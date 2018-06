Şu ‘dış mihrak’ meselesi

Millet olarak tembelliğimize bahane ararken sığındığımız bir bahane var:

‘Dış mihrak’lar ülkemizin büyümesini, zengin olmasını ve huzurlu olmasını istemiyor. Bu yöndeki beyanları siyasetçilerin de fazlaca kullandığına şahit oluyoruz. İş o noktaya geldi ki ‘deprem’ olsa onu da ‘dış mihrak’tan bilenler çıkacak.

Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut sosyal medyada paylaştığı bir mesajında asıl yaraya dikkat çekip şöyle demiş: “Düşünüyorum da... Bize düşman bir güç ülkemizin geleceğine zarar vermek için eğitim sistemimizi sabote etmeyi hedefleseydi, şu ankinden daha başarılı bir yıkım yaratamazdı. Böylesine bilgisiz, beceriksiz ve vizyonsuz yöneticiler varken dış mihrağa ne gerek?” (@ErhanErkut, 4 Haziran 2018)

Benzer bir tesbit de ODTÜ ve CERN’de de çalışan fizik profesörü Melahat Bilge Demirköz’den gelmiş. Demirköz’ün, bir bakıma ‘toplantı yapmaktan iş yapmaya sıra gelmiyor’ tesbitini hatırlatan mesajı şöyle:

“Araştırmacıların proje üretmesi için inanılmaz sayıda toplantı yapılıyor son dönemde: Ufuk 2020, TÜBİTAK, Teknoparklar... Ama bir kurum da tutup, aldığınız projeleri nasıl daha kolay yürütürsünüz, verimi arttırırız, mevzuatı kolaylaştırırız toplantısı yapmayı akıl edemiyor!” (@BilgeDemirkoz, 1 Haziran 2018)

Tartışmaya bir mesajla katılan askerî tarihçi Prof. Dr. Gültekin Yıldız da Demirköz’ün mesajını cevaplayarak şunu yazmış: “Bu yüzdendir ki, üç dört meslekdaşım gibi ben de, TÜBİTAK’taki ilk proje yürütücülüğü tecrübesi sonrası ‘bir daha asla’ dedik; büyük devlet üniversitelerinin TTM [Teknoloji Transfer Merkezi] ofislerindeki memur(e) arkadaşlar da bu bezginlikte pay sahibi. PTİ’lerin, [Proje Teşvik İkramiyesi] gelir vergisi kesintisiyle kuşa dönmesi de. (@muverrih1826)

Böyle ciddî meseleler orta yerde ve sahipsiz dururken her meselede kabahati ‘dış mihrak’lara atmak ne kadar doğru?

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın daha önce yaptığı ‘dış mihrak’ değerlendirmesini akılda tutmakta fayda var. Prof. Dr. Demirtaş’a göre ‘dış mihrak’la başa çıkmanın yolu şu: “Problem dış mihrakın olup olmaması değil. Var. Problem sürekli bunu gündemde tutmamız. Bunu bir an önce kenara koymamız lâzım. Soru şu olmalı: Bu dünyada birden fazla ülke olduğu sürece onların ikili, üçlü, onlu kombinasyonları kadar ‘mihrak’lar olacak zaten. Önemli olan ‘dış mihrak’ların olmasına rağmen size bir şey yapamaması. Yani güçlenmeniz. (...) Bizle uğraştıkları için biz güçsüzüz diyoruz. Ben de diyorum ki ‘biz güçsüz olduğumuz için bizle uğraşıyor olabilirler.’ Dış mihrakların olmamasını sağlayabilir miyim ben? O zaman tüm dünyayı birleştirip ‘tek devlet’ yapacaksınız, o zaman ‘dış mihrak’ kalmaz. O zaman bu ‘dış mihrak’ sözünü her zaman tekrarlamaya gerek var mı? Tamamıyla boşa geçirilen bir zaman. Onun yerine güçlü olmaya çalış. Siz yapısal reformları yaptığınız zaman, yani Türkiye’nin ‘fen lisesi’ açmasını dış mihrak engelleyebilir mi? Engelleyemez. Türkiye’nin şeffaflaşmasını dış mihrak engelleyebilir mi? Engelleyemez. Kurumlar daha şeffaf, kişiye değil kurumlara bağlı, kanunların daha iyi uygulandığı bir yer yaparsanız o zaman zaten dış mihrak varsa bile pılısını pırtısını toplar gider. Örnek şu: Sizce dünyanın en çok nefret edilen ülkesi hangisi? Amerika. Peki bu dış mihraklar ABD’ye bir şey yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Çünkü 18 trilyon dolarlık ekonomi. Dünyanın en fazla patent başvurusunun yapıldığı yer. İşte güçlenmiş, o yüzden ‘dış mihrak’ları olmasına rağmen bir şey yapamıyorlar. Ama Amerika her gün çıkıp da ‘Ya, Türkler bize gıcık kapıyor, Araplar bize gıcık kapıyor’ demiyor!” (CNN TÜRK, Tarafsız Bölge, 01.12.2016)

Maalesef bizim ayak bağımız ‘dış mihrak’tan ziyade gerçekleri görmek istemeyen ‘iç mihrak’larda düğümleniyor. Görelim ve bu anlayışı geride bırakalım...