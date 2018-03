Suriye’de acı tablo

Komşumuz Suriye’de yaşananları bildiğimizi düşünüyoruz ama bunca konuşmaya, bunca slogana, bunca atışmaya rağmen orada çekilen acıları bildiğimiz, hissettiğimiz tartışılır.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Suriye’nin bu hallere düşeceğini tahmin etmek her yiğidin harcı değildi. Elbette iç kavganın başladığı ilk günlerde işlerin kötüye gittiği ve gideceği belliydi, ama felâketin bu noktalara kadar geleceği düşünülebilir miydi? Ve bugün de bakıldığında fenalıkta, kötülükte ve faciada dibe vurulup vurulmadığı dahi belli değildir. Irak’ta da büyük bir facia yaşanmıştı ama Suriye’deki felâket git gide Irak’ı da aratır hâle geldi ya da gelmek üzere. “Bu mesele 3 hatta yada 3 ayda biter, biz de Şam’a gideriz” diyenler acaba bugün ne düşünürler?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın çizdiği Suriye tablosu şöyle: “(Suriye’de) Doğrudan bizim kurmuş olduğumuz 10 civarında ama destek verdiğimiz aşağı yukarı 400 kamp var. Suriye’nin içerisinde yaklaşık 6.5 milyon insan, bugün iç göçmen dediğimiz şartlarda yaşıyor. 5.5 milyon insan da ülkesini terk etmiş, mülteci olarak yaşıyor. Suriye’nin içerisindeki 10’a yakın kampımızın sayılarını da değişik olaylar nedeniyle artırıyoruz. Mesela, Aralık’ın 15’inden bu yana özellikle İdlib’in kırsalından kuzeye doğru, Türkiye sınırına 300 bin insan dayandı. Normalde bunlar, ‘Türkiye’ye girebiliriz. Türkiye bizi korur’ diyerek buraya geldiler. Aynı hadise şu anda Afrin’de potansiyel bir tehdit olarak var. Afrin’de 323 bin insan yaşıyor. O insanlar, PKK ve Suriye rejim güçleri Afrin’den çıkışlarına izin vermedikleri için oradan çıkamıyorlar. İzin verseler, İdlib ve Halep bölgesine doğru çıkmak istiyorlar. (...) Arkadaşlarımız, Afrin’de terörden temizlenen 91’i köy 120 noktada insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Oradaki aldığımız tepkiler çok olumlu.”

Türkiye’deki Suriye vatandaşlarına sağlanan maddi desteğin Avrupa Birliği’nin yardımıyla olduğunu da ifade eden Kızılay Başkanı Kınık bu hususta da şu bilgiyi paylaşmış: “Yaklaşık 4 yıldır Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik fonlarını kullanıyoruz. Kamp içinde daha önce AFAD ile birlikte yürüttüğümüz Kızılay Kart programımız vardı, o devam ediyor. Ama son dönemde yüklü fonlar almaya başladık. 1.5 yıl önce 350 milyon Euro’luk bir fon aldık. Geçen sene sonunda 650 milyon Euro’luk bir başka fon imzaladık. Bunun dışında UNICEF ile beraber 250 bin Suriyeli çocuğun okula teşviki için düzenli okul bursu veriyoruz. Bunun fonunu da tamamen AB sağlıyor. Türkiye içinde Suriyelilere yönelik yaptığımız faaliyetlerimizin tamamını dış fonlarla sağlıyoruz.” (Konuşan: Kübra Par, Habertürk g., 4 Mart 2018)

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu bir ülkede tahmini olarak 6.5 milyon insan “iç göçmen” durumunda olup yerini ve yurdunu terk etmişse ve 5.5 milyon insan da ülkesini terk etmiş, komşu ülkelere gitmiş ve “mülteci” olmuşsa oradaki acıyı, krizi, sıkıntıyı tarif edebilmek mümkün mu?

Suriye’deki acıyı, felâketi bildiğimizi zannediyoruz ama maalesef bilmiyoruz ve belki de bilmemiz de mümkün değil. Bu bakımdan devam eden krizin, savaşın, kargaşanın bir an önce sona ermesi için mümkün olan her adımı atmak gerekir. Savaş devam ettiği müddetçe daha fazla can, daha fazla mal zarar görecek.

Temennimiz, duamız ve umudumuz Suriye’deki savaşın hemen sona ermesi ve normal hale dönülmesidir. Tabii ki yaraların sarılması yıllar alır. Çok acı, çok feci, çok üzücü...