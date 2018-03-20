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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Zafer ve marş

Faruk ÇAKIR
20 Mart 2018, Salı
Çanakkale Zaferi etrafında devam eden tartışmalar bu zaferin hakkıyla ve doğru bir şekilde öğrenilemediğini gösteriyor. 18 Mart 1915’de kazanılan bu zafer en başta inancın ve azmin zaferiydi.

Maddî olarak sıkıntı çeken bir milletin haksızlara meydan okumasıydı. Eğer sağlam bir inanç ve fedakârlık anlayışı olmasaydı böyle bir zafer kazanılabilir miydi?

Tabii ki Çanakkale Zaferi, şimdiye kadar kazandığımız diğer zaferlerden ayrı düşünülemez. Milletimizin kazandığı bütün zaferlerin temelinde aynı anlayış, aynı kararlılık, aynı inaç vardır. İşgal için saldıran düşmana karşı bütün imkânlarımızla birlikte karşı koymuş ve temelde haklı olduğumuz için kazanmışız. İnşallah bu haklılığımız hep devam eder.

Çanakkale Zaferi konuşulduğunda dolaylı olarak merhum Mehmed Akif’i, İstiklâl Marşı’nı ve ‘Çanakkale Şehitlerine’ adlı şiirini konuşmamak olmaz. Çanakkale Zaferi’ni doğru bir şekilde okullarımızda tam öğrenip öğretemediğimiz gibi İstiklâl Marşı’nın macerasını ve Çanakkale Şehitlerine şiirini de tam öğrenebilmiş değiliz. Düşünün ki ‘milli marş’ olarak kabul edilen şiir, açılan yarışmaya başta katılmayan merhum Akif’e nasip olmuştur. Verilen ödülü, hediyeyi, parayı kabul etmemiş olması da başlı başına bir ‘zafer’dir. Maddî anlamda namerde muhtaç durumda olan merhum Akif’in bu hediyeyi, bu parayı kabul etmemesi çok çok anlamlıdır.

Son zamanlarda bu marşın bestesi tartışılıyor. Elbette tartışma bu güne ait değildir. Geçen yıllarda da bu yönde tartışmalar yaşandı. Beğenen olur, beğenmeyen olur; daha iyisi yapıldığında onun tercih edilmesi de mümkündür. Asıl önemli olan Akif’in ifade ettiği gibi bir daha bu milletin istiklâl marşı yazmak mecburiyetinde kalmamasıdır. 

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafındın düzenlenen “İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı”nda yaptığı konuşmada, milli şair Mehmed Akif Ersoy’u anlatırken şöyle demiş: “Ortada bir yarışma açıldı. Yarışmaya gelen şiirlerin hiçbirisi beğenilmedi. Oradan Hamdullah Suphi Bey dedi ki; ‘Efendim bu şiirleri bırakın. Buna layık olan Mehmet Akif Bey’ dedi. Sonra adama sormadan çıktı bir de kürsüde okudu. Bunu okuyunca alkış, gürültü kabul edildi. 500 kağıt da maaş koymuşlar. 2 maaş miktarı. Çok yüksek. Onu almadı, ‘Ben bunu yazmadım. Ne kabul ediyorsunuz’ dedi. Reddetmeye kalktı. İstiklâl Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz.” (AA, 16 Mart 2018)

Merhum Mahir İz’in “Yılların İzi”nde İstiklâl Marşı ile ilgili bir hatırasını anlatırken bilmana şöyle der: Tek parti devrinde dinden, İslâmdan bahsetmek zordu. İstiklâl Marşı’nın kıtalarını açıklarken öğrencilere İslâm’ı, müslümanlığı anlatırdık.

Netice itibarıyla zaferler de, marşlar da ‘ısmarlama’ olmaz. Fıtrî bir seyir içinde kazanılan zaferlere, aynı şekilde marşlar yazılabilir. Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele ve sonrasında yazılan “İstiklal Marşı” buna güzel bir örnektir. Bu vesile ile şehitlerimizi bir defa daha rahmetle yad ediyoruz.

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