"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Şekerin tadı kaçmasın

Faruk ÇAKIR
19 Mart 2018, Pazartesi
Eğer son dakika değişiklikleri olmazsa Nisan ayında yapılacak ihalelerle devlet elindeki 14 şeker fabrikasını satacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) açtığı ihaleler Nisan (2018) ayının değişik günlerinde yapılacak.

Şu an itibarıyla 8’i özel bazı kooperatiflerde ve 25 tanesi de devletin elinde olmak üzere Türkiye’de toplam 33 şeker fabrikası bulunuyor. Fabrikaların özelleştirilecek olması sağlık açısından bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Çünkü şekerin tek kaynağı pancar değil. Özelleştirilecek fabrikalar ‘şeker pancarı’ndan şeker üretiyor. Fabrikalar özelleştirildiğinde uzun dönemde pancardan değil de ‘mısır nişastası’ndan şeker üretilebileceği ve bunun da sağlığa zararlı olduğu söyleniyor. Kısaca NBŞ olarak adlandırılan “nişasta bazlı şeker”in, şekerlerin en zararlısı olduğu söyleniyor. Tabiî ki aksini iddia edenler de var. Tartışmanın bu yönünü sağlık uzmanlarına bırakıp temeldeki tartışmaya bakmak daha isabetli olacak.

Her iş neticeleri itibarıyla değerlendirilir. Özünde, temelinde özelleştirme yapılabilir, ama bu ‘daha iyi’si için olmalı. Geçmişte de çok sayıda fabrika özelleştirildi. Özelleştirme yapılmasının ilk sebebi ‘devlet’in elindeki fabrikaların zarar etmesiydi. Devletin elindeyken zarar eden fabrikaların ‘milletin, özel sektörün’ eline geçince kâr etmesi elbette izahı kolay olmayan bir meseledir. Yani, aynı mal ve hizmet üretiliyorsa niçin devletin elindeyken zarar etsin ve yine niçin özel kişilerin elinde olunca kâr etsin? “Siyasetçiler ihtiyaçtan fazla işçi alıyor” denilecek olursa asıl buna itiraz etmek gerekmez mi? Yoksa, siyasetçileri ve idarecileri ihtiyaçtan fazla işçi alması için ‘özel sektör’ yani biz vatandaşlar mı zorluyoruz?

Özde ve temelde devletin elindeki fabrikaları kişilere satması mümkündür. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta bunların ‘haraç mezat’ satılması ya da belli kişilere peşkeş çekilmesidir. Özelleştirmenin iyi ve kötü örnekleri önümüzde duruyor. Bazı fabrikalar özelleştikten sonra güzelleşirken, bazıları da kapatılıp ‘arsa’ olarak kullanılmıştır. Her ilde buna örnekler olabilir. Meselâ İstanbul için hatırlatmak gerekirse, Süt Endüstrisi Kurumu’nun bir (Yenibosna’daki) fabrikasının yerinde şimdi AVM diyebileceğimiz bir bina var. Acaba o fabrika satın alınırken bu niyetle mi satıldı, alındı? Eğer geçmişte şehir dışında olan ve sonrasında şehir içinde kalıp ‘rant’ kapısı olan fabrikalar varsa devlet bunları değerinde ve gerekirse ‘arsa’ gibi satsın, fabrikayı başka yere taşısın. Milletin hakkı olan ‘rant’ın kişilere peşkeş çekilmesi savunulabilir mi?

Sadece özelleştirmelerde değil her mesele milletin menfaatleri düşünülmelidir. Çünkü bu fabrikalarda tüyü bitmedik yetimlerin de hakkı vardır. Özelleştirme kararlarına imza atanların bunu düşünmesi icap etmez mi? Elbette devlet, dolayısıyla millet zarar etmesin; ama fabrikaları yok pahasına, ‘arsa fiyatına’ elden çıkarmak isteyen varsa bir daha düşünün.

Hangi adım olursa olsun özünde ve temelinde millete hizmet ve millet menfaati düşünüyorsa mesele yok. Geçmiş tecrübeler bu noktada ihmallerin olduğunu herkese gösterdi. Bu açıdan devleti ve dolayısıyla milleti zarara sokacak özelleştirmeler doğru değildir.

Daha güzelleşecekse özelleşsin. Ve tabiî ki hadisenin sağlık yönü ve çiftçi ailelerinin durumu da iyi düşünülsün. “Ben yaptım oldu” anlayışıyla ne özelleştirme ne de güzelleştirme olur vesselâm.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu karar emsal olur

    İttihad-ı İslâm için Ayasofya’yı açın

    Cafer Okur vefat etti

    Altan için formül aranıyor

    Hollanda'da büyük tepki çeken küstahlık hakkında suç duyurusu

    Afrin'de son durum?

    Müslüman futbolcular haftaya damga vurdu

    TL, değer kaybında dünya lideri

    Beşiktaş üçüncülüğe geriledi

    250 bin şehide 250 bin hatim okutuldu

    68 bin sivil Doğu Guta’yı terk etti

    İslamofobi ve nefrete hayır

    Kardeşlik çağrısı

    KHK’zede polis vefat etti

    Ahmedinejad'a ağır 'ABD ve İsrail' suçlaması

    İstenmeyen mesajlara yine ceza yağdı

    Hain saldırı: 5 asker yaralı

    Türkiye'den patates alımını durdurdu

    Yıldırım: Kimse bu işi yarım bırakacağımızı düşünmesin

    Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu karar emsal olur
    Mağdur Kürsüsü

    Komşular selâm dahi vermiyor
    İslam YAŞAR

    İttihad-ı İslâm için Ayasofya’yı açın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ bir zırhtır
    M. Latif SALİHOĞLU

    150 yıllık demokrasi
    Süleyman KÖSMENE

    Manevi ticaret mevsimi
    Genel

    Cafer Okur vefat etti
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman haftası
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Niyet ve ihlâs

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.