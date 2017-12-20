"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Tehlikeli dil terk edilsin

Faruk ÇAKIR
20 Aralık 2017, Çarşamba
Her fırsatta bir ve beraber olmaktan bahsedilir, bilhassa siyasetçilerden birlik ve beraberlik konuşmaları dinleriz ama önümüzdeki tablonun birlik ve beraberlikle açıklanmasının mümkün olmadığını da görmeliyiz. Maalesef cemiyette şimdiye kadar görülmedik ölçüde bir kutuplaşma yaşandığını her halde inkâr eden olmaz.

Nitekim Uluslararası Liderlik Okulu (Young Guru Academy-YGA) zirvesinde konuşan Koç Holding Yönetim  Kurulu Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan adayı Ali Koç, 50 yaşında olduğunu belirterek  “Ülkemde hiç bu kadar ayrışmayı görmedim. Ülke karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda” demiş. (yeniasya.com.tr, 18 Aralık 2017)

YGA (Young Guru Academy) 2000 yılında Türkiye’de kurulmuş, uluslararası bir sivil toplum örgütü olarak tanımlanıyor. “Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı” hayal eden kuruluş, “geleceğin liderlerini  keşfederek ve yetiştirerek” gerçekleştirmeyi de hedefleri arasında saymış. Bu programa katılanlar üst düzey  yönetici, akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan kişilerden 1.000 saatin üzerinde eğitim alıyormuş. (yga.org.tr)

Ali Koç, YGA Zirvesi’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri de kullanmış: “Yani hangi kesimden gelirseniz gelin  altına imza atabileceğimiz değerlerimiz ne yazık ki az. Ne gibi değerlerden bahsediyorum? Türkiye’nin  yazılım konusunda ilk 10 ülkeden biri olması veya dünyada sahilleri denizleri en güzel ülke olması, kişi  başına düşen ağaç sayısı, 2023 hedefleri gibi dünyanın en önemli ekonomisinden biri olmak gibi  hedeflerimiz çok az. Dolayısıyla bizi ayrıştırmak çok kolay.” (www.facebook.com/YoungGuruAcademy, 29  Kasım 2017)

Komşular ya da farklı siyasi görüşe mensup kişiler arasında ihtilaf her zaman olmuştur. Ancak ihtilafın ve  ayrışmamın bu kadar yaygın olması ve derinlere inmesi belki de ilk defa yaşanıyor. Farklı siyasi görüşlere  mensup olanlar bir yana, artık aynı ailede kardeşler arasında kapanması zor ihtilaflar başladı. Özünde siyaset  olan bu ayrışma, bu itilaf, bu kopukluk maalesef çok büyük zararlara sebep oluyor ve olacak. Daha da dikkat  çekici olan, bu feci durumun farkında olunmaması. Siyasetçiler kısa gün menfaati gereği bu yarayı kaşımaya,  kanatmaya devam ediyor. Açılan bu yaranın, bu ihtilafın tedavisi uzun yıllar sürebilir. Bu tabloyu bir  işadamının görmüş olması ve ifade etmesi çok önemli. Keşke ilahiyatçılar ve eğitimciler de bu feci tabloyu  görüp Türkiye’yi idare edenleri uygun lisan ile ikaz etse...

Gerçi bu sıkıntıyı görüp idarecileri ikaz edenler de oldu ama bunun çok daha yüksek sesle yapılmasında  fayda var. Bir uzman, meydana gelen tahribatın tedavisi için 30 ya da 50 yıl çalışmak gerektiğini ifade  etmişti. Hele hele manevi sahada meydana gelen yıpranma ve bozulmanın tedavisi muhtelene çok daha uzun  yıllar alacak.

Maddi ve manevi anlamda dünyanın en zengin ülkeleri arasına girmek için gayret sarf ederken, ülkemizin  “karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda” olduğu kanaatinin izhar edilmesi elbette arzu edilen bir durum  değildir. Bugünden başlayarak ayrıştırıcı dili bir yana bırakmalı ve açılan yaraların tedavisi için çalışmalıyız.  Aksi halde değil 30 ya da 50 yıl, 80 yılda bu yarayı tedavi edemeyiz.

Ayrıştırıcı dilin sebep olduğu neticeleri görelim ve bu dili kullanmaktan hemen vazgeçelim...

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    295. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam düşmanlığını iletişimle aşarız

    Cezaevinden çıktıktan sonra Hüseyin Çapkın'dan ilk açıklamalar

    ''Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz"

    Batman Üniversitesi'ndeki skandal iddia hakkında YÖK'ten ilk adım

    Yunanistan tarafından geri gönderilen kaçak donarak öldü

    Rusya'dan ABD'ye ''Kudüs vetosu'' suçlaması

    İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısında yeni bir sinagog açtı

    Çok küçük arazilerde istiridye mantarından yüksek gelir fırsatı...

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    ''Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu'na götüreceğiz''

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni koğuşta duygulu tanışma
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim ve savcılara empati eğitimi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları bölen 2x28’ler...
    Mustafa ORAL

    Dengini bulan dengeyi bulur
    Ali FERŞADOĞLU

    Bulaşıcı yamyam hastalığına mı yakalandık?
    Faruk ÇAKIR

    Tehlikeli dil terk edilsin
    Abdil YILDIRIM

    Bir dava adamı: Kadir Tuncay
    Cevher İLHAN

    Kararlar, müeyyidelerle hayata geçirilmeli
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mersin şefkat kahramanlarından: Kadriye Yaşar
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfirin Allah düşmanı olmasında Müslüman’ın sorumlulukları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.