‘Tohum’ diyerek geçme

Kimilerince basit görülse de ‘tohum’lar insan hayatı için neredeyse hava kadar, su kadar önemli. Allah’ın bir ikramı olan ‘tohum’lar hakkında yapılan bir sohbet her halde sizlerin de ilgisini çekecektir.

Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda grafik tasarım eğitimi alan ve yıllarca dergicilik yaptığını ifade eden Lalehan Uysal, çoğu kişinin aklına gelmeyecek bir iş yapmış ve ‘tohum’ların fotoğraflarını çekerek bunları insanlara tanıtmaya çalışmış. Bunun için açtığı sergiler büyük ilgi gören Lalehan Uysal’ın ‘tohum’lar hakkındaki tesbitleri yabana atılmamalı.

‘Hayatın Mücevherleri’ adıyla açtığı sergiler ve çektiği tohum fotoğrafları büyük ilgi gören Lalehan Uysal, bunları Oxford Üniversitesi’nde de sergilemiş. Türkiye turuna çıkarılan sergi, Gaziantep’te ve Adana’da sergilenmiş ve büyük ilgi görmüş.

‘Tohum’ları tanıtmak için yola çıkan Uysal, “Hayatta olmak istediğin insan oldun mu?” sorusuna şu cevabı vermiş: “Olmadım daha... Bence insan dünyada hep ham!”

Ekolojik pazarın kurucularından biri olduğunu hatırlatan Uysal, “Benim hayalim, farklı açılardan bakarak ‘tohum’u görünür kılmaktı. Uzun zaman önce anladım ki ancak çok estetik fotoğraflarını çekersem yaşamın özünü taşıyan bu küçücük tohumlar fark edilir olacak. İşte o zaman sadece botanikçiler değil, herkes onların adlarını bilecek. Kayda alınacaklar, korunacaklar. Azalanlar fark edilecek. Çeşitliliği, güzelliği ortaya çıkacak... (Soru: “Nihaî hedef ne?”) İnsanlar her şeyden bihaber. (...) Ne yediklerinin tohumunu biliyorlar, ne de gölgelerinde oturdukları ağacın rüzgârla bir coğrafyadan diğerine uçan tohumlarının farkındalar... (...) Ama büyük bir kibirle boş zamanlarında bir ‘hobi’ gibi doğayı korumayı planlıyorlar! Oysa dünya doğanın döngüleriyle ahenk içinde dönüyor, tohum da... Hayatın özü tohum! İnsanoğlu fark etse de fark etmese de bu gezegende hayat var olduğu sürece tohum toprakla buluşacak, yeşerecek. Yeter ki tohum olsun. (...) Amacım asla teknik açıdan şahane bir fotoğraf çekmek, sanat yapmak değil. Fotoğraflarımda filtre, rötuş, photoshop yok. Tohumlara müdahale etmediğim gibi onları güzel göstermeye de çalışmıyorum. Tek yaptığım çok yakından bakmak. Artık onları görüyorum. (...) Müthiş bir keyifle çalışıyorum. (...) Çünkü her tohum değerli bir mücevher...”

Lalehan Uysal, ‘tohum’un kendisi için ne ifade ettiğini de şöyle özetlemiş: “Hayatı! (...) Tohum hayatın kaynağı. Ama ne tuhaftır ki insan kendinin de bir tohum olduğunu unutarak yaşıyor! Tohumu sadece ekilen, filizlenen, yemek için önümüze gelen şeylerin kaynağı sayıyor... Oysa bizler de tohumuz! Tıpkı gölgesinde oturduğumuz ağaçlar gibi...” (Konuşan: Ayşe Arman, Hürriyet g., 18 Ekim 2018)

Hatırlanacağı üzere Risale-i Nur eserlerinde de ‘tohum’a özellikle dikkat çekilir. Meselâ, “Birinci Söz”de şu ifadeler yer alıyor: “Öyle de, her şey Cenâb-ı Hakk’ın nâmına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar.” (Sözler, Birinci Söz, s. 14)

Yine “Otuzuncu Söz”deki ‘tohum’ bahsi şöyledir: “Zîhayat cisimlerin zerrâtı içinde, çekirdek ve tohumdaki gibi, bir kısım zerreler öyle mânevî bir nura, bir letâfete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki, sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer.” (Sözler, Otuzuncu Söz İkinci Maksat)

“Tohum”lardan alınacak çok dersler var. İnşallah almak nasip olur.