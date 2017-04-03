Yol ayrımındaki ülke

Türkiye’nin çok sayıda derdi, problemi ve tasası vardır, ama bunlar çaresiz, tedavisiz değil.

Bu bakımdan ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Hadiselere, “Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedennî dünyası olsun?” (Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 259) penceresinden bakmak durumundayız.

Dünyanın gündemi ile ülkemizin gündemi arasında ciddî farklar var. Biz neredeyse kendi gölgemizle kavga etmeye çalışırken, başka ülkeler “Endüstri 4.0” ya da başka isimlerle anlatılan gelişmeleri konuşuyor, tartışıyor.

Dünyanın gündemindeki kavramları hatırlamak için kısa bir ansiklopedik bilgi paylaşalım: Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında uzmanlarca hazırladıkları ‘4. Sanayi Devrimi öneri dosyası’ Almanya Hükümetine sunuldu. Üretim sektöründeki değişmeler sebebiyle firmalar, rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla yeni stratejiler geliştirdi. ‘Endüstri 4.0’ da bu stratejilerden birinin adıdır. Bu kavram, ‘nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütününü tarif eder.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği de (TÜSİAD) gelişmeleri takip etmek maksadıyla ‘Sanayi 4.0 Günleri’ düzenlemiş. Yapılan açıklamaya göre Türk ekonomisinin dijitalleşmesi ve Sanayi 4.0’a geçiş sürecinin tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi TÜSİAD’ın öncelikleri arasında yer alıyor. Bunun için de sanayide dijital dönüşümün tanıtılmasını, bu dönüşüm sürecinde nelere ihtiyaç duyulduğunun ve etkilerinin tartışılmasını, Türkiye ve dünyadaki iyi örneklerin paylaşılmasını önemli görüyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, programda yaptığı konuşmada şöyle demiş: “Dijitalleşme rüzgârı sağlıktan finansa, enerjiden tarıma tüm sektörlerdeki iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Bu süreçte ekonomilerin itici gücü olan sanayi sektörü de gerek üretim modelleri gerekse tedarik zinciri itibarıyla bu dönüşüm rüzgârından derinden etkileniyor. Var olan endüstriler yeniden tanımlanıyor. Daha önce tahayyül bile edemeyeceğimiz sektörler, yeni meslekler, yeni iş tanımları, yeni organizasyonel yapılar, yeni bir iş kültürü ortaya çıkıyor. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan şirketler ve ülkeler küresel yarışta rekabet edemiyorlar. Biz de Türkiye olarak bir yol ayrımındayız.” (AA, 30 Mart 2017)

“Türkiye olarak bir yol ayrımındayız” tesbitinin üzerinde ayrıca ve özellikle durmak icap eder. Ülkemizin bir yol ayrımında olduğu çok belli. Daha önce de benzer yol ayrımları milletimizin önüne çıktı, ama ekseriyetle yanlış yollara sevk edildi. Doğru olan yol, milletin menfaatine olan yoldur. Ve bu yol ayrımının sadece ekonomi noktasında olduğu düşünülmesin. Ekonomiden eğitime, sosyal hadiselerde aile meselesine kadar pek çok noktada yol ayrımına gelmiş durumdayız.

Hislerle değil, akıl ve ilimle hareket ederek karşımızdaki yol ayrımında isabetli yolu seçmek durumundayız. Bu da hak, hukuk, adalet ve insaniyet yolu olmalı. “Sanayi 4.0” bir de bu yönüyle değerlendirilse daha iyi olmaz mı?