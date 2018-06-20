Şartlar şimdi mi oluştu?

Asker uğurlama törenlerinde ‘en büyük asker bizim asker’ denilse de gençlerin askerlik meselesi yıllardan beri tartışılır.

Dedelerimiz 3 ya da 4 yıl askerlik yaparken şimdiki gençler 12 ay askerlik yapıyor. Üniversite mezunları ise ‘kısa dönem’ olarak 6 ay er olarak silâh altında tutulurken ‘yedek subay’ olarak görev yapanlar da maaş almak şartıyla 12 ay silâh altında tutuluyorlar.

Herkesin bildiği üzere genç nüfusun işsizlik diye büyük bir problemi vardır. Üniversiteyi bitiren gençler dahil olmak üzere iş bulup çalışmak kolay olmuyor. Ancak iş buldukları halde askerlik sebebiyle işlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlar da oluyor. Dolayısıyla ortaya ‘bedelli askerlik’ talebi çıkıyor. Buna göre belirlenen miktarda bir ücreti devlete ödeyenler askerlik yapmak mecburiyetinde kalmıyor. Başlangıçta bu uygulamaya tepkiler yükselirken, son zamanlarda itiraz edenler azaldı. Çünkü bu yöndeki kararlar birkaç defa uygulandı.

Hemen her seçim döneminde olduğu üzere son zamanlarda ‘bedelli askerlik’ talepleri yeniden gündeme geldi. Başlangıçta bu taleplere kulak tıkayan idareciler yavaş yavaş “İhtiyaç var, seçimden sonra bu mesele gündemimizde olacak. Bir çare bulacağız” mealinde konuşmaya başladılar.

Meselâ, Nisan ayın sonunda Özbekistan ziyareti öncesinde soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle demişti: “Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malûm Fırat Kalkanı Harekâtı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur.” (ntv.com.tr, 29 Nisan 2018)

Erdoğan, AHaber’de katıldığı canlı yayında da şöyle demişti: “Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddî manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlâtlarımızı askere bekliyoruz. (www.yenisafak.com, 15 Eylül 2017)

24 Haziran 2018’de yapılacak seçim öncesi şartların ve sözlerin değiştiği anlaşılıyor. Meselâ, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili şöyle konuşmuş: “İnşallah seçimlerden sonra bunu TSK ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var.” (AA, 15 Haziran 2018)

Başbakan Binali Yıldırım da, Van mitinginin ardından katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

“İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki ‘Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonrada düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki ‘Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.’ Çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz.” (AA, 05 Haziran 2018)

Anlaşılan bu konuda bir adım atılacak, ama inşallah kalıcı ve isabetli bir adım olur. Türkiye’nin uzun dönemdeki menfaati ‘profesyonel askerlik’ olarak görülüyor. Hem bu yolla terörle daha kararlı bir şekilde mücadele etmek mümkün olur. Fakat siyasetçilerin Türkiye ve dünya gerçeklerine göre değil de ‘hal ve gidiş’e göre, seçim tarihlerine göre karar alması doğru değil. 3 ay ya da 5 ay önce ‘olgunlaşmayan şartlar’ nasıl olur da seçim günleri yaklaşınca olgunlaşmış olur?

Her konuda olduğu gibi bu konuda da günlük tartışmalardan uzak, millet ve memleket menfaatine olan kararlar alınsın vesselâm.