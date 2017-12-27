"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Suriye’yi unuttuk mu?

Faruk ÇAKIR
27 Aralık 2017, Çarşamba
Suriye, iyi ilişkiler içinde olduğumuz bir komşu ülkeydi. Hatta Türkiye ile Suriye ‘ortak bakanlar kurulu toplantısı’ dahi yapmıştı.

Unutulmuş olabilir, ama o tarihlerde şu haberler yayınlanmıştı: “Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Bakanlar Kurulu toplantısının kapanış oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (Dönemin Dışişleri Bakanı) Davutoğlu, bugünün Türkiye ve Suriye tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ‘Gerek Türkiye, gerekse Suriye tarafında son derece hissi anlar yaşadık. İki halkın birbirini bu kadar özlediği hepimizce malûmdu, ama bu kadar özlemle birbirlerini beklediklerini ve kucaklaşma arzusu içinde olduklarını bir kez daha müşahede ettik. Son derece hissi ve asırların getirdiği o kültürel harmanı yansıtan bir buluşma oldu.’” (AA, 14.10.2009)

Türkiye ile komşumuz Suriye’nin ortak bakanlar kurulu toplantısı yapılacak şekilde dost olması elbette alkışlanacak bir durumdu. Fakat bu durum uzun sürmedi ve maalesef iki komşu ülke birbirinden iyice uzaklaştı.

Gündem çok hızlı değiştiği için Suriye’de yaşananları unutmuş gibi görünüyoruz. İç savaş sona erse bile Suriye’nin yakın bir zamanda sıkıntıları geride bırakması kolay değil. Bazı şehirler baştan sona yıkılmış durumda. Geçenlerde bu yıkımın tamiri için 250 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında para harcanması gerektiği belirtilmişti. Daha önceki hadiselerde olduğu gibi dünyanın ‘jandarma’ları Suriye’yi yıktı, şimdi de parasını alıp yeniden inşa edecekler. Bu arada Türkiye’nin bu inşa faaliyetlerinden uzak tutulacağı da söyleniyor.

Neyse ki Suriye’yi unutmayanlar da var. Uluslar arası tıbbî insanî yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), yayınladığı iki raporla Güney Suriye’ye yönelik insanî yardımın önemli ölçüde arttırılması gerektiğine dikkat çekmiş. Raporlar, MSF ekipleri tarafından Temmuz 2016 ve Mayıs 2017’de, yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Doğu Dera bölgesindeki şehir ve kasabalarda yürütülen kapsamlı iki halk sağlığı araştırmasına dayanıyor. 

Kapsamlı verilere dayanan raporda şöyle denilmiş: Son yıllarda Doğu Dera nüfusunun neredeyse yarısının şiddet olayları sebebiyle yerinden edildiği, bölgede özellikle anne-çocuk sağlığına yönelik hizmetler bakımından tehlikeli bir açık olduğu, riskli bir durum olan evde doğum oranlarının ürkütücü rakamlara ulaştığı, 5 yaş altı çocuklarda önlenebilir hastalıklara karşı aşıları eksik olanların oranının yüzde 60’ı bulduğu görülüyor. Suriyelilere ulaştırılabilen insanî yardım hacmi yeterli değil; insanî yardım kuruluşları ise gerektiği gibi ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor.

Bütün dünya “Suriye bu hale nasıl düştü?” sorusuyla beraber “Bu halden nasıl çıkar?”ın cevabını da aramak ve bulmak durumundadır. Milyonlarca insanın komşu ülkelere gitmek durumunda kaldığı, bir o kadar insanın da maddî ve manevî sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı bir komşu ülkemiz varken biz rahat edebilir miyiz?

Suriye meselesi bütün dünyanın meselesidir, ama komşu olmamız hasebiyle daha fazla bizim meselemizdir. İnşallah bu sıkıntılı dönemler sona erer ve yeniden iki ülkenin bakanları, başbakanları faydalı toplantılar yapabilir hale gelir...

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    302. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk devletinden hızla uzaklaşıyoruz

    Helal beslenen çocuk ahlaklı olur

    Türmen: Anarşi ve kaos doğurur

    Filistin’den Guatemala’ya kınama

    Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

    Âkif’in hayatı külliyat oldu

    2017’de en çok ‘Adalet’ ‘Bylock’ ‘TEOG’ konuşuldu

    KHK’lardan sadece 5’i TBMM’nin onayını aldı

    Bu ülke için tek yol, hukukun üstünlüğüdür

    Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul hakkındaki karar belli oldu

    Eşini dekan yaptı, YÖK görevden aldı

    İsrail: En az on ülkeyle temastayız

    Görev yeri değişen iki isim dikkat çekti

    Guatemala'nın Kudüs kararına Katar'dan tepki: "Geçersiz ve kışkırtıcı"

    Bozdağ'dan tartışmalı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklama

    Rusya'dan dikkat çeken ''Suriye'' açıklaması

    Tuzla'da paniğe neden olan kimyasal madde, tespit edildi

    Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanından büyük tepki çeken 'başörtüsü' açıklaması

    En ufacık bir depreme dayanamayacak...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oyalama komisyonu
    Cevher İLHAN

    Yine OHAL KHK’sı ucûbesi
    Genel

    Hukuk devletinden hızla uzaklaşıyoruz
    Orhan GÜLER

    Tarık bin Ziyad misali gemileri yaktık; artık dönüş yok!
    Mustafa ORAL

    Kalp ağrısından baş ağrısına
    Davut ŞAHİN

    İstikbalinizden korkulur, pek korkulur!
    Genel

    Hakikatlerin medyadaki güçlü sesi
    Sebahattin YAŞAR

    Verince iyi de, vermeyince kötü mü?
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın dilinden çektikleri
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Diyarbakır şefkat kahramanları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.