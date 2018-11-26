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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sporu da bitirmişler

Faruk ÇAKIR
26 Kasım 2018, Pazartesi
Hemen ifade etmekte fayda var ki, spor, daha doğrusu futbol konusunda da söz ehil olanlardadır.

Bu hususta dünyaya nizamat verecek değiliz, ancak idarecilerin iddialı oldukları bu konuda da sınıfta kaldıkları görülüyor.

Eski millî takım oyuncularından, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın 24 Ekim 2018’de, TBMM’de yaptığı bir konuşmada ortaya koyduğu tablo, futbol konusunda da ciddî yanlışlar yapıldığını gösteriyor. Sancaklı’nın konuşmasını şöylece özetlemek mümkün:

“Türk sporu bugün baktığınız zaman 80 milyonluk bir ülkede 60 milyon kişinin ilgilendiği başka bir şey var mıdır, meselâ futboldan başka? Bugün 20 milyonla tek başına iktidar olunan bir ülkede Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş’ın 20’şer milyon taraftarı var tek başına. Demek ki bu ne kadar önemli bir konu ki tek bir futbol takımının en çok oy alan partinin oyu kadar seyircisi var. O zaman bu Türk futbolu bu hâle gelirken neden müdahale etmiyoruz biz? 3 bakan değiştirdik, şimdi 3’üncü bakanımız benim dönemimde. Ama bir cesaret eksikliği var arkadaşlar. Türk sporu Türkiye tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Hem de ne zaman yaşıyor biliyor musunuz? Türkiye tarihinin en çok tesislerinin yapıldığı, imkânların en üst düzeyde olduğu dönemde, başarılara baktığınızda, Türkiye tarihinin en kötü dönemini yaşıyoruz. Arkadaşlar, son üç olimpiyattır Türkiye tarihinin en kötü olimpiyatları, en kötü derecelerini alıyoruz. Bir de bu devşirme sporcular var, madalyaların büyük bir bölümünü bunlar alıyor. 

Kimse bundan memnun değil. Bugün 80 milyonluk bir ülkede eğer biz Türk sporcularını Türk çocuklarından yetiştiremiyorsak, Türk futbolcularını ve diğer bütün branşlarını yetiştiremiyorsak yazıklar olsun hepimize.

“Bir futbol federasyonumuz var. Ben daha önce de eleştirdim, gitmesi gerektiğini anlattım. Herkes bana şeyi soruyor: ‘Tamam, sen söyle o zaman kimi istiyorsun Futbol Federasyonu Başkanı olarak?’ Ben hiç kimseyi istemiyorum. Şahıslarla da bir işim yok. 

“(Süper Lig’de) 300 yabancı oyuncu var. Bir futbol federasyonu düşünün, başkanı hiçbir stada gidemiyor, kulüp başkanları hiçbir deplasmana gidemiyor. Süper Lig’de ve bir alt liginde, bir de federasyonda bin kişi yönetiyor Türk futbolunu, biri millî futbolcu değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum: Biz bir hata yapmışız hep beraber diyelim ona, ben sadece iktidar partisini kastetmiyorum, hepimiz hata yaptık, tamam; arkadaşlar, kabul edelim, müdahale edelim.

“Anlatmak istediğim şu: Bu Türkiye’de bazı sorunlar var. (...) O zaman, hadi buna müdahale edelim, boş verin yandaşı onu bunu. Bu federasyon seçimlerine bir baksanıza, başkanları ve yöneticileri kim? Onun amcasının oğlu, bunun dayısının oğlu, onun kardeşi, onun yeğeni. Hadi tamam, yaptık hatalar hadi, buyurun. Ben bunları eski millî sporcu olarak konuşmak zorundayım arkadaşlar. Ben anlatıyorum ki buna da bir çözüm bulalım. Ya, 2002’de dünya 3’üncüsü olmadık mı? 2000’de, 2001’de Galatasaray UEFA Kupası’nı, Süper Kupa’yı almadı mı? E, nasıl oluyor, 2002’de aldığımız 3’üncülüktü, şu anda 33’üncüyüz, 35’inciyiz? Ya, bunun hesabını sormayacak mıyız biz kimseye? 

Hadi oturalım beraber bir şeyler yapalım. Mutlu musunuz futboldan? 14 tane yabancıdan mutlu musunuz? Lütfen… 14 tane yabancıdan mutlu musunuz? Ya, İstiklâl Marşı okunurken İstiklâl Marşı’nı top toplayıcı çocuklar okuyor. Yabancılar, ne yapsın adamlar? 

Peki, kim çıkardı bu kanunları? Bu kanunu çıkaranlara sormayacak mıyız bunun hesabını? Onun için, istiyorsanız hadi hep beraber bir şeyler yapalım, istemiyorsanız yapacağımız bir şey yok.” (www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem27/yil2/ham/b01001h.htm)

Konuşmada dile getirilen tesbitlere bakılırsa sporda da iş ehline verilmemiş... Yazık değil mi?

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