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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yanlıştır yanlış

Faruk ÇAKIR
04 Nisan 2017, Salı
Referandum günü yaklaştıkça çok daha dikkatli olunması icap ederken ölçünün kaçırıldığı yorumlara rastlanıyor.

Yapılmak istenen anayasa değişikliğinin millet menfaatine olup olmadığı elbette tartışılacak, ama bu yapılırken tamiri imkânsız yaralar açılmaması icap eder.

Nasip olursa 16 Nisan 2017 tarihinde bir referandum yapılacak ve ömrü olan, arzu eden herkes kanaatlerine uygun şekilde tercihini ortaya koyacak. Neticede bu bir seçimdir, ama “Kazanmak ya da kaybetmek” seçimi değildir. Başkaları başka şekillerde anlayabilir, ama Risale-i Nur eserlerinden isitifade edenler “Kazanmak ya da kaybetmet davası” Risale-i Nur’da anlatıldığı gibi anlamak durumundadır. Hatırlanacağı üzere Asâ-yı Musa adlı eserde (Dördüncü Mesele) bu tesbit yapılmış ve her insanın başına  “kazanmak ya da kaybetmek davası açıldığı” hatırlatılmıştır. Ancak burada anlatılan kazanmak ya da kaybetmek, özetle ‘Cennet’i kazanma ya da (Allah muhafaza) kaybetme imtihanı ya da davasıdır. Çünkü böyle bir davada ‘cennet’i kaybedenin kazanacağı başka bir şey olamaz. En büyük dava, imtihan, mesele budur.

Maalesef 16 Nisan’da yapılacak referanduma da gereğinden fazla önem atfedenler vardır. Elbette her seçim, her referandum önemlidir, ama bu önem bir yere kadardır. Bunları ‘manevi imtihanlar’la kıyaslamak, karşılaştırmak doğru olmaz. “Bu seçim ya da bu referandum kazanılırsa İttihad-ı İslam sağlancak” gibi Türkiye ve dünya gerçeklerinden uzak yorumlar sadece yorum yapanlara zarar vermez, bu kavramlara da zarar verir.

Tekrar hatırlatmakta fayda var: Her şeyi olduğu gibi vasfetmek, tarif etmek, anlamak ve anlatmak gekerir. Her şeyi olduğu gibi vasfetmeyen, anlamayan ve anlatmayan kişiler arasında Risale-i Nur’dan istifade ettikleri düşünülenlerin olması da ayrı bir gariplik. Gerçek isimler, ‘sanal alem’de öyle yorumlar, öyle değerlendirmeler yapılıyor ki şaşmamak elden değil. Belki hatırlatmakda fayda değil, zarar var, ama ‘ikaz’ için işaret etmek de gerekir. İddiaya göre Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatında şu kadar ‘evet’ kelimesi kullanmış, o sayıdaki rakamları birbiriyle toplayınca 16 oluyormuş, alın size bir işaret! Cifir hesabıyla ayetlerden işaretler çıkaranlar da varmış. Hadiseye bu şekilde yaklaşanlara karşı sabır temennisinden başka ne yapılabilir? Bu bakış açılarının fayda değil zarar verdiğini anlamak ve anlatmak için ne yapmak gerekir?

Elbette cifir hesabı vardır ve işaretlerin olması da mümkündür. Ancak bu hesabı kimin yaptığı ve nasıl yorumladığı çok daha önemlidir. Eğer doğru ise bir camide yaşlı başlı hacı amcalar referandum mesajı vermek için bedenleriyle mesaj yazmış. Kusura bakmayın, ama bu hal tam bir cinnet hali olsa gerek. Manevi değerleri, camiyi, ibadeti böyle şeylere alet etmek büyük bir hata değil mi? Bu hatalara aklı başında olan her insanın itiraz etmesi gerekmez mi?

Netice ne olursa olsun 16 Nisan’dan sonra da hayat devam edecek. Her insanın başına açılmış olan “(Hayat imtihanını, Cennet’i) Kazanmak ya da kaybetmet davası”nı unutturmaya matuf işlerden uzak durmak lazım. Kim ki manevi değerlerimizi dünyevî menfaatler için istismar eder, Allah muhafaza ağır bedeller öder.

Böyle yanlışlara düşmekten Allah’a sığınalım. Amin.

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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    04.04.2017 17:42:27

    RİSALEİ NUR hizmetinin şaşmaz ve şaşırtılmaz numune-i imtisali YENİ ASYA ve HAKİKATIN GÜR SESİ olarak iman ve kur'an hakikatlarını her halükarda HAYKIRAN YENİ ASYA. İktidardakilerin dümen suyuna girip,siyasetin ve necis siyaset yapanların kuyruğuna takılıp yanlış yanlış sana söz sarfedenler yarın yüzleri kızaracaktır. Rabbimin izni ve inayetiyle bugüne kadar yanıltmadın,aldatmadın,sapmadan ve saptırmadan aziz üstadın DAVAM DAVAAM DAVAAM dediği yoldan ayrılmadınız.Maşaallah-barekalla binler,milyonlar ve milyarlarca kez tebrik ediyoruz.

  • Ali R. Yardimoglu

    04.04.2017 10:18:25

    BarekAllah ve bravo bu yaziya.. evet bizim hakikaten cok daha onemli, Risale-i Nur'un dinamik!! bulgu ve cigirlarina vakif olma islerimiz vardir, ataletle vakit kaybedemeyiz..

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