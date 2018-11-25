Bir Kazak gencin Müslüman oluşu ve Risale-i Nur

Hıristiyan, Yahudi, Budist, Mecusi, Ateist… Bir anne babadan doğan veya bu kültürlerle büyüyen birisinin nasıl ve ne zaman Müslüman olacağı belli olmaz.

1997 yılı görevli olarak Diyarbakır kafilesi ile Hacca gitmiştim. Medine ve Mekke’deki Risale-i Nur hizmetinde bulunan Nur Talebeleri ile tanışma şansım olmuş o güzel mekânlarda dersleri dinlemiştim.

Yine bir akşam Mekke’de bulunan dershanede dersi sonradan Müslüman olmuş Kazak bir genç yapmıştı.

Bilindiği gibi Hıristiyanlar da dinî hassasiyeti en fazla olanlar Katoliklerdir. Dinlerine çok sadıktırlar. Kazaklar da genelde bu dine mensup, dindar ve çok tutucudurlar.

Dersi yapan (Şu an ismi hatırıma gelmiyor) Kazak genç: “Baba, anne, nene ve iki kardeşinin Hıristiyan ve Katolik olduklarını, kendisinin elektronik mühendisi abisinin bir güreşçi” olduğunu söyledikten sonra:

“Abim ansızın kalp krizinden öldü. Ölümü beni fazlasıyla sarsmıştı, dünyam başıma yıkılmıştı, koca dünyada yalnız kalmıştım. Geceleri uyuyamıyor gündüzleri deliler gibi dolaşıyordum. Abim ölmemeliydi, gençti, daha görecek çok şeyleri vardı, beni yalnız bırakmamalıydı…

Hayatım allak bulak olmuş, tek düşüncem ölen abim ve onu tekrar görmeme korkusu olmuştu.

Rusya’da okumuş üniversiteyi bitirmiş dünya ilmini iyi bilen birisiydim. Bütün ilimler bana kabre kadar eşlik ediyordu, ya ötesi işte ondan söz eden bir ilim yoktu. Oysa abim öbür tarafa gitmişti.

Sadece ölüm ve ötesini din haber veriyordu. Onun için dinime daha fazla önem vermeye, kiliseye gitmeye, papazla konuşmaya daha fazla önem vermeye başladım.

Bu hal aylarca devam etti, ancak içimdeki acıyı azaltmıyor, yalnızlığımı gidermiyordu. Dinimle ilgili kitapları okumaya, papazı dinlemeye fazla önem veriyordum.

Ancak onların anlattıkları, okuduğum dinî kitaplar, gördüğüm eğitimle çelişiyordu. Aklıma, mantığıma uymuyordu.

Diğer dinleri araştırmaya karar verdim. Protestan, Yahudi, Budizm ve İslâm’ı inceledim. İçlerinde bana en mantıklısı İslâm ve onun kitabı Kur’ân geldi.

Müslüman birisiyle arkadaş oldum, Kur’ân’ı öğrenmeye çalıştım, okuyunca bir nebze huzur buluyordum. Okudukça, araştırdıkça, aklım, bu dini ve kitabı kabul ediyordu, ancak kalbim teslim olmuyor. Müslüman olmuyordum.” (Ben ilk kez akıl ile kalbin ayrı olduğunu önemli olan kalbin kabul etmesi olduğunu burada anladım.)

Derken bir başka Müslüman ile arkadaş oldum o arkadaşla da Kur’ânı okuyor, İslâm hakkında sorular soruyordum.

Bir gün; “İstersen Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nur okuyalım” dedi kabul ettim o okudu dinledim, etkilendim en fazlada:

“Ey İnsan! Hayatın ağır tekâlifini omzuna alıp zahmet çekme.

Hayatın fenasını düşünüp, hüzne düşme. Yalnız dünyevî ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme…” (Asay-ı Musa)

Tam içimden geçenleri anlatıyor kalbime hitap ediyordu, mest oldum artık her gün buluşuyor Risale-i Nur okuyordu. İmanî meseleler, haşir ve diğer konular.

“Ey İnsan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar-ı mükâfat, bir mahal-i saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fani dünyaya bedel, baki bir Cennet seni bekler… Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi, Cennet’i dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana va’d etmiş. Ve va’dettiği için, elbette seni onun içine alacak” (Asay-ı Musa)

Artık kalbim de teslim oldu ve Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldum. Huzur bulmuştum. Ölümün bir yok olma olmadığını anlamıştım.

Durumu aileme anlattım, nenem fazla tepki göstermeyerek kısa bir zamanda Müslüman oldu. Ancak annem çok sert tepki gösterdi, uzun süre benimle konuşmadı, bendeki olumlu değişmeleri, ona karşı tavrım ve nenemin yardımıyla Allah da nasip etti o da İslâmı seçti.”

“Ya baban” diye sorulduğunda gözlerinden yaş aktı ve “o henüz Müslüman değil, ona duâ edin” dedi.

Selâm ve duâ ile.