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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Verheugen der ki

Faruk ÇAKIR
28 Mart 2018, Çarşamba
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler hem inişli hem de çıkışlı.

Bir gün ilişkilerin koptuğuna hükmedilirken bir başka gün işlerin rayına girdiği söylenebilir. Görüşmeler esnasında iki tarafın da hataları, iki tarafın da vazgeçemeyeceği sebepleri vardır. 

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen de bu kanaatte olacak ki, Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen “Avrupa Birliği Bağlamında Türk Alman İlişkileri Konferansı”nda şöyle demiş: “Türkiye’nin bir gün AB’ye üye olacağına eminim. Çünkü hem AB’nin hem de Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.” (AA, 23 Mart 2018)

Verheugen, gazetecilerin soruları üzerine şunları da söylemiş: “AB üyelerinin çoğunluğu Türkiye’yi AB’de istemiyor. Türkler de artık bu türlü perspektifin olduğuna inanıyor. Ancak bu durumun zamanla değişebileceğini düşünüyorum. Esasında bu durum çok çabuk ve hızlı şekilde de değişebilir. Malûmunuz dünyadaki siyasî gelişmeler... AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 

Bu yüzden Türkiye konusunun hızlı ve değişik bir şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum. Aslında buna sadece inan- dığımı ifade etmekle kalmıyorum. Türkiye’nin bir gün AB’ye üye olacağına eminim. Çünkü hem AB’nin hem de Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan dolayı bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.”

Geçmiş dönemlerde çok daha fazla gündemde olan Alman siyaset adamı Günter Verheugen haklı. Çünkü devletler arasındaki münasebetler çok hızlı bir şekilde değişebilir ve değişiyor. Dün düşman görülen bir ülke bugün dost ilân edilebiliyor. Buna ilâve olarak siyasette bir günün çok uzun olduğunu da unutmamak icap eder. Nitekim neredeyse 100 yıldan beri ‘düşman’ bellenen bazı ülkeler dünya siyasetinde esen rüzgârlar sebebiyle ‘dost’ ilân edildi. O halde Avrupa Birliği ile aramızda var olan problemlerin de kısa sürede çözülmesi mümkündür.

Türkiye’yi idare edenler sadece AB üyelerinin hatalarından bahsediyorlar. Elbette AB ülkeleri de onlarca hata ve yanlışa imza atıyor, ama onların yanlışları bizim kendimize zarar verecek işler yapmamıza bahane olmamalı. AB üyesi olmak madem Türkiye’nin uzun dönemdeki menfaatlerinin gereğidir, o halde bu yolda ilerlemek icap eder.

“Türkiye’nin bir gün AB’ye üye olacağına eminim. Çünkü hem AB’nin hem de Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan dolayı bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum” diyen Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen haklı. Zaten AB üyeliği hedefi yıllar önce ilân edilmemiş miydi?

Bu hedef Türkiye’nin ve milletin menfaatine olduğuna göre idareciler de böyle davranmak durumundadır. Günlük tartışmalarla ilişkileri sekteye uğratmak bize sadece vakit kaybettirmiş olur. 

Hep söyledik, bir daha tekrarlayalım: “Müslüman Türkiye” olarak Avrupa Birliği’ne tam üye olabilir ve olmalıyız. Değerlerimizi kaybetmeden ve cesaretle savunarak...

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