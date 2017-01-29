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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Üç tarafı deniz, dört tarafı dert

Faruk ÇAKIR
29 Ocak 2017, Pazar
Sahip olduğumuz imkânları verimli bir şekilde kullanamadığımız her halde inkâr edilemez. Başkaları hakkında zenginlik meselesi olan şeyler, kıymetini bilemediğimiz için bize yük gibi gelir.

Dünya şartlarına göre maddi fakirliğimizi petrol kaynaklarına sahip olmamakla açıklamaya çılışırız. Peki, başka pek çok ülkenin sahip olmadığı güneş, rüzgâr, deniz gibi nimetlerden olması gerektiği gibi istifade edebiliyor muyuz? Bizden çok daha az güneşli güne sahip olan ülkelerin bizden kat be kat daha fazla güneş enerjisi üretmesini ne ile izah edeceğiz? Aynı şekilde üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, bu imkândan, bu ihsandan gereği gibi istifade edebiliyor mu? Başkaları havuzlarda yüzmeyi öğrenebildiği halde, biz denizlerde boğulmuyor muyuz?

Kalemi ve kâğıdı masanın üzerine koyun enine boyuna düşünmek ve cevap bulmak durumundayız: Niçin?

Bize ihsan edilmiş olan ama kıymetini bilmediğimiz nimetlerden biri de üç tarafımızı çevreleyen denizlerdir. Bu imkâna ve ihmalimize dikkat çeken bir toplantı Ankara’da yapılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezince (MAM) yürütülen Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Projesi kapsamında, denizlerdeki kirlilik durumunun ele alındığı “1. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu”nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaları hızla sürdürdüklerini söylemiş.     

Denizlerin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve buna yönelik politikaların geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Mehmet Ceylan, şöyle bir tablo ortaya koymuş: “2011 yılından itibaren deniz izleme çalışmaları ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme’ adı altında yürütülmektedir. 2015 yılı itibarıyla tüm denizlerimizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliği halinde deniz suyunda radyoaktivite çalışmaları da yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde, izlenen 272 noktada tüm denizlerimizin kirli ve temiz bölgeleri ortaya çıkarılmıştır.”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de sempozyumda denizlerin çevresel olarak geleceğinin tartışıldığına dikkat çekmiş. Suyun toplum için inanç değeri ve kültürel açıdan önemine değinen

Çelik, şunları da söylemiş: “İnsan ve çevre arasındaki ilişkiyi birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Biz tabiatı herkesten çok önemsiyor ve bir emanet olarak görüyoruz. Temiz çevre, hava ve denizin kıymetini bilerek hareket ediyoruz. Çevre politikalarını da bu bilinçle oluşturuyoruz. Çevre sorunlarını yalnızca çevrenin kirletilmesi ya da bilinçsizce kullanılması olarak algılamıyoruz. Olayı toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, dini, ahlaki boyutlarıyla ele alıyoruz. İnsanın çevreden bağımsız bir varlık olmayacağını, insanın ekosisteme bağımlı olduğunu bilerek hareket ediyoruz. (...) Üç tarafı denizlerle çevrili, gerek turizm, gerekse balıkçılık gibi alanlarda son derece ciddi potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye’de, deniz kirliliği öncelikli bir tehdit olarak ele alınmalıdır.” (AA, 21 Aralık 2016)

Evet, mesele net olarak masada duruyor: Üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizin bir bakıma dört tarafının dertlerle kaplı olmasını nasıl izah edeceğiz?

Türkiye, her tarafı huzur, zenginlik ve mutlulukla dolu olmayı hak ediyor. Bunun için çalışalım...

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