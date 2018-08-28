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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yemen’deki çocuklar...

Faruk ÇAKIR
28 Ağustos 2018, Salı
Masumların mağdur olduğu ülkelerden biri de Yemen.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Yemen’de yıllardır süren  çatışmalar, ülkede insanî krize sebep olmuş ve halk yardıma muhtaç hale gelmiş. Yemen’de yaşayan yaklaşık 27 milyon insanın neredeyse dörtte üçü (20 milyon civarında) yardımlar olmadan yaşayamaz durumda. Her kriz bölgesinde olduğu gibi burada da ‘koalisyon güçleri’ devrede. Mart 2015’ten bu yana ‘Husiler’i hedef alan hava saldırıları oluyor. 

Yemen bir İslâm beldesi olduğuna göre burada kan akmaması ve masumların zarar görmemesi en büyük hedef olmalı. Her ne  sebeple olursa olsun masumlar, çocuklar ve kadınların öldürülmesine sessiz kalmak İslâm âleminin bu noktada imtihanı kaybettiğini akla getiriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki ‘koalisyon güçleri’nin Yemen’de Husilerin kontrolündeki Hudeyde şehrinde düzenlediği hava  saldırılarında şimdilik en son olarak 26 çocuk ve 4 kadının ölmesi, Birleşmiş Milletler’in tepkisine sebep olmuş. 9 Ağustos’ta düzenlenen benzer bir hava saldırısında da 40 çocuk ölmüştü. Çocukların ölmesi karşısında insanlığın ve İslâmlığın sessiz kalması kabul edilebilir mi? Hiçbir şey yapılamazsa dahi hiç değilse bunun bir haksızlık ve zulüm olduğu da ilân edilemez mi? Niçin Yemen’de yaşananlar karşısında bu kadar sessiz, bu kadar hissiz, bu kadar ilgisiz olduk? Siyasetçileri bir yana bıraksak bile; hak, hukuk ve adalet için yola çıktıklarını ilân eden sivil toplum kuruluşları ve dernekler bu haksızlık karşısında niçin susmayı tercih eder?

Çok büyük bir çelişki yaşanıyor. Yemen’de yaşayanlar da Müslüman, ona bomba atanlarla ‘koalisyon kuran’ da başka bir  Müslüman ülkesi. Yetmiyor, çocukların bombalarla öldürülmesine sessiz kalanlar da yine Müslüman ülkelerde yaşayanlar ve oralarda idareci olan siyasetçiler. Bütün bunlar olsa olsa kıyamet alâmeti olabilir! 

Şu haber bizi düşündürmeli: “Birleşmiş Milletler (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’de Husilerin kontrolündeki Hudeyde şehrinde düzenlediği hava saldırılarında 26 çocuk ve dört kadının vefat etmesine tepki gösterdi. Hudeyde’nin El Durayhimi bölgesindeki saldırılar, hem Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock hem de BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore tarafından kınandı. Hudeyde’deki iki ayrı saldırıda ölen çocuk ve kadınların, bölgedeki çatışmalardan kaçan siviller olduğu belirtildi.” (www.dw.com/tr, 24 Ağustos  2018)

Sabah akşam haklı olarak tenkit ettiğimiz Birleşmiş Milletler yöneticilerinin Yemen’de yaşananları kınaması elbette çok doğru.  Ancak bunun belki de yüz katını İslâm ülkelerinin idarecilerinin yapması gerekmez mi? Kınamaktan ziyade icraat gerektiği de  elbette doğrudur. Fakat İslâm ülkelerinin idarecileri en basitinden kınamayı dahi akıllarına getirmiyorlar.

Yemen’de yaşananların Türkiye’nin gündemini meşgul etmemesi çok acı. Bu durumdaki bir İslâm ülkesinde neler yaşandığını dahi doğru dürüst öğrenemiyoruz. Tepkileri de ‘yabancılar’ gösteriyor, haberleri de ‘yabancılar’ veriyor. 

