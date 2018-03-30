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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Üniversitelerdeki kriz

Faruk ÇAKIR
30 Mart 2018, Cuma
Eğitimdeki umumî sıkıntının bir yansıması da üniversitelerde ortaya çıkıyor.

Liselerdeki eğitimin kalesi bir bakıma üniversitelere girişteki imtihanlarla ortaya çıkarken, üniversitelerdeki durum da “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı”yla (ALES) anlaşılıyor. Açıklanan tabloya bakıldığında durumun feci olduğunu söylemek her halde mümkün.

Üniversitede okuyan son sınıf öğrencileri ile mezunlarının katıldığı ALES imtihanında adaylara 50’şer soruluk sayısal ve sözel soru soruluyor. ÖSYM, bu imtihanla ilgili değerlendirmeleri yayınlamaya başlamış. 2017 ALES Sonbahar dönemi imtihanına 221 bin 660 kişi katılmış. Bu imtihanda 2 devlet üniversitesinden mezun olan öğrenciler belirlenen ‘baraj’ı dahi aşamamış.

Tabiî ki sıkıntı sadece devlet üniversiteleriyle sınırlı değil. Özel üniversiteler de olması gereken seviyede değiller. Türkiye’yi idare edenler haklı olarak her fırsatta ‘üniversite ile özel sektör, sanayi birlikte hareket etsin’ diyor, ama hal ve gidişe bakılırsa bunun sağlanamadığı görülüyor. Hele hele matematik sorularının çok daha az cevaplanması Türkiye’nin önünde duran temel bir mesele. Elbette herkesin matematik mühendisi olması icap etmez, ama belli sayıda öğrencide belli seviyede matematik bilgisi olmadan ilim ve teknikte ufuk açıcı çalışmalar yapmak mümkün olur mu? “Herşeyin yerli olanını yapacağız” derken bu hedefi eğitimle, ilimle, matematikle destelemek icap etmez mi?

Bu haberin ayrıntılarının yer aldığı gazete sayfasında eğitimle ilgili başka bir haber daha vardı. Millî Eğitim Bakanı, “Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa’da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya’dan sonra ikinciyiz” demiş. (Habertürk g., 28 Mart 2018)

Bu tesbiti yapmakta haklı olunabilir, ama okullaşma oranında birinci olmak eğitimin arzu edilen seviyede olduğunu gösterir mi? Elbette okullaşma oranı da önemli, ama ondan çok daha önemli olan eğitimdeki kalite değil mi? İmtihanlarda başarısız olduktan sonra okulda okuyan öğrenci sayısıyla övünmek bize ne kazandırır?

Peki ne yapalım? “Battı eğitim, yan gider” demek çare değil. Mesele, problemi, derdi, hastalığı görüp hemen çareye, tedaviye, çözüme sarılmak olmalı. Ancak “Yükseköğretimde okullaşmada Avrupa’da birinciyiz” diyerek sadece bu ‘doğru’yu gündeme taşıyarak bunu yapamayız. Bir yanda bu bilgi olmalı, ama öte yanda da ‘barajı aşamayan üniversite öğrenci’lerinin varlığı bilinmeli. 

Bu derin yarayı bir ayda, bir yılda tedavi etmek elbette mümkün değil. Mutlak surette uzun dönemli planlar yapmak durumundayız. Beş ya da on yıllık ayakları yere basan programlar yapılır ve bunun için gerekli adımlar gecikmeden atılırsa eğitim de mutlaka arzu edilen seviyeye gelir.

Övünmeyi biraz erteleyip bunun yerine; çalışmayı, okumayı, araştırmayı ve Türkiye’nin gerçeklerini görmeyi öne alsak ne kaybederiz?

Madem Türkiye’yi idare edenler de eğitim noktasında arzu edilen seviyede olmadığımızı ifade ve itiraf ediyorlar o halde el birliğiyle bu yaraya çare arayalım. Hepimizin hedefi daha iyi eğitim olduğuna göre insana ve eğitime ciddî yatırım yapalım.

“Eğitime çok ciddî paralar ayırdık, okul binalarını yeniledik” denilmesin. Eğitim sisteminin binadan ve paradan önce öze, ruha, anlayışa, muhtevaya, öğrenciyle öğrenci olabilen öğretmenlere ve ahlâka ihtiyacı var. Bunu görelim...

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