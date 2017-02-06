"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Türkiye’nin konuştuğu fatura

Faruk ÇAKIR
06 Şubat 2017, Pazartesi
Bir CHP milletvekilinin 2016 yılında (12 ay boyunca) 1 milyon 189 bin liralık ‘haberleşme gideri’ yaptığı ortaya çıkınca halkı olarak dört bir koldan tepki yağdı.

Bu harcamanın bahanesi de dikkat çekici: TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin sınırsız haberleşme hakkı bulunuyormuş. Yine aynı açıklamalara göre halen TBMM’de sınırsız iletişim harcaması hakkına sahip toplamda 55 kişi varmış. 

Neresinden tutulsa, hangi yönü kınansa elde kalan bir durum. Böyle bir harcama ve böyle bir harcama yetkisi olabilir mi? Bu korkunç israf tablosu ortaya çıktığına göre atılması gereken ilk adım, sınırsız harcama yetkisini hiç kimseye vermemek olmalı. Bunun yanında yapılan harcamanın da tazmin edilerek millete iadesi sağlanmalıdır. Bu harcama şahsî değil de ‘parti için’ yapılmışsa borcu da parti sahiplensin ve iade etsin.

Bu faturaya, bu harcamaya bir kişi üzerinden bakılırsa yanlış olur. Aksine dört bir yanda böyle israf kuyuları olduğu anlaşılıyor. Tartışılan fatura sebep olsun ve mümkün olduğu kadar israf kuyuları kapatılmaya çalışılsın.

Milletin bilmesi icap eden, ama bilmediği, bildirilmeyen o kadar israf, o kadar harcama var ki! Deniz Zeyrek şöyle yazmış: “Bilmediğimiz başka bir şey de TBMM yöneticilerinin taşıt, yakıt vs gibi ulaşım harcamaları. TBMM’den detaylarını çok bilmediğimiz bir başka örnek daha vereyim: Bütün kamu personelinin ilaç ve tedavi giderleri toplamı 25 milyon TL iken, TBMM’nin 2016’daki tedavi ve ilâç giderleri toplamı 10 milyon TL’den fazla. TBMM yönetiminin bütün bu verileri vergi verenlerle paylaşması şeffaflık ilkesinin bir gereği değil midir? Durum sadece TBMM’de mi böyle? Tabiî ki hayır! Bakın, kamunun 2016’da büro/kırtasiye malzemeleri, temizlik, güvenlik hizmeti alımları, kira gibi sadece “tüketime” yönelik harcamalarının toplamı, tam 17 milyar 389 milyon 367 bin TL. Karşılaştırasınız diye şu rakamı vereyim: Osmangazi Köprüsü’nün maliyeti, yolları, kamulaştırma giderleri dahil 12 milyar TL. (...) “Araç ve hizmet binası kirası faturası 1 milyar 133 milyon 258 bin TL olan devletimiz, 2016 yılında 777 milyon TL’yi de satın aldığı kara taşıtlarına ödedi. (...)

“Geçenlerde, üst düzey bir bürokratın, yakındaki marketten 10 TL’ye satın alabileceği gazeteleri, makam aracı ile evine 20 km uzaktaki işyerinden getirttiğini duyunca nedense hiç şaşırmadım. Neticede, 120 bin TL’lik (hadi diyelim 250 bin TL’lik) bir aracı makam aracı olarak kullanabilecekken, 1 milyonluk aracı tercih eden kamu görevlisini eleştirirken hedef olabileceğiniz bir ülke burası.. Bütün mesele ‘Devletin malı deniz’ demeyi bırakmak ve bu durumlara şaşırıp hayret etmek... Bir de her attığınız adımda ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkını’ hatırlamak...” (Hürriyet, 3 Şubat 2017)

Hakikaten devletti bu israfı gören ve engel olmak isteyen bir kişi, bin kişi yok mu? Türkiye’yi idare edenler ya çıkıp “Devlette israf yok” desin ya da bu israfları gerçek anlamda engellesin. Bir Allah’ın kulu çıkıp da, “Üst seviye bürokratlar 1 milyon TL’lik arabalara binmezse devlet işlemez, işler tıkanır” diyebilir mi? Bu kadar israfa değil Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi olsa dayanabilir mi?

Sözümüz bütün siyasetçilere, bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarına ve kendimize: Gerçekten büyük bir ‘israfa hayır’ kampanyası açalım ve devletteki israfı önleyelim. Kalıcı tedbirler alalım. Hiç kimse Türkiye için ‘lüks’ sayılan arabalara binemesin, ölçüsüz, kontrolsüz, sınırsız harcama yapamasın. Hiç kimse!

Unutmayalım: Sınırsız harcama yetkisi felâket doğurduğu gibi, sınırsız yetki de felâket doğurur.

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sisi'nin talebi, El-Ezher uleması tarafından reddedildi!

    AKP’nin eski kurucularından Ünsal: Herkesi suçlayamazlar

    Yeni bir kahraman doğuyor: Bilal

    Haber alma hakkı engellenemez

    İyi kalpliler ve zorbalar

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Trump'a hukuk dersi: ''ABD Başkanı da dahil hiç kimse hukuktan üstün değildir''

    Fenerbahçe çeyrek finalde

    Ziraat Bankası, BİST ve PTT Varlık Fonu'na devredildi

    Genelkurmay Başkanı Akar sınır hattında

    Baykal ve Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

    ''Şiddeti de en az 7 olacak gibi gözüküyor''

    Başbakan Yıldırım'dan çok tartışılacak ''evet'' açıklaması

    Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, devletin sigortasıdır

    Trump'a bir şok daha: Temyiz Mahkemesi de vize yasağı talebini reddetti

    Yarıyıl tatili sona eriyor

    Kanada tek ses tek yürek ve dünyaya mesaj: "İslamofobia yasaklansın"

    Fırat Kalkanı'nda 166'ncı gün: TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Ankara'da birçok adrese eş zamanlı büyük operasyon: 60 gözaltı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump'a hukuk dersi: ''ABD Başkanı da dahil hiç kimse hukuktan üstün değildir''
    Genel

    AKP’nin eski kurucularından Ünsal: Herkesi suçlayamazlar
    Genel

    Yeni bir kahraman doğuyor: Bilal
    Genel

    İyi kalpliler ve zorbalar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemâlsiz Kemalizm...
    Mehmet KARA

    Yapılanlar “normal”mi?
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin konuştuğu fatura
    Cevher İLHAN

    “Cumhur-başkanlığı sistemi” soruları
    Sebahattin YAŞAR

    Özür dilemeyen affedilir mi?!
    Ali FERŞADOĞLU

    Güzel rüya görmek elimizde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.