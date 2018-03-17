Yağmur duâsından şükür duâsına

Dünyaya hükmettiğini düşünen insanoğlunun yağmursuzluk ve kuraklık karşısında çaresiz olduğunu hepimiz biliyiz. Hemen her yıl şehirlerin susuz kalma ihtimalinden bahsedilir ve çareler aranır. Bu esnada idareciler de “Merak etmeyin, susuzluğa karşı her türlü tedbiri aldık” demeyi ihmal etmez. Bu kadar yanlış bir beyan olabilir mi?

Evet, idareciler gerekli maddî tedbirleri almış olabilir, ama buna rağmen yağmursuzluk ve susuzluğa karşı ‘kesin çare’ var mıdır? Gökten yağmur yağmasa hangi yatırım, hangi baraj, hangi para insanların su ihtiyacını karşılayabilir?

Yağmursuzluk, ‘yağmur duâsı’nın da vaktidir. Türkiye ve dünya gerçeklerinden habersiz bazı kimseler ‘yağmur duâsı’na çıkılmasını garip karşılarlar. Onlara göre ‘yağmur bombası’ atmak normal, ama ‘yağmur duâsı’na çıkmak yanlış. Oysa ‘beş bilinmeyen’den biri olan yağmurun indirilmesi mahlûkatın fıtrî olarak yaptığı duâya bağlıdır. Otlar, çimenler, hayvanlar yaratılışları gereği su için duâ eder ve Kâinatın Yaratıcısı da bu duâlara cevap verir... Birileri yağmurun ‘indirilmesi’ni başka şekilde yorumlasa da hadisenin özü budur.

Siverek’ten farklı bir duâ haberi geldi. Çiftçiler ekseriyetle yağmur yağmasına çıkarken, bu defa yeterli yağmur ikram edildiği için ‘şükür duâsı’na çıkılmış. Haber özetle şöyle: Siverek ilçesinde vatandaşlar, tarım arazilerinin yeterli yağış alması nedeniyle “şükür duâsı” etti. Geçen yıl yağmur duâsı eden Şanlıurfa’lılar bu yıl şükür duâsı yaptı. Tarım arazilerinin yeterli yağış alması dolayısıyla da duâ edilmesinin ardından mahalle sakinleri kurban kesti. Mahalle muhtarı yaptığı açıklamada, atalarından kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi. Yağmurun az olduğu dönemlerde yağmur duâsına çıktıklarını dile getiren köylüler, yağışın bol olduğu dönemlerde ise şükür duâsına çıktıklarını hatırlattılar. (AA, 11 Mart 2018)

Suyu da ‘hava’ gibi ucuz görüyoruz, ama esasında su en değerli ikramlardan biridir. Ve bütün dünya suya muhtaçtır. Bütün dünyada çevre şartları sebebiyle susuzluk gündemdedir ve önümüzdeki yıllarda ‘su savaşları’nın çıkabileceğini söyleyen vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da yaptığı bir açıklamada ‘su’ya dikkat çekmiş ve şöyle demişti: “Yağışlarımız azalıyor, az yağan yağışı nasıl toplarız diye düşünmemiz lâzım. Yağmur suyunu denize veya kanalizasyona göndermemek gerekiyor. Yağmur hasadına gitmeliyiz, eskiden Anadolu’da yaygın olan sarnıçları geri getirmeliyiz. (...) Kuraklığa dikkat ederek önümüzdeki aylarda hangi ürünü dikip dikmeyeceğimize karar vermeliyiz. Kuraklıkta su bitince yapacak bir şey kalmıyor, kriz yönetimi yoktur. O yüzden risk yönetimine gitmemiz lâzım. Elimizdeki sudan tasarruf etmek için önlemler almalıyız. Onu da hemen şimdi yapmalıyız.” (DHA, 1 Şubat 2018)

Susuzluğun bir sebebinin de ‘manevî isyan’ların artması olduğunu akılda tutmak gerekir. Bunca nimete karşı gerekli şükrü gösteremezsek, Allah muhafaza etsin, yağmur yerine kuraklık yağar ve susuzluk musîbetine maruz kalabiliriz.

Başka şeylerde olduğu gibi sularımızın israf edilmesine de son vermeli ve sularımızı ‘Bismillah’ diyerek içmeli ve kullanmalıyız. Ki, bereketlensin...