Yol ve yolculuk notları

Geçmiş yıllarda cumhurbaşkanları yaz tatillerini geçirmek için Akdeniz sahillerindeki ‘ev’lerine gidince gazeteler, “Cumhurbaşkanı, yaz dönemi çalışmalarını yapmak için filan yerdeki yazlığına gitti” diye haber yaparlardı.

Biz de nasip oldu, ‘yaz dönemi çalışmaları için’ memleketimize gittik ve hem tatil hem de iş yapmaya çalıştık. Bu esnada şahit olduğumuz bazı ‘yolculuk halleri’nden bahsetmek icap ediyor.

Yol konusunda çok övünüyoruz, ama en azından Karadeniz için söz konusu olduğunda köy yollarında iyi durumda değiliz. Mutlaka asfaltlanmış, gerekli bakımı yapılmış köy yolları da var, ama el atılmamış yollar da var. Meselâ, Çayeli’nin Senoz Vadisi’ndeki yollar arzu edilen seviyede değil. Hele hele yayla yolları çok bakımsız..

“Bu devirde bakımlı yayla yoluna ne gerek var? Yaylacılık yapan mı var? Yol bakımsız olsa da olur” diyenler çıkacaktır. Ancak yol demek medeniyet demek. Rize söz konusu olduğunda yaylalarda yaylacılık yapanların kalmadığı doğrudur. Fakat hadisenin bir de turizm yönü var. Yayla yolları bakımlı olsa belki de iç turizm daha da canlanacak ve şehirlerdeki yoğunluk azalacak. Çayeli’nde turistlere hizmet veren ve yayla turları düzenleyen firmalar, yayla yollarının bakımsız olmasının kendilerini ve turistleri zora soktuğunu söylüyor. Çok güzel yaylalarımız var, ama yollarımız çok kötü olduğu için gerekli tanıtımı yapılamıyor. İsim vermek gerekirse, aynı hat üzerinde olan Pilunçud, Pelat ve Cenlipos yaylalarının yollarına şu an için ‘yol’ demek bile mümkün değil! Yollar o kadar bozuk ki, anlatılamaz...

Yolculuklarda sıkıntı çekilen bir mesele de dinlenme tesislerindeki mescitler... Hele hele bayram yoğunluğu yaşandığı tarihlerde mescitler yetersiz kalıyor. Otobanlardaki tesislerde bulunan mescitler gerçekten temiz ve bakımlı. Otoban dışındaki yollarda hizmet veren dinlenme tesisleri ise namaz kılan müşterileri adeta yok sayıyor. Belki de 30 yıl önce yapılan derme çatma, bakımsız ve ihtiyacı karşılamayan mescitler var. “Mescit buldunuz, şimdi de büyüğünü, bakımlısını istiyorsunuz?” mu dediniz? Hakkımız değil mi? Kimse abdest almak için dakikalarca beklemek mecburiyetinde değil.

Hele hele Tosya civarındaki bir dinlenme tesisinde gördüğümüz tablo pes dedirtti. Tesisin bitişinde, dışındaki mescidde hanımlar için adbest alma yeri olarak ayrılan bölüm kapısızdı... Erkeklerin abdest aldığı şadırvanın devamı bir sunta ile bölünmüş, ama oraya kapı konulmamış. Böyle bir yerde hanımlar abdest alabilir mi?

Hatta biz orada iken bir aile geldi ve abdest almak istedi. O durum görünce mola vermekten vazgeçti ve başka bir tesise gitmek üzere yola devam etti. Bu durumu tesisteki yetkililere anlatmaya çalıştık. Hanımlar için ayrılan yerin uygun olmadığını hatırlattık. Israr edince, “Ben müdür değilim, müdürlere söyleyin” diye işin içinden çıkmaya çalıştı. Maalesef durum bu.

Merak ediyorum: Bu tesisler her yönüyle denetlenmiyor mu? Sadece ‘Mescit açtım’ demekle iş bitiyor mu? Müşterilere böyle mi hizmet verilir?

Elbette tesislerde mescit olması sebebiyle işletme sahiplerine teşekkür ederiz, ama bu müşteri olarak zaten en temel hakkımız. Dolayısıyla mescidlerin ihtiyaca kâfi gelecek şekilde olmasını da arzu ederiz. “Sesinizi çıkarmayın, bununla iktifa edin” diyenlere itiraz ederiz. Yolcuyuz, müşteriyiz ve daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz.