"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yönetenler işin farkında mı?

Faruk ÇAKIR
26 Eylül 2018, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenler ve bazı meslek kuruluşları ekonomide sıkıntı yaşanmadığını söylüyorlar, ama hayatın içinde olan herkes işlerin iyi gitmediğinin farkında.

Enflasyon ve faizin artması, piyasadaki durgunluk nasıl oluyorsa idarecilerin dikkatini çekmiyor. Keşke ‘işler yolunda’ demekle işler yolunda ilerleseydi...

Almanya’da düzenlenen “Uluslararası Ticarî Araç ve Yan Sanayileri Fuarı’nda gazetecilere açıklama yapan Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, hal ve gidişle ilgili şu değerlendirmeleri yapmış: 

“Dönem dönem inişler vardır, bunlardan birini yaşıyoruz. Önemli olan sıkıntılı dönemdeki süreci minimum tahribatla en kısa sürede atlatabilmek. Bunu da atlatabilecek cephanelik ve şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizi yönetenlerin durumun farkında olduğunu, önlemleri alacağını ve hep beraber bu işin içinden en kısa sürede çıkılacağını düşünüyorum.

“Türkiye’nin büyüme hedeflerini tutturması için finansmana ve kaynağa ihtiyacı var. Tasarruf oranlarımız düşük olduğu için bu kaynak ne yazık ki ülkemizde yok. Yurtdışı kaynaklara bağımlıyız. O yüzden de Türkiye’nin şu an yatırım yapma konusunda güvenilir bir ülke imajı vermesi gerekiyor. Bunu da iki türlü  yapabiliyorsunuz. Bir tarafta ekonomik şart ve politikalar, öngörülebilirlik, regülasyon kurumlarının ve  yargının iyi çalışması var, diğer tarafta da uluslar arası ilişkiler...

“Türkiye yurtdışından gelecek yatırımcıya çok büyük potansiyel ve fırsat sunan bir ülke. Her anlamda baktığınızda geleceğe dair tünelin sonunda ışık var. Türkiye’nin büyüme potansiyeli var. Ancak şu an bence büyümeden çok dengeleme üzerine odaklanmamız lâzım. Bunu da yapabilecek beceri ve kabiliyete sahibiz.”  (Hürriyet, 24 Eylül 2018)

Tesbitlere katılan da olur itiraz eden de. Ancak, yurtdışı kaynaklara bağımlı olduğumuz, Türkiye’nin şu an yatırım yapma konusunda güvenilir bir ülke imajı vermesi gerektiği ve yargının iyi çalışması icap ettiği her halde umumî kabul gören tesbitlerdir. 

Peki, yurt dışı kaynaklara ihtiyaç duyan bir ülke bunu kaynakları ‘kavga ederek’ Türkiye’ye getirebilir mi? Neredeyse sıraya girmiş şekilde aramızda tartışma çıkan ülkelerin mallarına uygulanmayan boykotlar ilân ederek bunu yapabilir miyiz?

Hepsi bir yana “Bizi yönetenler” gerçekten durumun farkında mı? İş adamı kimliğiyle konuşanlar böyle düşünmüş ya da düşüncelerini böyle ifade etmiş olabilirler. Ancak şunu rahatlıkla söylemek mümkün ki, idareciler durumun farkında olsalar bile “farkında değilmiş gibi” bir tavır ortaya koyuyorlar. Her  konuşmalarında “İşler yolunda” demekle bu işler olmuyor ki. Durumun farkında olanlar her geçen gün yeni israf kalemlerine imza atar mı? Durumun farkında olanların ‘durum’a göre adım atması icap etmez mi? Yönetenler işin farkında olmuş olsa bile hal ve tavırlarıyla buna uygun icraatlar ortaya koymuş değiller.  Yapılan tek iş başkalarını itham etmek ve muhtemelen kendilerinin de inanmadıkları vaadleri tekrarlamaktan ibaret.

Çoğu defa tekrarlandığı üzere Türkiye ilk defa krizlerle ya da sıkıntılarla karşılaşmıyor. Dünya var oldukça başka krizler ve sıkıntılarla da karşılaşmamız mümkün. Önemli olan yaşananlara doğru teşhis koymak ve uygun tedaviye baş vurmaktır. Yönetenler gerçekte işin farkında olsalar bile ‘farkında değilmiş gibi’ adımlar atmaları millete yeni faturalar ödetiyor.

Lütfen işin farkına varılsın ve farkına varılmış gibi iş yapılsın.

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın

    Bize de örnek olsun

    Bizim Aile’den kesintisiz yayın

    Krizi hukukla aşarız

    Macron: İsrail, barışı tehlikeye atacak adımları bırakmalı

    Bir ceza bütün yayınları durdurabilecek

    Mekke-Medine arası 1 saate indi

    Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Alman hükümetine Türkiye çağrısı

    'MHP'nin af teklifi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı'

    BM'nin Filistin yardımları tehlikede

    AB'den İran yaptırımlarına karşı ortak tavır kararı

    Eski rektör Sedat Laçiner'e hapis

    Erdoğan ve Trump, BM Genel Kurulu'nda kısaca görüştü

    Moody's, Türkiye'nin notunu yine düşürdü

    Trump: Esad kimyasal silah kullanırsa harekete geçeceğiz

    Enfeksiyonlar en çok okulları sever

    Matematikçi Prof. Dr. Majewski İstanbul'daki camileri böyle yorumladı

    Merkel'den ABD-Çin gerilimi açıklaması

    Afganistan'da siviller bombalanıyor

    İş cinayetlerinde dünya üçüncüsüyüz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın
    Süleyman KÖSMENE

    Celcelutiye’nin dili ve mesajı
    Mustafa ORAL

    Hüseyin’sen Yezidlere, fesleğensen Cennete hazırlan
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fırat’ın doğusu ve ötesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yönetenler işin farkında mı?
    Genel

    Bize de örnek olsun
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ümitvar olmak ve Bediüzzaman Hazretleri
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, kendine karşı işlenen suçu affedebilir
    Genel

    12 Eylül ahlâkı bozdu, insanları robotlaştırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.