Kısaca Yemen’de yaşananlar İslâm âleminin içinde bulunduğu sıkıntılara ayna tutuyor, ama bunu dahi göremiyoruz. Allah  sonumuzu hayırlı etsin inşallah. Amin.

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Yorumlar

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  • Gündüz Alp-3

    28.8.2018 11:37:40

    Veysel Karani diyarı Yemen'de mesela petrol olsaydı Emperyal güçler bu kadar ilgisiz kalır mıydı? Elbette hayır. "Barış ve demokrasi" için oraya hemen üşüşürlerdi. Yunus'un "Bir garip ölmüş diyeler / Üç günden sonra duyalar / Soğuk su ile yuyalar / Şöyle garip bencileyin" dediği gibi, petrol zengini olmayınca dünyanın ilgisi de o kadar oluyor. Emperyal güçler neyse, ya İslâm Dünyasına ne oluyor? Bu yangını söndürmek için niçin bir araya gelme becerisini gösteremiyor. BM'nin şahsında "yabancıdan" medet ummak işe yarasa da sorunu kökünden ve kalıcı olarak çözer mi? BM'nin gösterdiği duyarlılığı İslâm Dünyası niçin gösteremiyor? Sorular.. ..sorular. Çözüm? Üç düşmanı def eder, altı hastalıktan kurtulursak, çözüm de barış da huzur da gelecektir. Bunlardan kurtulmaya var mıyız?

  • Gündüz Alp-2

    28.8.2018 11:18:42

    İslâm ülkelerinde hükmünü icra eden tek adamlığın diktacı rejimleri ile menfi ve menfaatçi siyaset tarzı, yanlış politika ve kötü yönetimler (bizim için de geçerlidir) hürriyetçi demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne terk-i mevki etmedikçe, coğrafyanın acıları da sancıları da sorunları da bitmez. Bugün Suriye ve Yemen olur, yarın bir başka İslâm ülkesi. Sorunun kaynağını teşhis edip tedaviye oradan başlamak gerekir. Sorunların kaynağı da yanlış politika ve kötü yönetimlerdir. Onun da kaynağı tekçi, baskıcı, dayatmacı, diktacı sistemler. İslâm Dünyasının üç düşmanını (cehalet, sefalet, tefrika) ve altı hastalığını (ki bunlardan biri de çeşitli isimler altındaki diktacı rejimlerdi) çözüm önerileriyle birlikte bir asır önce Bediüzzaman haber vermemiş miydi? Bu üç düşman ve altı hastalık aynıyla var mı yok mu? Bunlar varsa niçin çözemiyoruz? Bunlar yoksa bu kavganın sebebi nedir? Gayri Müslime ilerleme olan dünya Müslüman için neden gerileme olsun veya oluyor?

  • Gündüz Alp

    28.8.2018 11:03:26

    Sayın Çakır, özelde Suriye ve Yemen gibi ülkeler genelde de tüm İslâm Dünyasının hal-i perişanı bize, gerçek anlamda bir İslâm Dünyasının olmadığını söylüyor. Fakat sakın yanlış anlaşılmasın bunu inkâr anlamında söylemiyorum. Eğer hakiki anlamda gerçek bir İslâm Dünyası var olsaydı bu coğrafya bu kadar acılar yaşar mıydı? Hem dahilde hem hariçte aralarında uhuvvet ve muhabbetin, ittihat ve tesanüdün olmadığı bir Müslümanlık gerçeği varken, İslâm Dünyasından bahsetmek ne kadar gerçekçidir. Ve böyle bir dünyanın sulh-u umumi denilen Dünya Barışına katkısı olabilir mi? Sorgulamaktan ve özleştiri yapmaktan kaçınmak kimseye yarar sağlamaz. Bu coğrafyada ölen Müslüman, öldüren de kendini "Müslüman" olarak gösteriyor. Barış ve huzuru kendileri beceremeyenler, onu, orayı karıştıranlardan bekliyor. Ne tuhaf!

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