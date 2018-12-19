Siz hasta mısınız?

Çoğu zaman olduğu gibi ‘çarşı’da yine çok silik sözler dolaşıyor.

Yalan ve yanlış bilginin bini bir para. Bilhassa bazı sosyal medya hesapları “Çamur at, izi kalır” prensibine göre hareket ediyor ve sadece yalan haberleri ortaya çıkarmak için kurulan özel siteler dahi bunlarla başa çıkamıyor.

Maalesef en çok iftira atılmaya çalışılan konulardan biri de Risale-i Nur, Nurculuk ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri oluyor. Sanki yeminli bir grup, sağdan ve soldan saldırmak suretiyle iftiralara doymuyor. Allah’a şükürler olsun ki Bediüzzaman’ın hayatı ve eserleri ortada. Dolayısıyla atılan iftiraların değil tutması, iz bırakması bile mümkün değil. Müfterilerin arzularının tam aksine, çoğu zaman bu hücumlar Risale-i Nur’un daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile oluyor.

Tabiî ki bu hücumlar sadece günümüzde yaşanmıyor. Geçmiş yıllarda da benzer karalamalara tevessül edenler çıkmış. Son günlerde, tam 2 yıl önce yapılan bir karalama çalışması ‘sanal âlem’de yeniden tedavüle sokulmuş ya da sokulmaya çalışılıyor. Neymiş, bir sivil toplum kuruluşu ya da vakıf, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hastalar ve hastalıklarla ilgili görüşlerini broşür haline getirip ‘kamu hastaneleri’nde dağıtmışmış!

Peki, bu broşürde ne varmış? Broşürde, ‘hastalık bir definedir’ diyormuş ve ‘hastalığın manası güzel bir şey ol masa idi, Hâlık-ı Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi’ diyormuş. Konu ile ilgili haberlere göre broşürde ayrıca vefat eden çocukların ‘ferahlı, saadetli bir saraya gidecekleri’ iddia edilmiş.

Burada itiraz edilen nedir? Genç ya da yaşlı insanlara hastalığın hikmetlerini anlatmak, onları sabra teşvik etmek kimi ve niçin rahatsız etsin? Bu hatırlatmayı bir İslâm âliminin yapmış olması mı bazılarını rahatsız ediyor?

Hatırlanacağı üzere Bediüzzaman Hazretleri “Hastalar Risalesi” yazarak hastaları sabra teşvik eden tavsiyelerde bulunmuştur. Ve bu eseri okuyan her hasta, müellife sadece duâ eder. Hem hastalıklara karşı en büyük ilâcın moral olduğunu ehil tıp âlimleri de ifade etmiyor mu? Daha geçen gün gazetelerde yayınlanan bir haberde, İskoç doktorların hastalara ‘tabiat, park, gezi’yi ilâç gibi tavsiye ettiği okunmadı mı? (Kaynak: http://ahmetrasimkucukusta.com, 5 Kasım 2018) İskoç ya da dünyanın başka yerindeki doktorlar bildiğimiz ilâç dışındaki bir şeyi reçeteye yazınca itiraz edilmiyor da, bir İslâm âlimi benzer bir tavsiyede bulununca niçin itiraz edilir?

Meselâ, çocuğu vefat eden bir anne ya da babayı hangi ilâç, hangi antibiyotik teskin edebilir? Böyle bir anne babaya, “Oğlunuz Cennete gitti, Cennet kuşu oldu. Biz de inşallah oraya gideceğiz” demenin nesi yanlış?

Kanaatimizce bu itirazların temelinde cehalet ve önyargı vardır. Muhtemeldir ki böyle bir broşürün İngilizcesini bir yabancı vakıf dağıtmış olsa, “Çok iyi bir çalışma” diyerek alkışlayabilirlerdi. Hele hele bazı insafsızlar bir kitapta, bir broşürde, bir filmde “Bediüzzaman Said Nursî” imzasını gördüklerinde hiç araştırmadan, sahip oldukları önyargı ile hareket edip karalamaya çalışıyorlar. Hele bir dinleyin, ne demiş bir okuyun...

Hastaları tedavi etmek sadece maddî ilâçlarla mümkün olsaydı şimdiye kadar hiç kimse hasta kalmazdı. Manevî ilâçların, moral takviyesinin en az ilâç kadar önemli olduğunu görmek için insafla bakmak yeter.

Cehaletle her iyiliğe karşı çıkanlara sormak lâzım: Siz hasta mısınız?