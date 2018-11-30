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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Senoz Vadisi’nin çektikleri...

Faruk ÇAKIR
30 Kasım 2018, Cuma 00:28
Yine mecburiyet hasıl oldu, memleketimizden; Çayeli’nin Senoz Vadisi’nde yaşananlardan bir nebze bahsetmek icap edecek.

Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

Sosyal medyada paylaştığımız fotoğrafların ekserisi Senoz Vadisi’ndeki köylerden olunca, karşılaştığımız dostlar “Yine memleketinizin reklâmını yapmışsınız” diyorlar. Haklıdırlar, ama Allah’a şükürler olsun ki, memleketimizin her köşesi olduğu gibi, Senoz Vadisi’nin köyleri de çok güzel ve biz bu  güzellikleri paylaşmaktan pişman değiliz.

Senoz Vadisi güzel, ama bu güzelliği bozacak işler de yapılıyor. Geçen gün yol çalışması sırasında vadideki tarihî taş köprünün ayağında büyük hasar meydana gelmiş. Vadide neredeyse bir yıldır devam eden yol genişletme çalışmaları var. Fakat bu çalışmaların çok yavaş ilerlediğine herkes şahit. Yaz aylarında bile hızlı bir çalışma görülmedi. Her ne ise...

Köprü ayağında meydana gelen tahribatı gören bir arkadaşımız, çektiği fotoğrafı bizimle de paylaştı. Biz de başka hemşehrilerimiz gibi sosyal medya hesaplarımızdan bu fotoğrafları paylaştık. Tabiî ki bu haber kısa sürede yayıldı. Facebook ve twitter hesaplarında belki de binlerce defa paylaşıldı ve tarihî taş köprüdeki tahribat kamuoyuna mal oldu. Bu konuda ilk haber de yeniasya.com.tr’de (27 Kasım 2018) yayınlandı.

Köprü ayağındaki tahribatı görüp de tepki göstermeyen hiç kimse kalmadı. Çünkü yapılan apaçık bir yanlıştı. Hadise yerini bilmeyenler değişik yorumlar yapabilir. “Ne yapılsın, yol genişlerken ‘kaza’ olmuş” diyebilirler. Fakat bilenler için bu değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Köprü ayağına zarar vermeden gerekli çalışmaları yapmak mümkündü.

Meselâ, konu ile ilgili bir gün sonra yapılan haberde şöyle denilmiş: “Rize’nin Çayeli ilçesinde, yol genişletme çalışması sırasında ayağı zarar gören yaklaşık 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü onarılacak. İlçe merkezi ile Kaptanpaşa Köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergâhta, Karayollarınca yol genişletme ve istinat duvarı yapımı için çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında Yeşiltepe Köyü yakınında bulunan, 14 metre  yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeki yaklaşık 300 yıllık kemer taş köprünün ayağında hasar oluştu.” (AA, 28 Kasım 2018)

Kesin bir dille ifade etmek gerekir ki meydana gelen şey ‘hasar’ değildir. Yani, yol çalışması yapılırken istenmeden bir kaza meydana gelip de köprünün ayağı tahrip olmamıştır. 

Meselâ, yol çalışması esnasında dinamit patlatılmış olsa ve havada uçuşan taşlar köprüye zarar vermiş olsa, belki istenmeden meydana gelen bir ‘kaza’ ya da ‘hasar’dan bahsedilebilir. Burada yaşanan, bilerek köprünün ayağını boşaltmak, yol seviyesini indirmektir. Kaza ya da elde olmayan bir sebeple ‘hasar’ oluşmamıştır. Bilerek ve isteyerek, belki de  saatlerce çalışarak yapılan bir tahribattan bahsediyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan tepkiler sonrası kamuoyuna eksik bilgi vermek doğru değildir. 

Tarihî Yeşiltepe Köprüsü’nün başına gelen hadise, Senoz Vadisi’nde yaşanan ilk ve tek yanlış değil. Yıllardan beri benzer yanlışlar yapılıyor. Vadide çok sayıda ‘değirmen tipi HES’ler yapılarak çevreye ve bölgeye zarar verildi. Bu husustaki itirazlar hiç dikkate alınmadı. Şimdi de köprünün ayağı bilerek tahrip edildi. Ortada ‘istenmeden meydana gelen bir kaza, hasar’ yok. Bilerek, isteyerek ve planlı bir iş var. Elbette bunun temelinde de cehalet var. Madem yapılacak, niçin var olan orijinal ‘ayak’ tahrip edildi?

Allah rızası için Senoz Vadisi ve bütün Türkiye’deki güzelliklere, tarihî eserlere, çevreye sahip çıkalım. Tahrip etmek için uğraşmayalım...

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