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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Unutulan vaadler

Faruk ÇAKIR
21 Haziran 2018, Perşembe
Siyasî partiler seçim meydanlarına çıktığında yapacaklarını anlatır, çeşitli vaadlerde bulunur ve milletten oy/rey ister.

Milletten destek alarak iktidar olan partinin yapması gereken şey, seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmak ve vaadlerini yerine getirmektir. Maalesef, ülkemizde millete verilen sözlerin pek de tutulmadığına herkes şahit.

İktidar partisinin çok değil, 2015’de verdiği vaadler vardı. Aradan yaklaşık 3 yıl geçti ve bu sözlerin çoğunun tutulmadığı anlaşılıyor. Elbette verilip tutulan sözler de var, ama tutulmayan, unutulan ya da unutturulan vaadler çoğunlukta. Bir nokta daha dikkat çekiyor: Unutulan vaadler arasında parasız, pulsuz, sadece ‘siyasî irade’ ile yapılabilecek işler de var. “Para, maddî imkân yoktu yapamadık” demek bir ölçüde anlaşılır, ama  parasız yapılabilecek işlerin ertelenmesi ve ötelenmesi anlaşılır değil.

Türkiye’yi idare edenlerin 2015’de verdikleri, ama tutmadıkları söz ve vaadlerin bir kısmı şöyle sıralanmış:

* Kasım 2015’te “Temel hak ve özgürlükler konusunda eksiklikleri gidereceğiz” vaadi ile birlikte AİHM ve  Venedik Komisyonu ile uyumu arttırma sözü verildi. Fakat OHAL ile birlikte hak ve özgürlükler kısıtlandı.  Türkiye, AİHM’de çok sayıda dâvâ kaybetmeye devam etti.

* Kasım 2015 beyannamesinde “ülkede birlik ve kardeşliği tesis etmeyi amaçlayan ve dönemsel bir mesele  olarak bakmadığımız Çözüm Süreci’ni kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi, fakat çözüm sürecini sonlandırdı.

* Seçim barajının yeniden düzenlenmesine söz verildi, ama bu da yapılmadı. Yeni anayasa vaadi de unutuldu, kısmen değişiklikle yetinildi.

* ”Şeffaflık Paketi”ni “sür’atle hayata geçirme” sözü verildi, ama sonrasında “Bu konularda ekonomiyi dikkate  alarak karar verilmeli” denilerek rafa kaldırıldı.

* AB ile vizelerin kaldırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinde ileri adımlar atılma sözü verildi. Bu hedefleri yerine getirmedi. Aksine, AB ile ilişkiler kötüleşti. İlâve olarak ABD ile son yılların en büyük krizlerinden biri yaşanıyor.

* ”İsrail’le normalleşme, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve acımasız ambargosu sona ermedikçe mümkün  olmayacaktır” denildi, ama ilerleyen süreçte İsrail’le normalleşmeye gidildi. 

* Türkiye’nin “çok yüksek insanî gelişmişlik” kategorisindeki ülkeler arasına yükseltilmesi vaad edilmişti. Bu  da ‘gerçekleştirilemeyen hedefler’ arasında yerini almış oldu.

* ”Küresel yatırımları cezbedeceğiz” vaadi de gerçekleştirilemedi. 2015’te 18 milyar dolar uluslar arası doğrudan yatırım çeken Türkiye, 2017’de 11 milyar dolar çekebildi.

* Cari açığı düşürme” vaadi de gerçekleşmedi. 2015’te 32 milyar dolar olan cari açık 2017’de 47 milyar  dolara çıktı.

2023’te yıllık 650 milyar dolar ihracat gerçekleştirme hedefine doğru ilerleme sağlamadı. 2014 yılında 157  milyar dolar olan ihracat, 2017 yılında da 157 milyar dolarda kaldı. (Onur Erem, BBC Türkçe, 19 Haziran  2018)

Para ile, pul ile yapılabilecek vaadler bir yana, parasız yapılması mümkün olan “yeni, sivil, iyi, eskisini  aratmayacak bir anayasa”nın hazırlanmamış olması büyük bir kayıp. 

Verilen sözlerin tutulduğu bir Türkiye hepimizin arzusu.

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