"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yol ve yolculuk notları

Faruk ÇAKIR
29 Ağustos 2018, Çarşamba
Geçmiş yıllarda cumhurbaşkanları yaz tatillerini geçirmek için Akdeniz sahillerindeki ‘ev’lerine gidince gazeteler, “Cumhurbaşkanı, yaz dönemi çalışmalarını yapmak için filan yerdeki yazlığına gitti” diye haber yaparlardı.

Biz de nasip oldu, ‘yaz dönemi çalışmaları için’ memleketimize gittik ve hem tatil hem de iş yapmaya çalıştık. Bu esnada şahit olduğumuz bazı ‘yolculuk halleri’nden bahsetmek icap ediyor.

Yol konusunda çok övünüyoruz, ama en azından Karadeniz için söz konusu olduğunda köy yollarında iyi  durumda değiliz. Mutlaka asfaltlanmış, gerekli bakımı yapılmış köy yolları da var, ama el atılmamış yollar da  var. Meselâ, Çayeli’nin Senoz Vadisi’ndeki yollar arzu edilen seviyede değil. Hele hele yayla yolları çok bakımsız..

“Bu devirde bakımlı yayla yoluna ne gerek var? Yaylacılık yapan mı var? Yol bakımsız olsa da olur” diyenler çıkacaktır. Ancak yol demek medeniyet demek. Rize söz konusu olduğunda yaylalarda yaylacılık yapanların kalmadığı doğrudur. Fakat hadisenin bir de turizm yönü var. Yayla yolları bakımlı olsa belki de iç turizm daha da canlanacak ve şehirlerdeki yoğunluk azalacak. Çayeli’nde turistlere hizmet veren ve yayla turları düzenleyen firmalar, yayla yollarının bakımsız olmasının kendilerini ve turistleri zora soktuğunu söylüyor. Çok güzel yaylalarımız var, ama yollarımız çok kötü olduğu için gerekli tanıtımı yapılamıyor. İsim vermek gerekirse, aynı hat üzerinde olan Pilunçud, Pelat ve Cenlipos yaylalarının yollarına şu an için ‘yol’ demek bile mümkün değil! Yollar o kadar bozuk ki, anlatılamaz...

Yolculuklarda sıkıntı çekilen bir mesele de dinlenme tesislerindeki mescitler... Hele hele bayram yoğunluğu  yaşandığı tarihlerde mescitler yetersiz kalıyor. Otobanlardaki tesislerde bulunan mescitler gerçekten temiz ve bakımlı. Otoban dışındaki yollarda hizmet veren dinlenme tesisleri ise namaz kılan müşterileri adeta yok sayıyor. Belki de 30 yıl önce yapılan derme çatma, bakımsız ve ihtiyacı karşılamayan mescitler var. “Mescit  buldunuz, şimdi de büyüğünü, bakımlısını istiyorsunuz?” mu dediniz? Hakkımız değil mi? Kimse abdest  almak için dakikalarca beklemek mecburiyetinde değil.

Hele hele Tosya civarındaki bir dinlenme tesisinde gördüğümüz tablo pes dedirtti. Tesisin bitişinde, dışındaki mescidde hanımlar için adbest alma yeri olarak ayrılan bölüm kapısızdı... Erkeklerin abdest aldığı şadırvanın  devamı bir sunta ile bölünmüş, ama oraya kapı konulmamış. Böyle bir yerde hanımlar abdest alabilir mi?

Hatta biz orada iken bir aile geldi ve abdest almak istedi. O durum görünce mola vermekten vazgeçti ve  başka bir tesise gitmek üzere yola devam etti. Bu durumu tesisteki yetkililere anlatmaya çalıştık. Hanımlar  için ayrılan yerin uygun olmadığını hatırlattık. Israr edince, “Ben müdür değilim, müdürlere söyleyin” diye işin içinden çıkmaya çalıştı. Maalesef durum bu.

Merak ediyorum: Bu tesisler her yönüyle denetlenmiyor mu? Sadece ‘Mescit açtım’ demekle iş bitiyor mu?  Müşterilere böyle mi hizmet verilir? 

Elbette tesislerde mescit olması sebebiyle işletme sahiplerine teşekkür ederiz, ama bu müşteri olarak zaten en temel hakkımız. Dolayısıyla mescidlerin ihtiyaca kâfi gelecek şekilde olmasını da arzu ederiz. “Sesinizi çıkarmayın, bununla iktifa edin” diyenlere itiraz ederiz. Yolcuyuz, müşteriyiz ve daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz.

 

Okunma Sayısı: 997
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.