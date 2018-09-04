Ülkemiz tüm sorunlarını hal etmiş, eğitimimiz, adaletimiz, sanayimiz, imalat sektörümüz, iç huzurumuz… Mükemmel de sıra cemaatlere mi geldi?

Onları da denetim altına aldık mı; uzay teknolojisini yapacak, bilişim çağını atlatacak, müreffeh medeniyetleri yakalayan ülkelere model olacak güzide bir ülke mi olacağız?

Sahi hangi sorunumuza kalıcı bir çözüm bulmuş veya sorunumuzu çözmek istemişiz de cemaatler engel oluş?

Bende zaman zaman, tarikatları, cemaatleri ve İslami stk’ları eleştirmiş, yanlışlarını dile getirmiş, birçoğunun siyasi tavır almalarını doğru bulmamışımdır.

Tv., Sinema, filim, gazete… ve daha nice araçlarla toplumun değer yargılarını, aile yapısını, bir birine bağlayan bağların koparılması, büyüğe saygının yok olası için yaptıkları yayınlara karşı bir nebzede olsa kıt imkânıyla mücadele eden de yine bu cemaat, tarikat ve İslam’i stk’lar olduğu da bir gerçektir.

Hele bu cemaatler içinde Risale-i nur okuyan, Bediüzzamanı sevenler, milli ve manevî birliğimiz için birer emniyet sibobu görevi yaptıkları da bir hakikattır.

Özellikle Diyarbakır gibi bir ilde, terörün en yüksek seviyede olduğu bir zaman diliminde, teröristlerin alan hâkimiyetini kurmaya çalıştığı zamanlarda dahi, Risale-i nur talebeleri onlara boyu eğmemiş, asayişi zedeleyecek bir faaliyet içinde bulunmamış, tefrikadan yana hal ve davranış içinde bulunmamıştır.

Emekli bir imam-hatip olarak, benimde sıklıkla derslerine bir dinleyici olarak katıldığım, Risale-i nur talebeleri içindeki Yeni Asyacı olarak adlandırılanlar; yaşayışlarıyla ahlaklarıyla, din-i mübini en iyi biçimde yaşamaya çalışmalarıyla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini kendilerine düstur edinmeleriyle hep takdir etmişimdir.

Uyuşturucu, suça bulaşma, hırsızlık ve terör örgütlerine katılma yaşının küçüldüğü ülkemiz ve özellikle Diyarbakır gibi bir yerde çocuklarını bu tür sıkıntılardan korumak için Risale-i nur bir şans olarak kabul edilmektedir.

Hangi gerekçe ile olursa olsun cemaat, tarikat ve özellikle Risale-i nur ile uğraşmak iyi niyetten uzak, kötü niyetli insanların işi olduğu bir gerçektir. Zehirli bir elmanın üzerine sürülen şeker zehrini gizlese de sonrada tesirini göstereceği gibi cemaatleri kontrol adı altında yapılacak düzenleme telafisi imkânsız bir sonucun olmasına sebebiyet verilebilir gerçeğidir.

Devletimizin kuruluş felsefini oluşturan Laiklik ilkesi, din ile devlet işlerinin bir birinde ayrılmasını amaçlanmış, irtica ile mücadele adı altında sayısız insanlar mağdur edilip hayatları karartılmış olsa da başarılı olunamamıştır.

Dini konuda cahil bırakılan Müslüman halk, günümüz şikâyet konusu olan tarikat, cemaat ve derneklerin oluşmasına, din istismarının artmasına siyasete âlet edilmesine sebep olmuştur.

Hemen her kesimin muzdarip olduğu, bazı siyasilerin arka bahçesi haline geldiği, maddi çıkar için dinin istismar edildiği gerçeğine rağmen, kontrol altına almak istenmesi yine de doğru bir karar değildir.

Toplum üzerinde olumlu etkisi bulunan, buraların bize yurt olmasında öncü olan tarikat ve cemaatler bu ülkenin bir gerçeğidir. Çok yaralı olan bu tarikat ve cemaatlerin bozulması; onların yasaklanması ve baskı altına veya kontrol edilmeye çalışılması sonucu olmuştur.

Yanlışları tekrar etmenin bir faydası olmadığı gibi ülkenin enerjisini boşa harcanacağından bu tür çabalar zararlıdır.

Manevî boşluğu doldurma konusunda yaralı olan İslamî STK’lar, cemiyet, cemaat, dernek ve tarikatları kontrol altına alınmaya çalışılması yanlıştır.

Kaş yapalım derken göz çıkarma tehlikesi söz konusudur. Cemaat, tarikat, cemiyet ve İslamî STK’ ları kontrol altına alma ile yanlışların düzelmesine faydası olmayacaktır.