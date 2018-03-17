"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yağmur duâsından şükür duâsına

Faruk ÇAKIR
17 Mart 2018, Cumartesi
Dünyaya hükmettiğini düşünen insanoğlunun yağmursuzluk ve kuraklık karşısında çaresiz olduğunu hepimiz biliyiz. Hemen her yıl şehirlerin susuz kalma ihtimalinden bahsedilir ve çareler aranır. Bu esnada idareciler de “Merak etmeyin, susuzluğa karşı her türlü tedbiri aldık” demeyi ihmal etmez. Bu kadar yanlış bir beyan olabilir mi?

Evet, idareciler gerekli maddî tedbirleri almış olabilir, ama buna rağmen yağmursuzluk ve susuzluğa karşı ‘kesin çare’ var mıdır? Gökten yağmur yağmasa hangi yatırım, hangi baraj, hangi para insanların su ihtiyacını karşılayabilir?

Yağmursuzluk, ‘yağmur duâsı’nın da vaktidir. Türkiye ve dünya gerçeklerinden habersiz bazı kimseler ‘yağmur duâsı’na çıkılmasını garip karşılarlar. Onlara göre ‘yağmur bombası’ atmak normal, ama ‘yağmur duâsı’na çıkmak yanlış. Oysa ‘beş bilinmeyen’den biri olan yağmurun indirilmesi mahlûkatın fıtrî olarak yaptığı duâya bağlıdır. Otlar, çimenler, hayvanlar yaratılışları gereği su için duâ eder ve Kâinatın Yaratıcısı da bu duâlara cevap verir... Birileri yağmurun ‘indirilmesi’ni başka şekilde yorumlasa da hadisenin özü budur.

Siverek’ten farklı bir duâ haberi geldi. Çiftçiler ekseriyetle yağmur yağmasına çıkarken, bu defa yeterli yağmur ikram edildiği için ‘şükür duâsı’na çıkılmış. Haber özetle şöyle: Siverek ilçesinde vatandaşlar, tarım arazilerinin yeterli yağış alması nedeniyle “şükür duâsı” etti. Geçen yıl yağmur duâsı eden Şanlıurfa’lılar bu yıl şükür duâsı yaptı. Tarım arazilerinin yeterli yağış alması dolayısıyla da duâ edilmesinin ardından mahalle sakinleri kurban kesti. Mahalle muhtarı yaptığı açıklamada, atalarından kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi. Yağmurun az olduğu dönemlerde yağmur duâsına çıktıklarını dile getiren köylüler, yağışın bol olduğu dönemlerde ise şükür duâsına çıktıklarını hatırlattılar. (AA, 11 Mart 2018)

Suyu da ‘hava’ gibi ucuz görüyoruz, ama esasında su en değerli ikramlardan biridir. Ve bütün dünya suya muhtaçtır. Bütün dünyada çevre şartları sebebiyle susuzluk gündemdedir ve önümüzdeki yıllarda ‘su savaşları’nın çıkabileceğini söyleyen vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da yaptığı bir açıklamada ‘su’ya dikkat çekmiş ve şöyle demişti: “Yağışlarımız azalıyor, az yağan yağışı nasıl toplarız diye düşünmemiz lâzım. Yağmur suyunu denize veya kanalizasyona göndermemek gerekiyor. Yağmur hasadına gitmeliyiz, eskiden Anadolu’da yaygın olan sarnıçları geri getirmeliyiz. (...) Kuraklığa dikkat ederek önümüzdeki aylarda hangi ürünü dikip dikmeyeceğimize karar vermeliyiz. Kuraklıkta su bitince yapacak bir şey kalmıyor, kriz yönetimi yoktur. O yüzden risk yönetimine gitmemiz lâzım. Elimizdeki sudan tasarruf etmek için önlemler almalıyız. Onu da hemen şimdi yapmalıyız.” (DHA, 1 Şubat 2018)

Susuzluğun bir sebebinin de ‘manevî isyan’ların artması olduğunu akılda tutmak gerekir. Bunca nimete karşı gerekli şükrü gösteremezsek, Allah muhafaza etsin, yağmur yerine kuraklık yağar ve susuzluk musîbetine maruz kalabiliriz.

Başka şeylerde olduğu gibi sularımızın israf edilmesine de son vermeli ve sularımızı ‘Bismillah’ diyerek içmeli ve kullanmalıyız. Ki, bereketlensin...

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış ve merhamet kazanacak

    Hükümet tarımı ayak bağı görüyor

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı

    Geleceğimiz faize boğuluyor

    “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!”

    Yahudiler, İsrail Devletine destek vermiyor

    1 numarayı söyledim

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?

    Şahin Alpay tahliye edildi

    AYM'den Alpay kararı: Alt mahkemeler AYM kararlarını tartışamaz

    Binlerce kişi Afrin'i terk etti

    Alman hükümeti cami saldırılarını kınadı

    Ölümünün 15. yıl dönümünde 'Filistin'in kızı Rachel Corrie'

    Rusya'da gökten 'altın' yağdı

    AKP'ye oy verenler de OHAL'e karşı

    Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

    İngiltere Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkını kaldırdı

    ''Bunları neyle izah edeceksiniz?"

    Rachel Corrie’ye saygıyla... ''Zulüm bizdense ben bizden değilim''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    1 numarayı söyledim
    Genel

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı
    Genel

    Barış ve merhamet kazanacak
    İslam YAŞAR

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?
    Misbah ERATİLLA

    Köftelerin tesbihatı
    Süleyman KÖSMENE

    Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman'a göre vaizler nasıl olmalı?
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da İsra Sûresi’nin 44. Âyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.