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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Yoğun bakım, yoğun yanlış

Faruk ÇAKIR
01 Mart 2018, Perşembe
Hastaların derdine derman olmak için kurulan hastanelerin ve sağlık sisteminin sıkıntılarının olduğu her halde inkâr edilemez.

Bütün hastalara Allah’dan şifa temenni ve duâsında bulunmak ilk adımımız olsun. Bununla birlikte hasta ve yakınlarının bu husustaki şikâyetlerinin pek de dikkate alınmadığını hatırlayalım.

Hastanelerin sıkıntılı bölümlerinden biri de ‘yoğun bakım’ üniteleridir. Bu bölümlerde hastalara yer bulunmadığı konusunda gazetelerde pek çok haber yer aldı. Bazı özel hastenelerin yoğun bakım gerektirmeyen hastaları bu servislere yatırdığı ve usûlsüzlük yaptığı da iddia edildi. Hadisenin bu yönünü bir yana bırakıp, fazlaca gündeme getirilmeyen, ama çok önemli olan ‘mahremiyet’ konusuna dikkat çekmek icap ediyor. Mahremiyete dikkat etmek fıtratın, yaradılışın gereğidir. Bunu talep edenlere itiraz etmek doğru olmaz.

Bir ilahiyatçı yazdığı bir mesajında Sağlık Bakanlığı’na seslenmiş ve “Yoğun bakımda kadın erkek ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı? Bir giren ‘beni bir daha oraya koydurursanız hakkımı helâl etmem’ diyor, bundan memnun musunuz?” (@farukbeser, 25 Şub 2018) diye sormuş.

Tabiî ki eksik bilgilerle yola çıkıp bu talebe itiraz eden insafsızlar da olmuş, ama benzer mesajları paylaşan ve ‘mahremiyete saygı’ talep edenler de olmuş. Bir hekim şöyle yazmış: “Enfeksiyon hekimi olarak hemen her gün yoğun bakımı ziyaret ediyorum. Hastalarımızın üzeri açık, paravan yok, vücut temizliği uluorta yapılıyor. Bilinci açık olanların gözlerinde mahcubiyet... Ah mahremiyet... Düşürme Allah’ım...” (@iibalkan)

Bir başka hekimin mesajı da şöyle: “Yoğun bakımlarda evrensel bir kural olan hasta mahremiyetini hiçe sayan tutumlara karşı sesini yükselten @farukbeser Hocamızı destekliyoruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan cesur cahillerin linç kampanyasına karşı hodri meydan!” (@mikaraman)

Yurt dışında örnek verenler de var: “Uzun yıllardır Amerikada yaşıyorum. ‘Gavurlar’ taleb etmeniz durumunda size mümkün olduğu kadar mahremiyet sağlıyorlar. Meselâ sezeryan doğum için tamamı bayan ekip ayarlıyorlar. Hem de  hiç yargılamadan. İki kişilik odalarda, hatta acilde bile, kolunuzdan dahi kan alacak, iğne yapacak olsalar perde ile kapatmadan kesinlikle yapmıyorlar.” (@atalayf)

“İsveç’de de durum aynı bunun gibi: Alınganlık veya olumsuz herhangi bir tavır takınmazlar ve çoğunlukla güler yüzlü ve sizi anlama çabaları içersindedirler. (bazı eleştirileri haketseler de) (@Recep_Cifci)

Yolu hastanelere düşen hemen herkesin bir ‘yoğun bakım’ hatırası olabilir. Merhum pederimizin hastalık günlerinde bizim de ‘yoğun bakım’ maceralarımız oldu ve hakikaten sıkıntılar çektik. En büyük sıkıntı şu olmuştu: Rahmetliyi yoğun bakıma aldılar. Ziyaret için içeriye giren ablalarım babamı tanıyamadı! Çünkü belki de 50 yıllık sakallarını bize sormayı bıraktık, haber dahi vermeden kesmişlerdi! Şok olduk! Eğer tıbben sakalların kesilmesi icap ediyorsa insaniyet namına bu bilgi ailesine verilmesi icap etmez mi? Daha sonra bir kaç günlüğüne normal servise çıktığında ziyarete gelen konu komşu, akraba da merhum pederimizi tanıyamamıştı. Tabiî ki derdimizi, şikâyetimizi dinleyen olmadı. Dolayısıyla “Beni yoğun bakım servisine yatırmayın” diyen onlarca yaşlı akrabamız olduğuna şahidiz.

Lütfen, insana saygı gereği mahremiyete çok dikkat edelim. Bu da bir ‘hasta hakkı’ değil mi? İsteyene ‘karma’ isteyene ‘mahrem servis’ hizmeti vermek çok mu zor?

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Yorumlar

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  • ozkan

    1.3.2018 16:04:49

    Mahremiyet KESİNLİKLE ülkemize hiç yakışmayacak şekilde malesef. Bunu dile getirmeye dahi korkuyorsun sonra hastaylada ilgelenmeyecekler diye. Hele kadin dogum bolumlerine zaten soyleyecek soz yok. Mecburen tum maddi sartlari zorlayip ozel isteklerin mahremiyet isteginin karsilanacagi ozel hastenelere gitmek durumundasin...

  • Ahmet Zeki

    1.3.2018 15:41:08

    Böyle önemli bir konuyu dile getirdiğiniz için teşekkürler hocam. Sizin başınıza gelen aynı olay bizim de başimiza gelmişti. Babamın 59 yıllık sakalını kesmişlerdi. Babam felç geçirmişti. Yarım ağızla zoraki 'kestiler' diyabilmişti. Zaten 3-4 gün sonrada vefat etmişti. Mahremiyet, zaten hak getire. Hiç önemsenmeyen birşey. Öyle bir istekde bulunmak adeta 'yobazlık' kabul ediliyor. Allah c.c. kimseyi düşürmesin.

  • Zübeyir

    1.3.2018 09:39:18

    Faruk Abi, çok 'önemli' bir konuya temas etmişsiniz. Teşekkürler. Yakınlarımızda biz de yaşadık, yoğun bakım denilince akan sular duruyor. Hastalar doğru dürüst bilgi alamıyor, 'içeride' neler yapıldığına dair her şey müphem. Bu noktada en azından yapılan süreçler hakkında bilgi verilmeli. Ortam nasıl, neler yapılıyor? Aynı şekilde 'ameliyathaneler' ile alakalı da mahremiyet noktasında bir çok sıkıntı var. Bu konunun da gündeme getirilmesi gerektiğini düşüyorum.

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