bir eğitimci, öğretmenlik konusunda görüşlerini anlatırken “Türkiye’de ‘kabak’ yetiştirmek için bile 3 ay uğraşılır. Ama ‘öğretmen’ yetiştirmeye bu kadar bile kıymet verilmiyor” dermiş.

Şaka gibi gelebilir, ama hakikat buna yakın. Cemiyet ve aile hayatı için en temel taş olan ‘iyi insan’ı yetiştirecek olan eğitimcilere, öğretmenlere yeteri kadar değer ve kıymet veriliyor mu? Öğretmenini memnun edemeyen bir sistem, bir anlayış, bir politika öğrenci ve dolayısıyla aile ve cemiyeti memnun edebilir mi?

Açıklanan yeni programlarda öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve ‘ehil öğretmenler’ yetiştirileceği ifade ediliyor. Bu vaatler elbette aileleri de sevindirir, ama uygulanması şartıyla. Bu beyanlar da kâğıt üstünde kalacaksa bundan ne öğretmenler, ne öğrenciler ve ne de veliler memnun kalmaz.

Sağlam fert ve sağlam aile için önce insana yatırım yapan bir eğitim anlayışı gerekir vesselâm.