Yine adalet

Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı’nın Antalya’da düzenlediği “Bilimin Işığında Adalet” konulu “16. Ulusal Adlî Tıp Günleri” kongresinde konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, ekseriyetle tekrarlanan bir tesbiti bir defa daha dile getirmiş ve şöyle demiş:

“Geciken adalet, adalet değildir. Bu nedenle mahkemelerin etkinliği ile verimliliğinin arttırılması özellikle yargılama sürelerinin kısaltılması, toplum ve devlet hayatı açısından yaşamsal bir öneme haizdir.”

Türkiye’nin uzun süredir Avrupa Birliği’ne üye olmak için mücadele ettiğini hatırlatan Cirit, bu sürenin uzun olmakla birlikte, bu vesileyle Anayasa’da ciddî/iyi yönde değişiklikler yapıldığına dikkat çekmiş. Uzun yıllar işkence suçlarıyla uğraştıklarını anlatan Yargıtay Başkanı Cirit, “Toplumların gelişmişlik düzeyleri, ekonomik siyasî bakımdan elde ettikleri başarılardan sonra insan haklarına duydukları saygıyla ölçülebilir. İnsan hakları alanı sürekli değişen ve gelişen niteliğe sahiptir” şeklinde konuşmuş.

Adalet hizmetinin işlememesi ya da geç işlemesinin toplumsal düzenin ve barışın bozulmasına sebep olduğuna dikkat çeken Cirit, bu hususta da şunları söylemiş: “Geciken adalet, adalet değildir. Bu nedenle mahkemelerin etkinliği ile verimliliğinin arttırılması özellikle yargılama sürelerinin kısaltılması, toplum ve devlet hayatı açısından yaşamsal bir öneme haizdir. Adil yargılama hakkı kapsamında dâvâların makul sürede sonuçlandırılması bireylerin en temel hakkıdır. Bu hakkın ihlâli halinde, birtakım yaptırımlar öngörülmüştür. Ülkemiz açısından, dâvâların makul sürede görülmemesinin sorunlu bir alan olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından da bireysel başvuru üzerinden verilen ihlâl kararlarının analizinden açıkça anlaşılmaktadır.”

Cirit şu tesbiti de yapmış: “Kaliteli bir hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. İyi hukukçular yetiştiremez ve onları geliştiremezsek, hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçları elde edemeyeceğimizin farkında olmamız gerekiyor.” (AA, 25 Ekim 2018)

Adalet sistemindeki sıkıntıları geride bırakmak için hemen her gün “Geciken adalet, adalet değildir” tesbitinin dile getirilmesi gerekir. Geciken adaletin hem maddî hem manevî yıkımlara sebep olduğunu ayrıca ifade etmeye gerek var mı?

Tabiî ki adaletin hem hızlı hem de adil olarak tecelli etmesi ‘iyi hukukçular’ın yetiştirilmesine de bağlıdır. Son yıllarda bu hususta da ciddî sıkıntılar yaşandığını hem siyasetçiler hem de eğitimciler dile getiriyor. Yani bu mesele sonraya bırakılacak, ‘olmasa da olur’ denilebilecek bir mesele değildir.

Hukuk ve adaletin tecellisinde yaşanan sıkıntılar çok eskiye dayanır. Millet ile devletin kaynaşmasının önündeki en büyük engel bu noktada yaşanan sıkıntılardır. Hukuk uzmanlarının çeşitli vesilelerle yaptıkları tesbite bakılırsa okul ve öğrenci sayısı artmakla birlikte ‘iyi hukukçular’ın her geçen gün azaldığı ortadadır.

Çok önemli meselelerden biri de hukuk sistemi ve Anayasa’daki iyi yönde değişme ve gelişmelerin Avrupa Birliği süreci neticesinde yapılabildiğidir. “AB bizi almıyor, kapıda bekletti, bize haksızlık etti” demek yerine bu noktalardaki yetersizliği ortadan kaldıracak adımlar atmak durumundayız.

Hiç kimse ‘yine mi hukuk’ dememeli. Adalet mülkün temeli olduğuna göre bu temeli tahkim edecek adımların atılmasını istemek 80 milyonun hem arzusu hem de vazifesidir. Yine adalet, hep adalet çağrısı yapmaya devam edelim...